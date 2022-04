Roemisloch: Trotz Sanierung leckt die Chemiemüll-Deponie weiter

Roemisloch Im Tal des Giftes lauern die alten Vergehen der Basler Chemie bwi Aus den Augen, aus dem Sinn. Dachte sich die Basler Chemie. Nichts ist falscher als das. Die alten Wunden brechen wieder auf. Sogar dort, wo eine frühere Chemiemüll-Deponie als saniert gilt. Wie beim Roemisloch in Neuwiller (F) bei Allschwil. Ein Augenschein. Benjamin Wieland 0 Kommentare 23.04.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Martin Forter stapft durch das Roemisloch-Täli oberhalb von Neuwiller, im Niemandsland zwischen Frankreich und der Schweiz. Der Altlastenexperte hält sich an Bäumchen und he­runterhängenden Ästen fest, um nicht abzurutschen. Befestigte Wege gibt es hier keine – das hat seinen Grund.

Eines der früheren Warnschilder. bwi

Plötzlich taucht etwas Rotes auf. Es ist eines der früheren Warnschilder, die rund um die ehemalige Chemiemülldeponie Roemisloch standen, um Passanten, Ausflüglerinnen und Spaziergänger zu warnen. Jemand muss es ins Tobel hinuntergeworfen haben.

«Danger» prangt in weissen Lettern auf dem Schild, das an einen Baum gelehnt ist, und «Access interdit». «Durchgang verboten» – das war einmal.

2011 liessen die Nachfolgefirmen der Verursacher den Abfall ausheben und entsorgen. Die Grube wurde wieder aufgefüllt, neue Bäume gepflanzt. Die Auftraggeber und die zuständigen Ämter sahen ihren Job als erledigt an. Nicht aber Martin Forter und die Gemeinde Allschwil.

«Ich würde hier keinen Hund trinken lassen», sagt Forter und zeigt auf den Roemislochbach, der nach einigen Regentagen viel Wasser führt. «Und obwohl es hier wunderschön ist, würde ich auch nicht mit Kindern herkommen. Das Risiko ist einfach zu gross.»

«Tickende Zeitbomben» unter der Erdoberfläche

Die roten Warnschilder wurden zwar abmontiert, doch die Gefahr sei geblieben, ist Martin Forter überzeugt. So, wie bei den 17 anderen bekannten grossen früheren Abfalldeponien der Chemie in der Region, die grösstenteils noch gar nicht angerührt worden sind (siehe Karte unten). Tickende Zeitbomben unter dem Boden seien das, sagt Forter. Und Roemisloch sei ein «Winzling» im Vergleich dazu, was andernorts im Boden schlummere.

«Da werden wir noch die eine oder andere Überraschung erleben.»

Martin Forter wäre nicht Martin Forter, wenn er seine Aussagen nicht mit Zahlen und Fakten untermauern würde. Auch beim Treffen mit der «Schweiz am Wochenende» in Neuwiller ist der 59-Jährige, der in Allschwil aufwuchs und im Kleinbasel lebt, gut dokumentiert. Es sprudelt nur so aus ihm heraus: Jahreszahlen, Abfallmengen, Namen von Unternehmen, Transporteuren sowie chemischen Substanzen samt Bestimmungsgrenzen und jeweiligen Grenz- und Richtwerten in Frankreich und in der Schweiz.

Der Schweizerhallebrand 1986 war das Schlüsselerlebnis für Forter. Damals begann sich der junge Geografiestudent für die Umweltnutzung der Basler Chemischen zu interessieren, spürte dem Dreck nach, den sie hinterliessen, in der Luft, im Wasser, vor allem aber im Boden.

Er ging zu den Tälchen und früheren Kiesgruben, zu den Erdlöchern, schaute nach, was da genau abgekippt worden war, eignete sich Wissen in Geologie, Hydrologie, Chemie und Pharmazie an, verbrachte ganze Tage in Firmenarchiven und Bibliotheken, sprach mit Zeitzeugen und Einheimischen.

