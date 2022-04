Richtungsentscheid Und nochmals: Will Frenkendorf seine Schwimmhalle erhalten? Die Gemeindeversammlung von Frenkendorf wird zum zweiten Mal mit derselben Frage konfrontiert. Simon Tschopp 04.04.2022, 05.00 Uhr

Das Lehrschwimmbecken im Gebäude der Sekundarschule Frenkendorf. zvg

Soll die 50-jährige Frenkendörfer Schwimmhalle saniert und weiterbetrieben werden? Diese Frage hat die Gemeindeversammlung schon Ende 2019 mit einem Ja beantwortet. Damals ging man davon aus, dass die Sanierung zwei Millionen Franken kostet. Gemäss einer neuen, präziseren Schätzung aufgrund des damals bewilligten Planungskredits von 270'000 Franken müsste dafür nun gut das Doppelte aufgewendet werden.

Mehrere Varianten ausgearbeitet

Deshalb hat sich der Souverän an der Versammlung von heute Montagabend erneut zu dieser Frage zu äussern. Der Gemeinderat beantragt zudem, die Variante Teilsanierung mit voraussichtlichen Kosten von rund vier Millionen Franken zur Kenntnis zu nehmen. Ein Planungsteam hat mehrere Versionen ausgearbeitet, die im Minimum mit 3,45 und bei einer Maximalsanierung mit 5,5 Millionen Franken zu Buche schlügen.

Die Exekutive weist in ihren Ausführungen zur Gemeindeversammlung (GV) darauf hin, dass nach dem jetzt vorliegenden Vorprojekt noch einige Risiken vorhanden seien und deshalb die Kostengenauigkeit mit plus/minus 15 Prozent zu beziffern sei.

«Als nächster Schritt muss nun die effektive Detailprojektierung erfolgen, um die noch offenen Fragen und Risiken soweit möglich klären zu können.»

Der Baukredit wird der GV voraussichtlich nächsten Dezember vorgelegt.

Auch wenn Frenkendorf in den vergangenen Jahren positive Jahresabschlüsse präsentiert hat und das Projekt mit Vorfinanzierungen decken könnte, ist dieses Vorhaben für den 6500-Seelen-Ort dennoch ein grosser Brocken. Durch die Sanierung ist davon auszugehen, dass Betriebskosten und Unterhalt pro Jahr nicht teurer werden.

Was die Gemeindeversammlung zur neuen Ausgangslage meint, ist offen. Dazu hat die FDP-Ortssektion bereits kritisch Stellung bezogen. Sie fragt sich, «ob es nicht dringlichere Anliegen in unserer Gemeinde gäbe, wo mehr Allgemeinnutzen für das investierte Geld erzielt wird als bei der Schwimmhalle».

Was geschieht bei einer Schliessung?

Der Schulrat Kindergarten/Primarschule hat sich einstimmig für den Weiterbetrieb der Schwimmhalle ausgesprochen. Wird diese geschlossen, muss der 60 Jahre alte Schwimmklub Pratteln aufgeben – sowohl die üblichen Vereinsaktivitäten als auch die Schwimmschule –, weil in der Region zu wenig Wasserfläche zur Verfügung steht. Unter anderen wäre auch das Altersschwimmen von Pro Senectute von einer Schliessung betroffen.

Das Lehrschwimmbecken befindet sich in einem Gebäude der Sekundarschule. Der Kanton als Eigentümer des Gebäudes plant für die Sekundarschule Frenkendorf eine Gesamtsanierung mit Ersatzneubau. Wesentliche Grundlage dafür ist, ob die Gemeinde die Schwimmhalle aufrechterhält oder nicht. Diese ist an Werktagen von 8.30 bis 21 Uhr sowie jeweils am Samstagmorgen geöffnet. Sie wird belegt von Schulen, Kindergarten, diversen Organisationen und Vereinen sowie von der Öffentlichkeit.