Sachwalter Die Römisch-katholische Kirchgemeinde Gelterkinden operiert weiter ohne Selbstverwaltung Die Kantonalkirche schaut der Römisch-katholischen Kirche Gelterkinden weiterhin auf die Finger. Deren Selbstverwaltung bleibt entzogen. Eine Wende ist nicht absehbar. Simon Tschopp 09.01.2023, 05.00 Uhr

Maria Mittlerin: So heisst die römisch-katholische Kirche von Gelterkinden. Archivbild: Nicole Nars-Zimmer

Cordula Schneider, die seit November 2017 die Römisch-katholische Kirchgemeinde Gelterkinden präsidiert, ist nicht zu beneiden. Dieser wurde vor gut zwei Jahren durch die Römisch-katholische Landeskirche Baselland die Selbstverwaltung entzogen, weil der Kirchgemeinderat nach mehreren Rücktritten handlungsunfähig geworden war. Schneider war allein übriggeblieben.

Ende letzten Jahres ist mit René Brodbeck zwar ein Mitglied dazugekommen, dennoch ist das Gremium noch weit von der Vollbesetzung mit sechs Personen – inklusive Gemeindeleiter ohne Stimmrecht – entfernt. Deshalb hat die Landeskirche per Ende November 2022 den Entzug der Selbstverwaltung um höchstens weitere zwei Jahre verlängert. Sachverwalter bleibt der 48-jährige Wirtschaftsprüfer Dieter Baumann.

Grosse Hoffnung auf neuem Priester

«Ich hätte es natürlich gerne einfacher gehabt. Es hat leider nicht funktioniert, neue Leute zu finden. Aber deswegen verliere ich den Mut nicht», sagt Cordula Schneider. Sie hofft nach wie vor, neue Kräfte für den Kirchgemeinderat zu motivieren.

Die Präsidentin macht mehrere Gründe geltend, dass dies in den vergangenen zwei Jahren nicht gelungen ist: «Uns fehlt das nötige Netzwerk. Während der Coronapandemie haben viele Menschen auch andere Aktivitäten entdeckt, sie wollen keine regelmässigen Verpflichtungen mehr eingehen. Zudem wird es zunehmend schwierig, Leute für Freiwilligenarbeit zu finden.»

Die Stimmung in ihrer Kirchgemeinde leide nicht unbedingt unter der schwierigen Situation um den Kirchgemeinderat, erzählt Schneider und blickt voraus:

«Wir haben für Gelterkinden und Sissach einen neuen Priester, der für den erhofften neuen Schwung sorgen wird.»

Die Römisch-katholische Kirchgemeinde Gelterkinden zählt rund 2300 Mitglieder aus 15 Dörfern. Die bisherige Zusammenarbeit mit Sachwalter Dieter Baumann verlaufe «sehr gut». Cordula Schneider will zwar nicht preisgeben, wie viel dieses Engagement ihre Kirchgemeinde kostet. Sie räumt jedoch ein, «dass wir dieses Geld lieber für andere Sachen verwenden würden». Jedenfalls gelangten sie nicht in finanzielle Schwierigkeiten, denn sie verfügten über eine solide Kapitaldecke.

Selbstverwaltung kann auch früher wieder erfolgen

Sollte der Kirchgemeinderat der Römisch-katholischen Kirche Gelterkinden früher als in zwei Jahren wieder handlungsfähig werden, würde ihm die Landeskirche als Aufsichtsbehörde die Selbstverwaltung zeitnah erteilen, bestätigt Dominik Prétôt, Kommunikationsleiter der Römisch-katholischen Landeskirche Baselland.

Diese musste schon vor einiger Zeit ebenfalls in Duggingen und vor ein paar Jahren in Grellingen einschreiten. In Grellingen hatte die Kassierin Geld entwendet, allerdings wurde hier kein Sachwalter eingesetzt.

Etwas, das Ende 2020 in der Römisch-katholischen Kirchgemeinde Gelterkinden noch für heftige Diskussionen gesorgt hat, funktioniert laut Cordula Schneider nun bestens: der Kirchliche Regionale Sozialdienst zusammen mit Sissach und Frenkendorf-Füllinsdorf, der seit einem Jahr existiert. Er wird von der Caritas beider Basel betrieben. Streitpunkt waren damals die zu schaffende 80-Prozent-Stelle sowie die finanziellen Aufwendungen für den Sozialdienst. Dieser kostet Gelterkinden jährlich etwa 40'000 Franken.