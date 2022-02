Investoren schielen auf alte Chesi in Rothenfluh

Rothenfluh Kein Geisterhaus zu befürchten: Investoren schielen auf alte Chesi Dem alt-ehrwürdigen Gebäude im Dorfkern von Rothenfluh steht eine markante Umnutzung bevor. Fabian Schwarzenbach Jetzt kommentieren 21.02.2022, 05.00 Uhr

Genossenschaftspräsident Peter Wegmüller hat sowohl für den neuen wie alten Laden konkrete Vorstellungen. Juri Junkov

Das Chesi-Gebäude in Rothenfluh steht zum Verkauf und bei Felix Rieder klingelt das Telefon. Rund fünf Personen und Gesellschaften haben beim Beauftragten der Milch und Landwirtschaftlichen Genossenschaft Rothenfluh bereits ihr Interesse angemeldet.

«Einer hätte es gleich so gekauft», erklärt Rieder und tritt im selben Atemzug auf die Bremse. Denn es soll keinen schnellen Verkauf geben: «Wir sondieren das Interesse und werden im April entscheiden», sagt Rieder. Dann ist die Generalversammlung der Genossenschaft. Vorher sollen die Interessierten Gelegenheit erhalten, ihre Kaufabsicht oder ihr Projekt vorzustellen. Oder wie es Rieder formuliert:

«Wir sitzen mit allen Interessenten an einem Tisch.»

Der Wert der rund 400 Quadratmeter grossen Parzelle wird auf rund 250’000 Franken geschätzt. Dazu gehört die Hälfte einer kleinen Strasse. Auf der Parzelle steht das rund hundert Jahre alte Haus, in dem aktuell der Dorfladen seine Waren feil bietet. Neben den Ladenräumlichkeiten befindet sich der alte «Ches»-Keller, weitere Lager und Toiletten in den beiden Stockwerken des Gebäudes.

Der bestehende Dorfladen zieht um

Wie schon länger bekannt zieht der Dorfladen auf Ende dieses Jahres in eine neue Überbauung. Diese entsteht zwischen Wittnauerstrasse und Dübachweg und bietet auch sieben altersgerechte Wohnungen. Bauherrin der neuen Bleibe ist die Wohngenossenschaft Dübach. Das zum Verkauf stehende Objekt weckt verschiedene Ideen: Zum einen kann es als Verkaufsraum, Lager oder Büro genutzt werden. Andererseits wäre ein Umbau zu Wohnzwecken eine Option.

«Wir haben vor der Ausschreibung eine Schätzung machen lassen: Fünf Wohnungen sollten möglich sein», erklärt Rieder eine Variante. Das Gebäude liegt im Dorfkern und ist schützenswert. Das bedeutet, dass sanfte Sanierungen und Innenausbauten durchaus möglich wären. Ob sie von den Behörden auch bewilligt würden, hängt von der konkreten Planung ab. Andere ehemalige Käserei-Gebäude in der Schweiz wurden zu grosszügigen Wohnungen, einem «Bed and Breakfast» oder gar einer kleinen Bierbrauerei umgenutzt.

«Es ist schon älteren Jahrganges»

Ohne grosse Sanierung könnte das Gebäude als Lager genutzt oder als Werkstatt für Handwerker eingerichtet werden. Ein allfällig neues Verkaufsgeschäft kann das Inventar des jetzigen Ladens übernehmen. Rieder räumt ein:

«Es ist schon älteren Jahrgangs.»

Einzelne Elemente stammten aus der Auflösung der Gelterkinder Chesi. Für den neuen Standort werden neue Regale und Tiefkühltruhen angeschafft. Dort stehen dann rund 35 Prozent mehr Verkaufsfläche zur Verfügung.

Die Milch-Genossenschaft wollte eine Sanierung mit Umnutzung nicht selber an die Hand nehmen. Sie wolle verkaufen, aber sie müsse nicht, betont Felix Rieder. Das dürfte aber kein Problem sein, sind doch mögliche Käuferinnen und Käufer bereit, ihr Geld in die Parzelle zu investieren. Die 780-Seelen-Gemeinde muss also kein Geisterhaus mitten im Dorfkern befürchten.

