Rocket Ciclista e Barista Café, Werkstatt, Laden: Dieses neue Liestaler Geschäft soll zum Velo-Treffpunkt werden Er ist begeisterter Rennvelofahrer und Barista: Gabor Tornoczky hat an der Gasstrasse sein eigenes Geschäft eröffnet, in dem sich Menschen mit denselben Interessen austauschen können. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 23.04.2022, 05.00 Uhr

Gabor Tornoczky im «Rocket Ciclista e Barista» an der Gasstrasse in Liestal. Roland Schmid

Die Idee kam Gabor Tornoczky und seiner Partnerin Bea Schmidt im Clubhouse der Radsportmarke Rapha auf Mallorca. Im oberen Stockwerk Kleider, Helme und andere Accessoires, im Erdgeschoss ein Café, wo sich Radsportlerinnen und Radsportler um einen Bartisch tummeln, während auf dem Flatscreen in der Ecke ein Radrennen läuft. Für Tornoczky, Möbeldesigner und leidenschaftlicher Rennvelofahrer, der schon einen Barista-Kurs absolviert hat, die perfekte Mischung.

Nun, ein Jahr später, stehen der gebürtige Ungare und seine Partnerin im eigenen Geschäft an der Gasstrasse 14 in Liestal. Ähnlich wie im Rapha-Clubhouse ist auf den ersten Blick nicht ganz klar, wie man das «Rocket – Ciclista e Barista» genau nennen soll. Ein Café? Eine Werkstatt? Ein Velogeschäft? Tornoczky lacht: Bei der Registrierung im Handelsregister habe er ebenfalls nicht gewusst, unter welchem Begriff er das Geschäft anmelden soll.

Denn, wie er selber sagt, soll das «Rocket» in Liestal mehr als nur eine dieser Kategorien abdecken:

«Es soll ein Treffpunkt sein, wo man nach einer Ausfahrt mit dem Velo einen guten Kaffee oder einen Apéro kriegt, wo man sich mit Gleichgesinnten treffen, plaudern und ein Rennen schauen kann.»

Noch fehlen Möbel und Velos

Die grosse Ladenfläche hat Tornoczky mit Hilfe von Freunden und Bekannten grösstenteils selber umgebaut. In den Schaufenstern und an der Decke aufgehängt sind Velos, die zum Verkauf stehen. Alles, was einen Rennlenker hat, ist im Angebot: Strassenvelos und sogenannte Gravelbikes. «Leider sind noch lange nicht alle Fahrräder geliefert. Wir haben grosse Probleme mit Lieferengpässen», berichtet er.

Auf dem Podest im hinteren Bereich des Geschäfts sind Fahrradbekleidung und -zubehör zu finden; noch nicht von Rapha, das stehe noch in Diskussion. Zum Start hat sich der Velomechaniker für die junge, italienische Marke Q36,5 entschieden. Ebenfalls auf dem Podest, etwas versteckter hinter einer Wand, befindet sich eine Werkstatt-Zone, wo kleinere Reparaturen sowie Reifen- oder Kettenwechsel vorgenommen werden.

Auf der Hauptfläche sind einige Tische und Stühle verteilt, viele sind es noch nicht, denn Tornoczky darf, bis er über das Wirtepatent verfügt, nur zehn Sitzplätze anbieten. An einen der Tische bringt er zwei Tassen Espresso, die er eben am Tresen zubereitet hat. Der Kaffee stammt aus einer Rösterei in Zwingen, die Profimaschine aus Italien. Den Barista-Kurs, den er vergangenes Jahr absolviert hat, war ein Weihnachtsgeschenk, erzählt Tornoczky, «treffender hätte ein Geschenk nicht sein können».

Während des Giro d'Italia gibt es rosa Kuchen

Offen ist das «Rocket» seit Mitte April, die grosse Eröffnungsfeier folgt aber noch am Wochenende des 14. und 15. Mai. In naher Zukunft will er auch die Terrasse öffnen. Tornoczky, der in seiner Jugend in der ungarischen Nationalmannschaft Rennen fuhr, möchte für diesen Bereich Stühle in der Farbe «Schlamm», weil dies zum Gravelsport passt. Details wie diese sollen sich denn auch durch das gesamte Konzept ziehen: Während des Giro d'Italia soll es passend zum Siegertrikot einen rosafarbenen Kuchen geben. Weitere Ideen sind bereits in Planung.

Derzeit führt Tornoczky, der vor zweieinhalb Jahren der Liebe wegen nach Liestal zog, das Geschäft noch alleine. Geöffnet ist es jeweils von Mittwoch bis Sonntag, aber nur bei schönem Wetter. Sollte er im «Rocket» später Hilfe brauchen und Mitarbeitende anstellen, ist für ihn klar:

«Sie müssen ebenfalls in irgendeiner Form mit Radsport in Verbindung stehen ‒ damit sie auch mit den Kundinnen und Kunden fachsimpeln können.»