Zeitung nennt ihn «Schreck der Basler Chemiemultis»

Im Jahr 2000 publizierte Forter seine Doktorarbeit über das dunkle Kapitel der Branche, der die Region Basel ihren Wohlstand verdankt. «Farbenspiel» gilt als Schweizer Standardwerk zum Thema Chemiealtlasten, «Urteil: beängstigend», schrieb die «Bilanz».

«Würde nicht mit Kindern hierher kommen»: Martin Forter. Juri Junkov

Zehn Jahre danach folgte «Falsches Spiel», wo Forter die These vertritt: Die chemische Industrie hat aus der Brandkatastrophe in Schweizerhalle nichts gelernt; es handle sich nicht um eine Zäsur. Der «Tages-Anzeiger» bezeichnete Forter als «Schreck der Basler Chemiemultis», für den WWF ist er der «Sherlock Holmes der Chemiemülldeponien». Der Titel eines Porträts lautete: «Einer gegen das dreckige Dutzend».

Forter arbeitete lange Jahre als freier Journalist und schreibt noch immer. Heute lebt er aber vor allem als Geschäftsleiter der Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz (AefU) und von seiner Tätigkeit als unabhängiger Experte. Beim Roemislochbach nahm Forter Proben, im Auftrag der Gemeinde Allschwil, wohin der Roemislochbach entwässert, indem er zuerst in den Neuwillerbach fliesst, der ab der Grenze Mülibach, in Allschwil, auch Dorfbach heisst.

Zuständige Behörden sehen keinen Handlungsbedarf

Die Resultate bezeichnet Allschwil als alarmierend. 96 problematische Substanzen fand das Labor, viele Konzentrationen bewegten sich weit über den Grenzwerten. Ein «Giftmix», dessen Gefährlichkeit schwer abzuschätzen sei, wie Forter warnte. Eine Substanz hob er hervor: das krebserregende Benzidin.

Für Forter steht fest: Die Sanierung war, anders als von den Auftraggebern verkauft, ein Misserfolg. Die Belastung habe nicht ab-, sondern teils sogar zugenommen:

«Die Deponie müsste man nochmals ausgraben, doch dieses Mal richtig, bis zu den untersten kontaminierten Bodenschichten.»

Am liebsten wäre es Forter, die roten Schilder würden wieder aufgestellt, das abfliessende Wasser eingefangen und gereinigt. Doch das wird nicht geschehen. Für die französischen wie die Schweizer Behörden besteht kein Handlungsbedarf.

Nachfolgefirmen wiegeln ab: Alles im grünen Bereich

Wegen der harschen Kritik sahen sich die Verantwortlichen immerhin dazu veranlasst, selber an drei Stellen Proben zu nehmen. Zuständig für die Roemisloch-Sanierung wie auch für jene der Deponie Le Letten in der Nachbargemeinde Hagen­thal-le-Bas ist die GI DRB, die Groupement d’intérêts pour la sécurité des décharges de la Région bâloise, in der sich BASF, Novartis und Syngenta zusammenschlossen.

Da wurde gefeiert: Die IG DRB feiert 2012 den Abschluss der Arbeiten. jun/Archiv

Im vergangenen Februar informierte die GI DRB an einer Medienkonferenz in Basel über die Resultate. Die Kernaussage: alles okay, keine Gefahr – weder für Mensch, Tier noch Umwelt. Projektleiter Hans-Jürg Reinhart sagte vor den Medien, die GI DRB habe die Deponie 2011 freiwillig saniert und dafür sieben Millionen Euro in die Hand genommen. Dass eine Restbelastung im Boden bleibe, sei üblich, doch die Mengen nähmen mit der Zeit ab.

GI-DRB-Präsident Uwe Gauglitz ergänzte, man bewege sich im Nanobereich. Heutzutage könne man einen Würfelzucker nachweisen, den man in den Bodensee geworfen habe. «Einfach, damit man sich einmal der Relationen bewusst wird.»

