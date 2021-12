Riesen-Projekt Jetzt gilts ernst: Birsfelden stimmt über sein neues Zentrum ab Die ersten Ideen gab es schon vor 70 Jahren, doch so weit wie jetzt kam man noch nie: Birsfelden will sein Zentrum völlig neu gestalten. Doch es gibt auch kritische Stimmen. Benjamin Wieland und Michel Ecklin Jetzt kommentieren 10.12.2021, 05.00 Uhr

Flanieren statt Parkieren: Am 13. Dezember 2021 stimmt die Birsfelder Gemeindeversammlung über den Quartierplan Zentrum ab. Nightnurse Images Blick in die Hauptachse «In der Gasse». Den Weg gibt es bereits, daneben ist jedoch mehrheitlich Wiese. Nightnurse Images Hier steht schon das neue Hochhaus an der Birs, das nicht zum Quartierplan-Perimeter Zentrum gehört. Nightnurse Images Das «neue» Birsfelden aus der Vogelschau, von Birs bis zum Rhein. Nightnurse Images Der Kastanienhof, im Hintergrund die reformierte Kirche. Nightnurse Images Der Lavaterplatz. Einige ältere Gebäude sollen stehen bleiben, so etwa die alte Turnhalle in der Bildmitte. Nightnurse Images Der heutige Zentrumsplatz. Eine grosse Fläche nimmt der öffentliche Parkplatz ein. Kenneth Nars Inklusive den begrünten Dachflächen würde die Grünfläche sogar zunehmen, verspricht der Quartierplan, ebenso die Zahl der Bäume. Kenneth Nars Die Gegnerschaft fürchtet, dass zwei Schulhäusern die Neubauten zu nahe kämen, auch dem Schulhaus Links. Kenneth Nars Der Zentrumsplatz hat in den letzen Jahren an Attraktivität verloren. So schlossen die Filiale der BLKB und die Poststelle (links im Bild). Kenneth Nars Was Aussenstehende meist übersehen: Neben der Hauptstrasse hat Birsfelden auch eine wichtige Nord-Süd-Achse. Kenneth Nars Die meisten Flächen, die überbaut würden, gehören der Gemeinde. Sie hält die Pazellen als Landreserven. Kenneth Nars Blick auf zwei Schulhauser. Unter dem Strich sollen sich die Investitionen für die Gemeinde lohnen: Es wird mit einem Plus von sieben Millionen Franken gerechnet. Kenneth Nars

Alles hat Birsfelden seiner Hauptstrasse zu verdanken. Dass es die Gemeinde überhaupt gibt. Ausgerechnet die Kantonstrennung, die 1833 Birsfelden zum Grenzort, zum «Basel-Trutz» machte, verlieh den entscheidenden Boost.

«Die Fuhrleute fingen an, hier zu nächtigen statt in Basel, des frühzeitigen Torschlusses und der Preise wegen», weiss die Heimatkunde. Bald hätten Fuhrwerke die Hauptstrasse verstopft und sich Gasthöfe, Wirtshäuser und Spelunken aneinandergereiht. 32 Seelen zählte die Siedlung 1832 – im Jahr 1874, als sich Birsfelden von Muttenz löste, waren es bereits 2000. Noch heute sind an Gebäuden Halterungen für Stangen zu sehen. An ihnen konnte man die Pferde anbinden.

Alles hat Birsfelden seiner Hauptstrasse zu verdanken. Auch das Manko, dass die Gemeinde kein richtiges Zentrum besitzt. Wo anderswo eine Kirche und schmucke alte Häuschen stehen, gibt es im Strassendorf, überspitzt gesagt, einen Parkplatz. Das soll sich jetzt ändern, mit dem «Quartierplan Zentrum», über den die Gemeindeversammlung am kommenden Montag entscheidet. Es wäre das wohl bedeutendste Bauprojekt für den Vorort seit dem Bau von Rheinhafen, Sternenfeld-Siedlung und Kraftwerk.

