Anwohner von lauter Beiz in Röschenz übt scharfe Kritik

Röschenz «Die Behörden haben es verbockt»: Anwohner von lauter Beiz übt scharfe Kritik Der Lärmstreit um das Restaurant von SVP-Landrätin Jacqueline Wunderer in Röschenz ist trotz Gerichtsurteil ungelöst. Die lärmgeplagten Anwohner haben das Vertrauen in die kantonalen Behörden verloren. Sie wollen nun mit der Wirtin und unter Hilfe der Gemeinde eine aussergerichtliche Einigung erzielen. Die Chancen dazu stehen gut. Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 15.09.2021, 05.00 Uhr

Das Restaurant «Zur Sonne» in Röschenz. Um das mitten im Dorf liegende Lokal tobt seit Jahren ein Lärmstreit. Kenneth Nars

Seit Jahren liegen sich die Betreiber des Röschenzer Restaurants Sonne und drei Anwohnerfamilien wegen des Lärms der Beiz in den Haaren. Der Streit kulminierte im Herbst 2019: Am Oktoberfest der «Sonne» stellte die herbeigerufene Polizei den Strom ab, Festgäste und Anwohner lieferten sich heftige Wortgefechte. Die Lärmposse wird weit über die Dorfgrenzen hinaus mit Interesse verfolgt. Dies auch, weil es sich bei der Wirtin um SVP-Landrätin Jacqueline Wunderer handelt. Sie sitzt zudem im Röschenzer Gemeinderat, wo sie – und das ist pikant – für die öffentliche Sicherheit zuständig ist.

Oberstes Baselbieter Gericht tadelte die kantonalen Behörden

Am 1. April hat das Kantonsgericht eine Beschwerde Wunderers gegen eine Verfügung der Sicherheitsdirektion (SID) gutgeheissen. Letztere hatte im Juni 2019 wegen des Lärms eine Beschränkung der Betriebszeiten verfügt: Demnach hätte die Aussenterrasse der «Sonne» wochentags um 22 Uhr und an Wochenenden um 23 Uhr (statt jeweils um Mitternacht) schliessen müssen:

«Das wäre das Ende unseres Restaurants gewesen»,

sagt Wunderer. «Ohne Abendbetrieb an den Wochenenden könnten wir nicht überleben.»

Das kürzlich publizierte schriftliche Urteil stellt für Wunderer einen Etappensieg dar. Darin tadelt das oberste Baselbieter Gericht die kantonalen Behörden: Diese hätten unvollständig, teilweise gar unrichtig festgestellt, wann nun welcher Lärm vom Restaurant auf die Umgebung ausgehe. Auch das von der SID eingeholte Lärmgutachten der Firma Gruner AG sei in etlichen Punkten nicht schlüssig. Unter anderem sei nicht berücksichtigt worden, dass das Restaurant Sonne im Winterhalbjahr die Terrasse mit einer massiven Holzkonstruktion einhause.

Es sei davon auszugehen, dass der Betrieb dieses Chalets mit deutlich geringeren Lärmimmissionen verbunden sei als jener auf einer Terrasse mit Storen, schreibt das Gericht. Es hat die Angelegenheit an die SID zurückgewiesen mit der Aufforderung, nach zusätzlichen Abklärungen und einem Zweitgutachten erneut über allfällige Massnahmen zu entscheiden.

Enge Verhältnisse: Das Baselbieter Kantonsgericht nahm auf der Aussenterrasse der «Sonne» in Röschenz einen Augenschein. Bild: Kenneth Nars (31. März 2021)

Bei den Anwohnerfamilien sitzt der Frust tief: «Die Behörden haben es verbockt, wir müssen darunter leiden», sagt Mathias Kressig. Dass gleich mehrere Instanzen offensichtliche Fehler nicht erkennen würden, sei nicht nachvollziehbar. «Das Ganze erscheint mir sehr dubios», sagt er. Dünn der Kommentar des Kantons: «Die SID hat vom Urteil Kenntnis genommen und analysiert dieses zur Zeit», sagt Raffael Kubalek, Leiter Bewilligungen und ab 1. Oktober stellvertretender Generalsekretär der SID. Daraus ergebe sich dann das weitere Vorgehen. Das klingt nicht, als wäre der Kanton bald mit einer Lösung zur Stelle.

Schlafen mit angelehntem Fenster nicht möglich

In Röschenz nehmen die Parteien das Heft nun selber in die Hand: «Wir bevorzugen eine einvernehmliche aussergerichtliche Einigung», sagt Kressig. Sollte diese scheitern, erwarte er vom Kanton rasches Handeln und ein faires Verfahren. Zwar hat sich die Lärmsituation rund ums Restaurant – auch wegen Corona – etwas entspannt. Dennoch habe man dem Gemeindepräsidenten seit Wiedereröffnung der Gastronomie rund zwei Dutzend Meldungen wegen Nachtruhestörung zukommen lassen, sagt Oliver Kaeser, ein zweiter Anwohner:

«Wir konnten im Sommer wegen Gästelärm und Lautsprechermusik kaum Zeit auf dem Gartensitzplatz verbringen.»

Schlafen mit angelehntem Fenster sei ebenfalls nicht möglich gewesen, betont Kaeser.

Die Situation ist vertrackt: das Restaurant befindet sich in der Wohn- und Gewerbezone, die angrenzenden Einfamilienhäuser hingegen in der Wohnzone. Keine zehn Meter von der Beiz entfernt gelten strengere Lärmvorschriften. Die Gemeinde ist für die Malaise mitverantwortlich: Sie hat in den 1990er-Jahren mit einer Zonenplanrevision die Grundlage für die Bebauung der Nachbarschaft der Beiz geschaffen. Zur Zeit der Erstellung der Einfamilienhäuser war die «Sonne» in Händen eines Wirts, der den Aussenbereich der Beiz nur zurückhaltend bewirtschaftete. «Es gab damals kaum Lärmprobleme», sagt Oliver Kaeser. Später stand die Beiz zeitweise leer. Anwohner Mathias Kressig kaufte das Grundstück in der Meinung, die Nachbarliegenschaft werde einer Wohnnutzung zugeführt. Seit Ende 2013 wirtet nun Jacqueline Wunderer in der «Sonne».

Könnte sich die Gemeinde Röschenz gar finanziell beteiligen?

«Es gibt keine einfache Lösung», räumt Gemeindepräsident Holger Wahl ein. Er sieht aber Fortschritte: Auf beiden Seiten sei die Bereitschaft vorhanden, gemeinsam einen Ausweg zu finden. Ob auch eine technische Lösung die Situation verbessern könnte, werde abgeklärt, so Wahl. Eine solche wäre eine Lärmschutzwand. Dazu lag bereits ein Vorschlag des Anwalts Wunderers vor: Demnach hätte sie 25 Prozent der Kosten übernommen, die drei Anwohnerfamilien ebenfalls je 25 Prozent, gesamthaft also 75 Prozent. «Für uns kam das nicht in Frage», sagt Kressig.

Im Raum steht nun die Frage, ob die Gemeinde mit Beiträgen an eine Lärmschutzwand helfen könnte, das Problem zu lösen, das sie einst mitverursacht hat. Ob und wie sich die Gemeinde einbringen könne, sei noch offen, betont hingegen Gemeindepräsident Wahl. «Sonne»-Wirtin Wunderer begrüsst die Neuverhandlungen ebenfalls. Daneben fordert sie von den Anwohnenden aber Toleranz: «Im Umfeld einer Beiz kann es keinen Anspruch auf absolute Ruhe geben.»