Die Frage nach dem richtigen Messpunkt

Martin Forter zweifelt die Ergebnisse der Analysen der GI DRB nicht an. Sie habe jedoch schlicht an Orten Proben entnehmen lassen, die nicht sehr aussagekräftig seien, nämlich im Neuwillerbach, wo die Stoffe schon stark verdünnt seien, statt unmittelbar bei der früheren Deponie.

«Es macht nicht viel Sinn, nur im Mülibach zu messen. Entscheidend ist, was aus dem Roemisloch rauskommt, was dort abfliesst – denn früher oder später wird das den Mülibach verschmutzen.»

Die Messungen Allschwils kann man mit jenen der GI DRB folglich nicht direkt vergleichen. Im Bericht der Gemeinde vom Juli 2021 heisst es zu den Analysen des Roemislochbachs: «Die gemessenen Konzentrationen an Benzidin überschreiten die in Frankreich empfohlenen Limiten 327 bis 180'500 Mal.»

Die Einheimischen merkten spätestens ab den 1960er-Jahren, dass etwas faul ist mit dieser Deponie, auf der die Lastwagen mit Schweizer Kontrollschildern ihre Fracht abluden. Der Roemislochbach kam farbig, mehrere Male brannte der Abfall, Rauch- und Dampfschwaden drangen in die Häuser ein, Zeugen berichten von Atembeschwerden.

Zu gefährlich! – Préfécture schreitet sofort ein

Dass die Basler Chemie überhaupt über die Grenze fuhr mit ihrer giftigen Fracht, hat mit einem Entscheid der Baselbieter Regierung zu tun. Sie beschliesst 1957 ein Ablagerungsverbot, aus Sorge um das Grundwasser. Die Firmen weichen ins Elsass und nach Südbaden aus. Die J. R. Geigy wird unter anderem in Neuwiller fündig.

Gearbeitet wurde unter einem Dach. ken/Archiv

Geigys Transporteurfirma verhandelt direkt mit dem damaligen Bürgermeister – so beschreibt es Forter in «Farbenspiel». Für das Auffüllen der Roemislochgrube müssen die Firmen Feldwege der Gemeinde herrichten. Und: Pro Lastwagen werden vier Franken fällig – Geld, das Neuwiller, damals mausarm, dringend braucht.

Obwohl die ersten Lastwagen aus der Schweiz 1957 über die grüne Grenze rollen, folgt die offizielle Bewilligung der Gemeinde erst 1960. Als die Préfécture davon erfährt, verbietet sie die Ablagerungen im Roemisloch postwendend. Da hat die Geigy AG schon rund 1500 Tonnen Chemieabfall aus ihren Fabriken in Basel und in Schweizerhalle abkippen lassen, wie Forter recherchiert hat. Trotz Verbots geht das Treiben weiter.

Neuwiller brauchte neue Trinkwasserquellen

Die LKW fahren einfach ein paar hundert Meter weiter, zur Hitzmatte an der Grenze zur Schweiz. Zwar bestreiten das die Beschuldigten, doch Forter fand Augenzeugen. 1966 untersagt Neuwiller das Ablagern von Abfällen aller Art.

Durchgesetzt hat das Verbot Frédéric Schoeffel. Es ist sein Wahlversprechen, als er im Jahr 1965 als Maire kandidiert. Er bleibt bis 1983 im Amt. «Eines Tages», zitiert ihn Forter in seiner Doktorarbeit, «kam der kleine Bach aus dem Roemisloch grün, am nächsten rot, dann gelb. Die Leute in der Gemeinde stutzten. Ist das gut für Neuwiller?» Spätestens mit den Bränden kippt die Stimmung endgültig. Schoeffel:

«Dann war der Zapfen ab!»

