Noch sorgt er kaum für Probleme: Der Rothirsch ist zurück in BL

Rückkehr Noch sorgt er kaum für Probleme: Der Rothirsch ist zurück im Baselbiet Der Rothirsch taucht wieder im Baselbiet auf. Den Umgang damit müssen Landwirte, Förster und Jäger lernen.

In Zukunft öfter in der Region zu erspähen: der Rothirsch. David & Micha Sheldon / F1 Online

Der Hirsch ist zurück in der Schweiz. Ausgestorben war der Cervus elaphus seit dem Jahr 1860 nach massiver Bejagung, Lebensraumverlust und der kleinen Eiszeit. Doch längst ist er zurück, sogar im dicht besiedelten Mittelland. «Das hätte man lange für unmöglich gehalten. Immerhin galt der Rothirsch als äusserst störungsempfindlich», so Christian Willisch von der Berner Fachhochschule. Im Moment leben in der Schweiz knapp 40'000 Tiere.

Erste Exemplare dringen auch ins Baselbiet vor. Holger Stockhaus, kantonaler Jagd- und Fischereinverwalter, sagt: «Der Hirsch wird sich zumindest im oberen Kantonsteil einigermassen wohlfühlen. Ob er mit der intensiven Nutzung der Landschaft für menschliche Freizeitaktivitäten zurechtkommt, muss sich zeigen. Grundsätzlich gehen wir aber davon aus, dass das Rotwild sich mit kleineren Rudeln etablieren wird.»

Erst Schäden verhindern, dann Bauern auszahlen

Noch sind aber erst einzelne Tiere hier. Für Stockhaus ist gesetzt, dass das Rotwild hier nicht bejagt wird, solange die Bestände klein sind. Eingreifen müsse man erst, wenn Wildschäden zu gross würden. Und Marc Brodbeck, Präsident des Bauernverbands beider Basel, hält fest: «Die Jagd hat einen Leistungsauftrag, in dem der Schutz der landwirtschaftlichen Kulturen und mögliche Massnahmen geregelt sind.» Stockhaus merkt an: «Es gilt grundsätzlich ‹Verhüten vor Vergüten›.» Die Bauern müssten ihren Teil tun, um Schaden abzuwenden, etwa mit Zäunen.

Auch wenn Rothirsch-Konzentrationen zu Konflikten führen können – es gilt in der Schweiz: wo Lebensraum, da Lebensrecht. «Rothirschfreie Zonen» sind hier nicht denkbar. Im Mittelland hat man bereits einige Erfahrung mit Rotwild. Dort sind die Lebensräume stark zerschnitten. Das führt laut Willisch zu bis zu dreissig Prozent verkehrsbedingtem Fallwild.

Für Landwirte ein Schreckensbild

«Teilweise ist die Einwanderung von Hirschen aus dem Umland grundlegend für den Bestandserhalt.» Strassen und Siedlungen sowie Zäune und Beleuchtung erschweren das Wandern. Es wäre zentral, die Wildtierkorridore wieder durchgängig zu machen, etwa mit breiten Wildtierbrücken.

Ein Rudel Rothirsche auf einem Rüben-, Weizen- oder Rapsfeld ist für Landwirte ein Schreckensbild. Denn Rotwild frisst besonders gern, was auf Feldern wächst: Kartoffeln, Zuckerrüben, Raps, Mais und alle Arten von Getreide, bis zu 20 Kilogramm pro Tag.

Man lässt den Hirsch auf sich zukommen

Weizen steht auf dem Speiseplan ganz oben. Im Winter verbeisst das Rotwild gern Jungbäume. Im Baselbiet kann von solchen Schäden im Wald bisher keine Rede sein. Auch die Landwirte sehen noch keine Gefahr, wie Brodbeck erklärt: «Wir lassen den Hirsch buchstäblich auf uns zukommen, verfolgen die Situation aber genau.»

Wenn er erst einmal in grösseren Rudeln da ist, seien Massnahmen nötig. Man halte Kontakt mit der Jagdverwaltung. Normale Wildzäune, wie sie sich gegen Rehe bewährt haben, reichen gegen die deutlich grösseren Hirsche jedenfalls nicht aus. Aber es ist undenkbar, die gesamte landwirtschaftliche Nutzfläche einzuzäunen.

Die Tiere sind sehr intelligent und lernen schnell

In unserer durch die Landwirtschaft mit Nährstoffen übersättigten Kulturlandschaft sind höhere Wilddichten möglich – anders als in den Steppenlandschaften, aus denen das Rotwild ursprünglich stammt. So kann es zum Problem werden. Wenn die Wildschäden zu gross werden, wird seitens Forst- und Landwirtschaft von der Jagd eine Bestandesreduktion erwartet.

Die Bejagung des Rotwildes ist jedoch kompliziert. Die Tiere sind sehr intelligent, sie lernen schnell und weichen aus. Gleichzeitig muss bei der Reduktion die Sozialstruktur berücksichtigt werden. Denn bei wachsenden Populationen steigt der Anteil weiblicher Kälber.

Nützliche Erfahrungen aus Nachbarland

In Österreich, wo das Rotwild nie ausgerottet war, verfügt man über ausreichend grosse Erfahrung. Geschätzt leben dort rund 180'000 Rothirsche, mit entsprechenden Auswirkungen wie Fallwild, Krankheiten und Schäden am aufkommenden Schutzwald. Grundlegend sei bei dieser Tierart, dass die Bestände über grosse Regionen betrachtet werden müssten, sagt Friedrich Reimoser von der Uni Wien.

«Beim weit wandernden Rotwild muss weit über Besitz- und Reviergrenzen hinausgedacht werden. Es braucht eine wildökologische Gesamtschau. Sonst laufen die Massnahmen ins Leere», so bringt er seine jahrzehntelange Erfahrung auf den Punkt. «Ganzheitliches Systemdenken ist heute allerdings vielen zu mühsam.»

Den Schweizer Nachbarn rät er dringend, bereits jetzt grossräumig auf Landschaftsebene zu klären, wo ausserhalb des Waldes Rotwild toleriert werde. Jagd, Landwirtschaft und Forst müssten gemeinsam Lösungen finden – und zwar nicht erst, wenn der Handlungsbedarf gross sei.

