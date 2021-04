Ruine Landskron Erst ein Streit, dann Corona: Nach vielen Rückschlägen ist der Pulverturm endlich saniert Schon seit Jahren sollte der Pulverturm der Ruine Landskron saniert werden. Ein Streit unter Bürgermeistern in Frankreich und die Pandemie hielten den Verein Pro Landskron lange davon ab. Nun ist der Turm saniert und keine Gefahr mehr für Besucher. Kelly Spielmann 15.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Pulverturm (rechts) ist endlich saniert. Bild: Kenneth Nars



Es war ein langer Weg: Bereits 2013 wollte der schweizerisch-französische Verein Pro Landskron den Pulverturm der Burg sanieren. Anfang April wurden die Arbeiten nun endlich abgeschlossen. Begonnen hatten sie Anfang September, wie Vereinsvizepräsident Jürg Tischhauser auf Anfrage erzählt.

Nach dem Aufbau des fast 20 Meter hohen Gerüsts habe man am Turm-Deckel begonnen: «Dort hat die Natur über die Jahre alles zugedeckt, eine Eiche hatte bereits einen fast beindicken Stamm», führt Tischhauser aus. Darunter seien der teils noch erhaltene Plattenboden sowie einige Schiessscharten zum Vorschein gekommen, die man seit Jahren nicht mehr gesehen habe.

Zum Vergleich: Letztes Jahr konnte man noch Bäume auf dem Pulverturm spriessen sehen. Bild: Kenneth Nars

(3. April 2020)

Nach den Arbeiten am Dach war der Turm selber an der Reihe: Die Fugen wurden ausgekratzt und neu gefugt, die Schiessscharten repariert und wenn nötig, wurden Teile ersetzt. Auch das Ziegelgewölbe des Turms wurde saniert und an den Abbruchkanten des Turms gesichert. Nun ist der Pulverturm für Besucher keine Gefahr mehr – noch vor einem Jahr hiess es, es könnten grössere Steine herunterfallen.

Insgesamt hat die Sanierung des Pulverturms 150'000 Euro gekostet. Wegen der Verzögerung war letztes Jahr noch unklar, ob die Beiträge aus Frankreich und der Schweiz dafür tatsächlich gesprochen werden.

«In der Schweiz hat das alles wunderbar geklappt»,

erzählt Tischhauser. Die Kantone Baselland, Basel-Stadt und Solothurn haben jeweils Beiträge aus dem Swisslos-Fonds gesprochen, diese seien teilweise schon ausbezahlt worden. «Der Rest kommt dann nach der Endabrechnung.» Auch von französischer Seite seien bereits namhafte Beträge ausbezahlt worden, weitere Subventionen wurden beantragt. Wie viel Geld der Verein noch erhält, ist jedoch offen.

Vier Jahre Bürgermeister-Streit

Dass es so lange gedauert hat, bis die Sanierung überhaupt durchgeführt werden konnte, hat mehrere Gründe: Erst gab es einen französischen Bürgermeister-Streit. Der damals neu gewählte Bürgermeister Patrick Oser der elsässischen Gemeinde Leymen, auf dessen Boden die Ruine steht, erhob 2014 Anspruch auf das Präsidium des Vereins Pro Landskron. Im Verein jedoch wollte man die Präsidentin und abgewählte Bürgermeisterin Danielle Ott behalten. Die beiden Politiker waren so zerstritten, dass die Gemeinde Pro Landskron vor Gericht zog. Patrick Oser weigerte sich, dem Verein das grüne Licht für die Sanierung zu geben – trotz der eigentlich gültigen Baubewilligung. Zudem räumte die Gemeinde auf sein Geheiss hin den Abfall auf der Ruine nicht mehr weg, die Beleuchtung bezahlte sie auch nicht mehr.

Dass die Gemeinde schliesslich recht erhielt, spielte keine Rolle mehr: Bei den Neuwahlen wurde Patrick Oser wieder abgewählt, an seine Stelle trat Rémy Otmane. Anspruch auf das Präsidium des Vereins erhob dieser nicht – und sistierte das Rechtsverfahren der Gemeinde gegen den Verein Pro Landskron. Ende 2019 erhielt der Verein dann endlich die neu beantragte Baubewilligung. Doch dann kam die Pandemie – und wegen des harten Lockdowns in Frankreich musste die Sanierung erneut verschoben werden.

Bald kommt der Hauptturm dran

Mit dem Resultat ist Jürg Tischhauser nun sehr zufrieden. «Es sieht wirklich toll aus», sagt er. Erinnert aber daran, dass man den Turm nun nicht wieder 20 bis 30 Jahre ignorieren könne. «Die Natur steht nicht still. Wir werden den Turm regelmässig unterhalten müssen.» Die Bäume und Sträucher können jedoch nur durch Fachpersonen entfernt werden. Doch bevor sich der Verein um den frisch sanierten Pulverturm kümmern muss, kommt noch der Hauptturm an die Reihe, dessen Zugang saniert wird.