180 neue Wohnungen sind vorgesehen, ebenso öffentliche und gewerbliche Nutzungen, untergebracht in total 13 Baukörpern, der höchste neun Geschosse hoch, erstellt von acht Baurechtsnehmern. Entwickelt hat die Pläne das Harry Gugger Studio. Sein Studienauftrag ging 2017 als Sieger hervor, sechs Teams waren eingeladen. Das meiste Land gehört der Gemeinde. Sie würde es im Baurecht abgeben.

Birsfelden verspricht sich einen Befreiungsschlag. Seit dem Höchststand 1971, als 15 360 Menschen in Birsfelden wohnten, hat die Bevölkerung um einen Drittel abgenommen, auf knapp 10 500. Es fehlt an Wohnraum, Bauland gibt es kaum mehr, man ist vom Finanzausgleich abhängig.

Die alte Dorfturnhalle bleibt stehen, ebenso das Ortsmuseum

Acht Jahre dauerte die Ausarbeitung der Pläne. Der Quartierplan wäre eine Riesenkiste für Birsfelden, das weiss auch die Exekutive. In den Erläuterungen zur Gemeindeversammlung heisst es:

«Der Gemeinderat ist sich voll und ganz bewusst, dass eine Veränderung dieser Dimension an dieser Lage einen enormen Entwicklungsschritt darstellt.»

Doch man will vertraute Elemente erhalten. So würden bei einem Ja zur Zentrumsentwicklung, die etappenweise ab 2023 umgesetzt werden soll, mehrere vertraute Gebäude stehen bleiben, etwa das Ortsmuseum und die alte Dorfturnhalle. Die öffentlichen Parkplätze wandern unter den Boden. Stets war auch klar, dass die beliebte Fussgängerverbindung zwischen Rhein und Birs gestärkt werden müsste. Die Neubauten bilden eine Art Korridor. «In den Gassen», heisst dieser Abschnitt in den Plänen.

Die Lage zieht offenbar: 25 Bauträger bewarben sich

Der Planungsperimeter misst rund 26'000 Quadratmeter, das entspricht vier Fussballfeldern. Doch Birsfelden will sich auch an anderen Orten weiterentwickeln und die Bevölkerungszahl steigern, um bis zu 2000 Personen. Am Birsufer ist ein Hochhaus vorgesehen, den dafür notwendigen Quartierplan nahm die Gemeindeversammlung im vergangenen September an. Die Gemeinde selber hat ihre frühere Verwaltung verlassen, auch dort entsteht Wohnraum. Als die Basellandschaftliche Kantonalbank ihre Filiale am Zentrumsplatz auflöste, griff man zu – die neue Verwaltung gehört jetzt ebenfalls zum Planungsperimeter Zentrum.

Finanziell würde Birsfelden von Baurechtszinsen in der Höhe von rund 800'000 Franken pro Jahr profitieren. Die Gemeinde beziffert die langfristigen Erträge auf 35 Millionen, dem stehen Investitionen in der Höhe von 27 Millionen gegenüber.

Es ist als geschickter Schachzug des Gemeinderats zu bezeichnen, dass er in der Genossenschaftshochburg Birsfelden 80 Prozent der Wohnungen von gemeinnützigen und genossenschaftlichen Bauträgern realisieren lassen will. Es sind folgende acht: Stiftung Habitat, ImmoH20 AG, Pensionskasse Mauritius, Wohn-Baugenossenschaft Nordwest, Eisenbahner-Baugenossenschaft beider Basel, Wohngenossenschaft Birsfelden, weiter «Next Stadtwohnen» und «Hagnau», Letztere zwei sind ebenfalls genossenschaftlich organisiert. Alle Ortsparteien unterstützen den Quartierplan, einzig die Grünen haben Stimmfreigabe beschlossen.

