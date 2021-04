Röschenz Der Lärmstreit um das Restaurant Sonne endet vor dem Kantonsgericht Seit Jahren liegt die Baselbieter SVP-Kantonsrätin und Wirtin Jacqueline Wunderer im Clinch mit ihren Nachbarn. Nun entscheiden die Richter, ob die Beiz die beliebte Terrasse schon um 22 Uhr schliessen muss. Dimitri Hofer 01.04.2021, 05.00 Uhr

Am Mittwochnachmittag kam es beim Restaurant Sonne in Röschenz zu einem Augenschein vor Ort. Kenneth Nars

Diese Geschichte hat zahlreiche Ingredienzien einer ausgemachten Posse: Eine Politikerin, die ein umstrittenes Restaurant führt, und sich mit dem Kanton anlegt, in dessen Parlament sie sitzt und dessen Justiz- und Sicherheitskommission sie präsidiert. Nachbarn, die sich über den Betrieb der Beiz beschweren, weshalb häufig die Polizei ausrücken muss. Und letztlich die Unnachgiebigkeit der Akteure, die nun dazu führt, dass man sich vor Gericht begegnet.

In Röschenz schwelt seit Jahren ein Streit um das Restaurant Sonne. Das Lokal wird von der Baselbieter SVP-Landrätin und früheren Bundespolizistin Jacqueline Wunderer betrieben. Drei Familien, deren Häuser in direkter Nachbarschaft liegen, reichen immer wieder Lärmklagen ein. Vor allem stören sie sich an den Geräuschen, die vom Aussenbereich des Restaurants ausgehen. Der Kanton Baselland lässt ein Lärmgutachten erstellen und reagiert: Im Juni 2019 befindet der Fachbereich Bewilligungen, dass die Gartenterrasse des Restaurants früher geschlossen werden muss. Unter der Woche und an Sonntagen ist um 22 Uhr, an Freitagen und Samstagen um 23 Uhr Schluss.

Trotz geschlossener Beiz kam es wieder zu Lärm

Wirtin Jacqueline Wunderer reicht Beschwerde gegen die kantonale Verfügung ein. Der Regierungsrat lehnt die Beschwerde der Restaurant-Betreiberin ab. Jetzt muss das Baselbieter Kantonsgericht entscheiden, ob die Gartenterrasse der Beiz wieder bis um Mitternacht geöffnet haben darf oder nicht. Um sich ein Bild machen zu können, beginnt die Verhandlung am Mittwochnachmittag vor Ort in Röschenz. Gerichtspräsidentin Franziska Preiswerk-Vögtli, Referent Markus Clausen sowie die drei Richter schauen sich den Aussenbereich des Restaurants Sonne an. Der aktuelle Röschenzer Gemeindepräsident Holger Wahl und sein Vorgänger Remo Oser sind ebenfalls da.

Das Restaurant Sonne verfügt neben einem Chalet über eine lauschige Gartenterrasse, für welche die Beiz beliebt ist. Auf der Terrasse in Röschenz gehört der Beizerin die Einführung.

«Unser Lokal ist klar auf den Abend ausgerichtet. Über Mittag läuft wenig.»

Bei Anlässen sei der Aussenbereich oft von Gästen besucht. Als Lärmschutz gegenüber den Nachbarn fungiert eine Thujahecke und eine Sichtschutzwand.

Auch die drei Nachbarsfamilien stehen auf der Gartenterrasse, die ihnen so viele Probleme verursacht. «Wir haben durch verschiedene Lärmquellen fast eine Belastung rund um die Uhr», erzählt Anwohner Oliver Kaeser. Seine Frau Jane ergänzt: «Meine Tochter sagte mir erst kürzlich wieder, dass sie durch den Lärm aufgewacht sei.» Trotz der Schliessung des Restaurants wegen Corona sei es in den vergangenen Tagen laut gewesen, stellten die Nachbarn fest. Das Restaurant bietet in diesen Tagen einen Take-Away-Dienst an. Zudem habe laut Wunderer kürzlich auf der Terrasse ein kleines Familientreffen stattgefunden.

Die Verfügung des Kantons greife in die Wirtschaftsfreiheit ein

Die Richter halten sich vor Ort im Laufental zurück. Dasselbe gilt für die anschliessende Hauptverhandlung am Kantonsgericht in Liestal. Zur Urteilsberatung und Verkündung des Urteils kommt es erst am heutigen Donnerstagvormittag.

Während der gestrigen Verhandlung liefern beide Seiten Argumente, um die Richter zu überzeugen. Die Verfügung, die Terrasse früher zu schliessen, sei wirtschaftlich nicht tragbar und greife in die Wirtschaftsfreiheit ein, findet Hannes Baader, Anwalt von Jacqueline Wunderer. Man habe ein eigenes Lärmgutachten erstellen lassen, das demjenigen des Kantons Baselland widerspreche.

Als Vertreter des Kantons Baselland betont hingegen Raffael Kubalek, Leiter des Fachbereichs Bewilligungen, dass der Kanton an seinem Gutachten festhalte. Es handle sich um acht Stunden, welche die Terrasse weniger geöffnet haben darf. Eine der drei Nachbarsfamilien hatte ursprünglich gefordert, dass die Terrasse des Restaurants Sonne schon um 19 Uhr dicht machen soll.