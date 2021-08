Rodersdorf «Unvorstellbare Schmerzen»: Rind mit Gewicht an der Nase gefunden – Bauer angezeigt Auf einem Bauernhof in Rodersdorf wurde ein Rind entdeckt, das ein an einer Kette befestigtes Gewicht an der Nase trug. Tierschützer Olivier Bieli hat das Tier beim Veterinäramt gemeldet. Über die Gründe des Landwirts kann er nur spekulieren. Kelly Spielmann 12.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Rind trug einen Nasenring, an dem ein Gewicht an einer Kette befestigt wurde. Bild: Olivier Bieli

Am Nasenring hängt eine Kette, am Ende dieser ist ein kleines Gewicht aus Metall an einem Karabinerhaken angemacht. So entdeckte Olivier Bieli, Vorsteher der Organisation Basel Animal Save, ein Rind im solothurnischen Rodersdorf, als er den entsprechenden Bauernhof nach einem Hinweis aufsuchte. «Unvorstellbar, welch starke Schmerzen das betroffene Tier Tag für Tag völlig unnötig durchstehen musste», schreibt Bieli in einer Mitteilung. «Zudem bestand durch die Länge der angebrachten Kette eine erhebliche Verletzungsgefahr für das Tier.»

Es sei klar gewesen, dass es sich um einen Verstoss gegen das Tierschutzgesetz handelt. «Wir haben diese Tierquälerei umgehend dokumentiert und beim zuständigen Solothurner Veterinäramt Anzeige gegen den Bauern erstattet», schreibt er weiter.

Kein offensichtlicher Zweck

Die Solothurner Kantonstierärztin Chantal Ritter bestätigt einen entsprechenden Fall und sagt, eine Strafanzeige sei pendent. Zum konkreten Verlauf oder Details kann sie keine Angaben machen. Aber: «Generell verlangen wir, wenn etwas tierschutzrechtlich nicht in Ordnung ist, dass der rechtmässige Zustand in angemessener Frist wieder hergestellt wird.» Olivier Bieli verfasst es konkreter: Die Behörden hätten schnell reagiert und die Entfernung von Gewicht und Nasenring veranlasst. Doch weshalb wurde dem Tier überhaupt ein Gewicht an die Nase gehängt?

«Einen offensichtlichen Zweck hat das für uns auch nicht», sagt Olivier Bieli, gängig oder bekannt sei die Praxis, Rindern Gewichte an die Nase zu hängen, nicht. Einen Fall wie diesen habe er auch noch nie gesehen. Er könne nur spekulieren: «Das Tier ist so natürlich in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Vielleicht war es vorher etwas wild, und mit der Kette und dem Gewicht an der Nase kann es natürlich nicht mehr rumrennen.»

Der Landwirt selber hatte am Mittwoch für eine Stellungnahme keine Zeit.

Nasenringe nur bei Stieren erlaubt

Ein Blick in die Tierschutzverordnung zeigt: Das Anbinden von Rindern am Nasenring ist verboten. «Und Gewichte an den Ring hängen darf man schon gar nicht», sagt Bieli. Auch der Ring selber ist lediglich bei Stieren legal – «aber auch so empfinden wir als Tierschützer das als Tierquälerei», fügt er an.

Der Nasenring wird generell verwendet, damit Landwirte das Tier besser unter Kontrolle halten können. Bei Kälbern kommt manchmal ein spitziger Nasenring zum Einsatz, was das Trinken bei den Müttern verhindert – ein sogenannter Saugstopper. «Auch da sind nicht alle legal», so Bieli.

Verboten sind Nasenringe in der Schweiz ausserdem bei Schweinen, wo sie das Wühlen verhindern sollen. Auch das Einsetzen von Klammern und Drähten in die Rüsselscheibe ist bei Schweinen verboten.