Der Kanton hat vor, die Hauptstrasse zu sanieren. Der Baselbieter Kantonsplaner Thomas Waltert lobt das Vorgehen Birsfeldens: «Die Gemeinde will ein neues städtisches Zentrum entwickeln. Sie geht das aus unserer Sicht auf hohem Niveau an, die Planungen sind als vorbildlich zu bezeichnen.» Schon seit Längerem spreche man von der Renaissance der Städte. Walter fügt an:

«In diesem Sinne geht es hier auch um die Renaissance von Birsfelden.»

Das sagt der Planer: «Eine unglaubliche Chance»

Harry Gugger baut viel in der Region Basel, aber auch auf der ganzen Welt. Ein Bürohochhaus in Vancouver etwa, oder das Museo Maya de America in Guatemala-Stadt, einen Hotel- und Wohnkomplex an der Spree in Berlin. Jetzt schreitet der frühere Partner von Herzog & de Meuron durch das Birsfelder Zentrum, erklärt, was hier alles entstehen könnte. Das solle jetzt nicht überheblich rüberkommen, sagt er – aber:

«Wenn sich dieses Projekt umsetzen lässt, dann wird das schweizweit diskutiert.»

Die Ausgangslage sei einmalig. «Ich kenne kein vergleichbares Beispiel – sowohl die Aufgabenstellung als auch der Begleitprozess waren vorbildlich und einzigartig.»

Das auf städtebauliche Studien spezialisierte Harry Gugger Studio gewann 2017 zusammen mit den Landschaftsarchitekten Westpol den Studienauftrag für die Umgestaltung des Ortskerns. Was Gugger an diesem Auftrag besonders gereizt habe: Es gebe kaum eine zweite Gemeinde in der Schweiz mit derart grossen zentralen Landreserven: «Eine unglaubliche Chance.»

Architekt Harry Gugger ist der Planer des neuen Zentrums von Birsfelden. Kenneth Nars

Dass das dicht besiedelte Birsfelden ausgerechnet im Zentrum so viele Freiräume – andere würden von Brachen sprechen – aufweist, hat mit seiner Geschichte zu tun, mit der «Morphologie», wie es Gugger ausdrückt: «Das Psychogramm dieses Ortes versteht man nur aus seiner Geografie. Birsfelden war eine Frontier Town, ein Zollort, ein Strassendorf, man lebte vom Transitverkehr.»

Birsfelden wuchs entlang der Hauptstrasse. Es gibt zwar den Zentrumsplatz mit der Tramhaltestelle, dahinter einen Parkplatz, Grünflächen, im nördlichen Teil Schulhäuser und Pausenplätze, das Ortsmuseum, die alte Turnhalle. Ein klares Zentrum erkennen Aussenstehende trotzdem nicht. Obwohl Birsfelden städtisch wirke, gebe es eine wichtige Grenze, die Kantonsgrenze entlang der Birs. Sie wirke nach, sagt Gugger: «An einer Mitwirkungsveranstaltung wurde mir mal gesagt: ‹Wir sind hier nicht in der Stadt!›.»

Der vorgelegte Quartierplan sei zu massiv, zu dicht, heisst es seitens Gegnerschaft. Viele Gebäude seien zu hoch, es würde zu viel Grün verschwinden. Zwei Neubauten kämen den Schulhäusern zu nahe und es würde ein Pausenplatz beschnitten. Harry Gugger entgegnet: «Die Dichte war im Studienauftrag um ein Drittel grösser. Wir haben sie mehrfach reduziert. Die Grünflächen würden unter Berücksichtigung der Dachflächen mit dem neuen Zentrum sogar noch erhöht, ebenso die Zahl der Bäume.» Der Abstand zwischen Gebäuden und Schulhäusern sei immer noch gross, der Pausenplatz präsentiere sich heute als riesige, schlecht genutzte, asphaltierte Fläche.

«Das wird ein Platz mit Bäumen, mit Aufenthaltsqualität. Er wird an Aufenthaltsqualität und ökologischem Wert gewinnen.»

Nachhaltigkeit müsse man auch in einem grösseren Kontext betrachten. In Birsfelden gebe es viele Jobs, aber zu wenig Wohnraum. «Im zukunftsgerichteten Städtebau geht es darum, die Wege kurz zu halten, die Wege zwischen Arbeiten, Einkaufen und Wohnen. Das ist anerkanntermassen die nachhaltigste Form der Stadt.»