Die Gemeinde, in der damals rund 400 Menschen wohnten, muss zu Beginn der 1970er-Jahre ihre Trinkwasserversorgung ersetzen. Im Wasser aus der Roemislochquelle, schreibt Forter, werden Schadstoffkonzen­trationen gemessen, welche die Grenzwerte der Schweizer Altlastenverordnung teilweise um das Zwanzigfache überschreiten. Zur Jahrtausendwende fordern Greenpeace, ein Aktionskomitee, Allschwil und Neuwiller die Totalsanierung. Nach Medienberichten lenken BASF, Novartis und Syngenta ein.

In der Feldreben-Grube wartet die zehnfache Menge

Trotzdem ist der Abfall ein Reizthema geblieben im kleinen Sundgauerdorf. Nach anfänglicher Offenheit lehnt der Neuwiller Gemeinderat ein Treffen mit dieser Zeitung ab.

«Gefährlichste Grube der Schweiz»: Feldreben Muttenz (1955). Archiv

Roemisloch ist eine Mini-Deponie. Doch Roemisloch ist überall, lautet Forters Botschaft: «Hier kann man beispielhaft aufzeigen, wie es auch an anderen Orten laufen wird: Zuerst wird negiert und abgewiegelt, dann, wenn die Beweislage erdrückend ist, verharmlost, und es heisst, eine Sanierung sei technisch nicht möglich. Erst, wenn der öffentliche Druck zu gross geworden ist, nehmen die Firmen Geld in die Hand, wollen aber meist nur eine Billigvariante umsetzen.»

Auch die Behörden seien allzu häufig keine grosse Hilfe, sagt Forter.

«Man will die Chemie halt immer noch ein wenig schonen, so kommt es mir zumindest vor.»

Einen Unterschied zwischen den beiden Basel könne er nicht erkennen – in vielen anderen Teilen der Schweiz jedoch seien die Umweltämter hartnäckiger, strenger.

Die Politik ist auch sensibilisiert. In Riehen sammeln fünf Ortsparteien Unterschriften für eine Initiative, die fordert, dass die frühere Deponie Maienbühl – auch sie grenznah – saniert wird. Dort lagern ebenfalls pharmazeutische Abfälle.

Die Industrie lockte ihn mit Jobangeboten

Die Basler Chemie hat sich zweier Sünden entledigt. Die Deponien Kölliken im Aargau und Bonfol im Jura sind totalsaniert. Doch gerade in Bonfol waren grosse Anstrengungen notwendig. In der Region warten noch so einige grosse Brocken. So sei etwa der Untergrund im früheren Basler Industrieareal Klybeck, wo Wohnraum entstehen soll, kaum erforscht, sagt Forter.

Und im Baselbiet liege die grösste bekannte Altlast: Feldreben in Muttenz, «die gefährlichste Grube der Schweiz», wie er sie bezeichnet, wegen der benachbarten Trinkwasserfassung im Hardwald für 230'000 Menschen. Auf rund zwei Milliarden Franken schätzt Forter die Kosten der Sanierung aller belasteten Standorte in der Region.

Offen herumliegender Tierschädel. Die Einheimischen meiden das Roemisloch. bwi

Über 400 Millionen würden für Feldreben draufgehen, wenn ein Totalaushub realisiert würde, das ergab eine Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2012. In der Feldrebengrube sind 15'000 bis 25'000 Tonnen Chemiemüll verbuddelt – im Roemisloch war es ein Bruchteil davon.

Seit bald vier Jahrzehnten spürt Forter Chemiemüll nach. Von seinen Aufträgen könne er gut leben, wie der Aktivist, über dessen Privatleben wenig bekannt ist, sagt. Angebote von Chemie- und Pharmafirmen, sich von ihnen als Experte anstellen zu lassen, habe er immer ausgeschlagen: «Das will ich nicht. Denn dann wäre ich nicht mehr unabhängig.»

Martin Forter weiss: Die Arbeit wird ihm so schnell nicht ausgehen:

«Die Zeit arbeitet meistens für mich – leider.»

