Rheinuferweg Geschlossener Uferweg in den Rheinhäfen: Es bahnt sich ein Kompromiss an Die Baselbieter Regierung soll die Schweizerischen Rheinhäfen dazu bringen, den Uferweg im Aufhafen und in Birsfelden offen zu lassen. Das fordern jetzt drei Landräte. Immerhin sind jetzt Gespräche zwischen Kanton und Hafen angekündigt. Michel Ecklin 20.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Fussweg im Birsfelder Hafen am Rheinufer soll gesperrt werden. Kenneth Nars

Bereits haben die Schweizerischen Rheinhäfen Metalltore am Uferweg im Auhafen und im Birsfelder Hafen installieren. Ab dem 3. Mai soll entlang des Wassers für Fussgänger und Velofahrer kein Durchkommen mehr sein, das kündete die Hafendirektion bereits vor einigen Wochen an. Als Begründung führten sie gesteigerte Sicherheitsbestimmungen an.