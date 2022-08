Römerfest Einmal als Legionär: Das Leben als römischer Soldat ist schweisstreibend Am Römerfest in Augusta Raurica schlagen die Legionäre ein eigenes Lager auf. Einen Tag lang wurde ich zum Mitglied der römischen Armee. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 08.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Autor (dritter von links) schlüpfte am Römerfest in die Rolle eines Legionärs. Juri Junkov

«Salvete Milites», donnert es durch das Legionärslager in Augusta Raurica. Die Stimme des Centurio geht den Soldaten durch Mark und Bein. Mit Argusaugen schaut er in jedes Zelt. Die Legionäre haben an diesem Samstagvormittag nichts zu befürchten: Alle Zelte sind aufgeräumt und bereit für den Ansturm der Besuchenden. Kein Soldat muss zur Strafe mit einem Rasenziegel in der Hand vor dem Zelt stehen.

Ein wenig froh bin ich schon, dem Treiben vom Zelt des Arztes aus zusehen zu können. Dem kritischen Blick des Centurios muss ich mich nicht stellen. Übernachtet auf dem Festgelände des Römerfests, wie die anderen rund 50 Legionäre, habe ich nicht. Frühmorgens bin ich im Lager eingetroffen und wurde von Lagerarzt Tiberius Cellius ausgestattet.

Er half mir beim Anziehen der typischen Alltagskleider eines Anhängers der römischen Armee, die in die verschiedensten Legionen aufgeteilt war. Mit einer weissen Tunika, hellbraunen römischen Sandalen und einem grünen Focale aus Stoff um den Hals als Stichschutz bin ich Teil der Soldatengruppe. Umgeschnallt wurde mir auch ein Gladius, ein römisches Kurzschwert.

Legionen aus Spanien, Belgien und Tschechien

Umgeben bin ich im Lager von Soldaten aus ganz Europa: Aus Spanien, Belgien und Tschechien sind Legionäre nach Augusta Raurica gekommen. Sie vereint die Liebe zu den Römern. Einen grossen Teil ihrer Freizeit widmen sie einer authentischen Nachstellung der damaligen Lebensverhältnisse.

Ein Legionär erklärt Besuchern im Lager das Kurzschwert Gladius. Juri Junkov

Arzt Tiberius Cellius gehört wie viele hier der 11. Legion aus Vindonissa im Aargau an. Die Schweizerinnen und Schweizer organisieren das Lager während des Römerfests in Augusta Raurica. Neben den Soldaten sind in der Schweizer Legion auch einige Frauen zu finden: Sie stellen typische Frauenfiguren der Römerzeit dar, etwa Köchinnen oder Näherinnen. Vor allem diejenigen, die das Mittagessen vorbereiten, sind gerade gefordert.

Viele Tätigkeiten bleiben aber den Männern vorbehalten. Ein Soldat bewacht den Eingang zum Lager und zwinkert den Besucherinnen und Besucher des Festes zu, die sich mittlerweile das Lager anschauen. Im grossen Zelt eines belgischen Architekten können sie sich über römische Vermessungstechniken informieren lassen.

Währenddessen mache ich mich auf den Weg zu Legionär Tacitus, der mir seine einstige Rüstung für den heutigen Tag überlassen wird. Die vielen Schnüre, die es zu binden gilt, erweisen sich als Herausforderung. Der erfahrene Tacitus sagt:

«Das ist Übungssache.»

In rund 150 Stunden hat er sich eine neue Rüstung geschmiedet. Seine alte, die meinen Oberkörper in einem Kampf vor den Waffen der Gegnerschaft schützen soll, sitzt sehr eng. Ein wenig zusammengepfercht, begebe ich mich mit den anderen Soldaten in die Mittagspause.

Ein Cornu, ein römisches Horn, erklingt. Mit den anderen Legionären stehe ich Spalier. Auf dem Kopf trage ich einen Helm, in der linken Hand ein Schild und in der rechten den Wurfspeer Pilum. Nachdem sich alle eingefunden haben, beginnt der schweisstreibende Ausmarsch über das Gelände des Römerfests bis zum Theater. Für die Soldaten handelt es sich dabei um den Höhepunkt des Tages.

Die Legionäre marschieren über das Festgelände zum Theater. Juri Junkov

Beim Ablegen des Schwerts ist Vorsicht geboten

Auch wenn ich die Anweisungen in einer eigenen Übungseinheit für mich kennen gelernt habe, fällt es mir beim Laufen schwer, immer das Richtige zu tun. «State», «Movemini» oder «Consistite», ertönt es aus dem Mund des Centurios. Ich halte mich meist an meinen Vordermann und kopiere ihn.

Der Schweiss läuft mir in Strömen das Gesicht herunter. Trotzdem schaffe ich es, meist im Gleichschritt mit den anderen, bis zum Theater. Dort finden sich immer mehr Zuschauende ein, bis das Rund mit gut 700 Menschen fast gefüllt ist. Unter Beifall des Publikums dürfen wir uns und unsere Ausrüstung präsentieren.

Im Theater präsentieren die Soldaten ihre Ausrüstung. Juri Junkov

Langsam beginnen die Füsse wehzutun. Ein erfahrener Legionär hätte sich die Sandalen fester zugeschnürt, denke ich, als wir zurück ins Legionärslager marschieren. Dort angekommen, ziehe ich die Rüstung aus und lege den Gladius ab.

Letzteres sollte sich als Missgeschick herausstellen. Nach der freien Zeit, die den Soldaten nach dem Ausmarsch zusteht, kehre ich letztes Mal ins Lager zurück. Arzt Tiberius Cellius weist mich darauf hin, dass ich den Gladius nicht hätte ausziehen dürfen.

«Das Kurzschwert kennzeichnet dich als Legionär.»

Natürlich drückt er aber nochmals ein Auge zu. Während sich die Legionäre auf ein authentisches römisches Abendessen vorbereiten, bin ich nicht traurig, die Sandalen wieder gegen Turnschuhe eintauschen zu können. Eine unvergleichliche Erfahrung war es trotz schmerzender Füsse allemal.

Zwei Legionäre bewachen im Lager ein Zelt. Juri Junkov

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen