«Muttenz nickt nur noch ab»: Salzabbau-Gegner kritisieren Gemeinde Die Gemeinde stimmt der Konzessionsverlängerung für die Salinen vorbehaltslos zu – und damit auch, dass die Rütihard im Konzessionsgebiet verbleibt. Die Salzabbau-Gegner kritisieren die passive Haltung.

Zwanzig Jahre lang passiert auf der Rütihard nichts. Doch die Schweizer Salinen sagen, sie seien auf die Salzvorkommen angewiesen. Nars/bz-Archiv

«Man spielt auf Zeit. Und man weicht unangenehmen Fragen aus.» Ruedi Brunner von der IG Rettet die Rütihard sagt, er sei enttäuscht über die defensive Haltung der Muttenzer Behörden. Sie hätten eine Chance verpasst. Wohl die letzte.

Anlass zu dieser Einschätzung ist eine Stellungnahme des Gemeinderats von Anfang dieser Woche. Er gibt bekannt, er habe die Risiken und Bedenken, die ein Experte für den möglichen Salzabbau auf der Rütihard genannt hat, zwar zur Kenntnis genommen und er nehme sie auch ernst. Doch man wolle sich nicht positionieren in der Grundsatzfrage, ob künftig auf der Rütihard Salz abgebaut werden solle oder nicht. Er masse sich nicht an, fügt der Gemeinderat an, für künftige Generationen zu entscheiden.

Nächste Generation könnte in 50 Jahren entscheiden

Was Ruedi Brunner, der auf der Rütihard Land bewirtschaftet, weiter stört: Dieser Entscheid, den der Muttenzer Gemeinderat zu fällen scheue, sei de facto längst gefallen:

Die Rütihard bleibt Salzabbaugebiet. Und Muttenz insistiert nicht einmal, nickt nur noch ab.»

Im Juni hat der Baselbieter Regierungsrat die Vorlage zur Verlängerung des Konzessionsvertrags mit der Schweizer Salinen AG an den Landrat überwiesen. Das Unternehmen im Besitz der Kantone soll weitere 50 Jahre das Recht erhalten, auch im Baselbiet Salz zu fördern, und zwar bis 2075. Die Krux: Die Rütihard verbleibt im Konzessionsgebiet.

Zwar haben die Salinen im Juni 2020 bekanntgegeben, die Abbaupläne im Gebiet Rütihard für 20 Jahre ruhen zu lassen, nach lang anhaltendem Widerstand unter anderem der IG Rettet die Rütihard. Darüber, ob das Nah­erholungsbiet aus dem Konzessionsgebiet entlassen werden soll, können künftige Generationen mit der faktisch schon erfolgten Konzessionsverlängerung aber nicht in 20, sondern frühestens wieder in 50 Jahren diskutieren – zu einem Zeitpunkt, an dem die Förderung wohl längst im Gange ist. Die Schweizer Salinen sagen, sie bräuchten die Vorkommen unter der Rütihard, um die Saline Schweizerhalle auszulasten.

Haftungsfragen sind noch Teil von Verhandlungen

Auch Peter Hartmann spricht von einer verpassten Chance. Und auch er hätte sich eine striktere Haltung des Gemeinderats gewünscht. Nicht zuletzt, weil die Haftungsfragen noch gar nicht umfassend geklärt seien.

Der Muttenzer Grünen-Landrat ist Mitunterzeichner des Antrags «Regelung Haftung für Schäden aus dem Salzabbau» zuhanden der Muttenzer Gemeindeversammlung vom Juni. Der Vorstoss will, dass die Gemeinde mit dem Kanton Baselland einen Vertrag abschliesst, der im Wesentlichen festhält: Bei Schäden, die im Rahmen des Salzabbaus entstehen, haftet der Kanton. Der Gemeinde und allen Landeigentümern dürften zudem keine Kosten für Schäden entstehen.

Das Problem: Bis der Gemeinderat den Auftrag umsetzen kann, ist der neue Konzessionsvertrag wohl schon vom Landrat verabschiedet worden. Über die Erheblichkeit des Antrags wird erst an der Herbst-Gemeindeversammlung abgestimmt. Danach hätte der Gemeinderat ein Jahr Zeit, die geforderten Verhandlungen zu führen.

Der Gemeinderat verweist in der erwähnten Stellungnahme auf den neuen Konzessionsvertrag. Er solle die Fragen der Haftung «mindestens teilweise» klären. In der Tat gibt es im künftigen Vertrag neue Bestimmungen zur Haftung. So heisst es etwa: «Die Saline stellt sicher, dass der Betrieb, die Nachsorge und der Rückbau der für die konzessionierte Nutzung notwendigen Anlagen zur Förderung und zum Transport von Sole finanziert und Haftungsrisiken hinreichend abgesichert sind.» Die Nachsorgepflicht endet erst dann, wenn «stabile Verhältnisse eingetreten» sind.

Dass auch inaktive Bohrlöcher zu Problemen führen können, zeigte ein Soleaustritt mit Salzfontäne 2017 im Abbaugebiet Muttenz-Zinggibrunn. Um die Risiken für das Gebiet Rütihard abzuschätzen, brauche es noch weitere Untersuchungen und Daten, stellte Simon Löw, Professor für Ingenieur-Geologie an der ETH Zürich, im eingangs erwähnten Bericht vom Januar dieses Jahres fest, den er im Rahmen des Abschlusses des Dialogprozesses Rütihard erstellt hatte. Im schlimmsten Fall, befürchtet Löw, könnte es zu einer «dauerhaften Versalzung» des Grundwassers kommen.

Machte der Gemeinderat nur Lippenbekenntnisse?

Landrat Peter Hartmann sagt, ihn habe eine Formulierung auf der ersten Seite der Landratsvorlage stutzig gemacht. Dort steht, es habe mit betroffenen Gemeinden eine Anhörung gegeben. Alle Anwesenden hätten sich «positiv zur Konzessionsverlängerung» geäussert, das Vorhaben sei «ohne Einschränkungen» befürwortet worden. Für Hartmann steht fest:

«Mit dieser vorbehaltlosen Zustimmung hat sich der Gemeinderat um Entscheidungskompetenz gebracht.»

Er gebe zwar vor, er nehme die Vorbehalte gegenüber dem geplanten Salzabbau ernst, ebenso die Risiken. «Gleichzeitig stimmt man der Konzessionsverlängerung zu, ohne Bedingungen zu stellen.»

Somit signalisiere Muttenz definitiv grünes Licht für die Salzförderung auf der Rütihard. Oder anders gesagt: Der Zug ist abgefahren.