Das sagt die Gegnerschaft: «Zu massiv, zu hoch, zu dicht»

Eines kann man den Kritikern der Birsfelder Zentrumsplanung nicht vorwerfen: dass sie sich erst jetzt, kurz vor der Gemeindeversammlung, mit dem Birsfelder Zentrum beschäftigen würden. Das Birsfelder Urgestein Hans-Peter Moser erinnert sich an die allerersten konkreteren Planungen 1972. Im «Komitee für ein grünes Zentrum» dabei sind auch zwei Architektinnen, die das aktuelle Projekt von Beginn an, also seit 2014, verfolgt haben. Alle drei sind der Meinung, dass der Gemeinderat das Projekt anfänglich gut angepackt habe, danach aber die Bedürfnisse der Bevölkerung nicht genügend aufgenommen habe – und das trotz zahlreicher Mitwirkungsmöglichkeiten.

Sie seien nicht grundsätzlich gegen Veränderung im Zentrum, betonen sie jetzt. Und sie finden auch nicht alles schlecht am aktuellen Projekt. «Dass der durchgehende Weg bleibt, ist sehr gut», sagt Kathrin Mannhart, eine der beiden Architektinnen. Aber die Gegner sträuben sich gegen eine Überbauung, die für sie zu massiv, zu hoch, zu dicht ist – und zu respektlos gegenüber dem Bestehenden. Judith Roth, die andere Architektin, befürchtet ein «Satellitenprojekt wie in den 50er-Jahren, einfach hingestellt. Es könnte irgendwo stehen.»

Moser erinnert sich, dass sich Birsfelden vor vielen Jahren den Freiraum im Zentrum mit Wohnhochhäusern ausserhalb erkauft habe. «Und das stellen wir jetzt leichtfertig aufs Spiel.» Es habe keine Gewichtung stattgefunden, was Birsfelden gewinne und was verloren gehe. Und für die Kritiker ist klar: Hier verliert die Allgemeinheit.

Verluste sehen sie beim Grünraum, für den nicht nur weniger, sondern schlechter Ersatz geschaffen werde. Ihnen leuchtet aber auch nicht ein, wie hier ein neues Zentrum entstehen soll, wenn man «hier einfach einen Spalenberg hinstellt», wie Roth in Hinblick auf die geplante enge Gasse meint. Moser erkennt weder ein gutes Wohn- noch ein gutes Zentrumsprojekt. «Wir gehen in die Höhe und nehmen auch noch das Umfeld weg», sagt er. «Dafür geben wir einfach zu viel Freifläche her.» Es sei schon genügend neuer Wohnraum geplant.

Und der finanzielle Gewinn, den das Projekt dem notorisch klammen Birsfelden bescheren soll? An den glauben sie nicht so recht. «27 Millionen muss die Gemeinde für die Gestaltung ausgeben», rechnet Mannhart vor. «Wie lang dauert es, bis wir das mit 800'000 Franken Baurechtszins pro Jahr wieder reingeholt haben?»

Zudem ist man der Meinung, dass in Birsfelden bereits genügend zusätzlicher Wohnraum geplant sei. Moser spricht von «Grenzen des Wachstums». Daran ändert auch nichts, dass ein Grossteil der Parzellen von gemeinnützigen Bauträgern bespielt werden soll.

«Für die Bewohner von Birsfelden schaut deswegen nicht mehr heraus.»

Was die Bevölkerung will, das glaubt Moser nach all den vielen Diskussionen über die Jahre zu wissen: «Es will die grüne Achse im Zentrum behalten.» Falls die Gemeindeversammlung das anders sieht, soll eine Referendumsabstimmung das Projekt bodigen. Und dann? Die drei sind sich einig: «Dann soll ein Projekt her, das die Wünsche der Bevölkerung berücksichtigt.»

