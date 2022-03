Sachwalterschaft Seewner Baukommission wegen Querelen im Gemeinderat unbesetzt – jetzt greift der Kanton Solothurn ein Gemeindepräsident und Vizegemeindepräsident wollten der Baukommission angehören. Das lehnten die übrigen Mitglieder des Gemeinderats ab, weshalb die Kommission verwaist geblieben ist. Nun kommt es im Schwarzbubenland zur Zwangsverwaltung. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 11.03.2022, 05.00 Uhr

In Seewen werden neue Mitglieder für die Baukommission gesucht, damit sich die Gemeinde aus den Fesseln des Kantons Solothurn befreien kann. Nicole Nars-Zimmer

Wenn der Regierungsrat des Kantons Solothurn in einer Gemeinde einen Sachwalter einsetzt, muss etwas Aussergewöhnliches vorgefallen sein. Die Geschehnisse in Seewen in den vergangenen Monaten veranlassten ihn zu diesem seltenen Schritt.

Die Solothurner Regierung entschied in dieser Woche, die unbesetzte Baukommission des Schwarzbuben-Dorfs unter Zwangsverwaltung zu stellen. Die Arboldswiler Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG führt bis auf weiteres im Auftrag des Kantons Solothurn die Geschäfte der Baukommission. Für die Kosten der Baselbieter Firma muss die Gemeinde Seewen aufkommen.

Wegen Meinungsverschiedenheiten innerhalb des Seewner Gemeinderats ist die Kommission seit Monaten verwaist. Ende des vergangenen Novembers war es während einer Gemeinderatssitzung in Seewen zum Eklat gekommen: Mit 3 Nein- zu 2 Ja-Stimmen entschied die Exekutive, keinen der Wahlvorschläge für die Baukommission zu berücksichtigen.

Bei zwei der vier Vorschläge handelte es sich um Gemeindepräsident Roger Weber junior und um Gemeindevizepräsident Thomas Müller. Während des Traktandums zur Wahl der Baukommission waren die beiden Direktbetroffenen in den Ausstand getreten.

Ämterkumulation und mangelndes Fachwissen als Gründe für Ablehnung

Informationen über die Gemeinderatssitzung vom November zu erhalten, erwies sich als herausfordernd. Sämtliche angefragten Seewner Gemeinderäte – darunter Roger Weber junior und Thomas Müller – beantworteten die Fragen dieser Zeitung nicht. Zehn Minuten nach der ersten Anfrage an die Gemeindeverwaltung meldete sich Gemeindepräsident Weber junior telefonisch und erklärte, er werde das gewünschte Protokoll der Sitzung nicht herausgeben.

Ein schriftliches Gesuch um Einsicht in Akten wurde einige Wochen später vom Gesamtgemeinderat von Seewen gutgeheissen. Dazu gehörte auch die Möglichkeit, sich auf der Gemeindeverwaltung eine Aufzeichnung der Sitzung anzuhören.

Das Protokoll und die Aufzeichnung zeigen: Der Ausschlag, die vier Wahlvorschläge abzulehnen, kam vom vormaligen Gemeindepräsidenten und aktuellen Kantonsrat Simon Esslinger. «Die Baukommission ist kein politisches Gremium. Es kommt zu einer Ämterkumulation, wenn der Gemeindepräsident und der Vizepräsident von Seewen auch der Baukommission angehören», sagte er.

Er gab zu bedenken, dass die Baukommission unabhängig und neutral vom Gemeinderat sein soll. Zudem hätten sämtliche Kandidierende nur über ungenügendes Fachwissen verfügt.

In dieser Beurteilung schloss er auch die beiden weiteren Kandidaten ein: die ehemaligen Gemeinderäte Matthias Klausener und Peter Kohler. Kohler zeigte sich nach der Sitzung in einem Leserbrief im «Wochenblatt» sehr enttäuscht über den Entscheid des Seewner Gemeinderats:

«Ich fühle mich einfach nur noch im falschen Film. Noch nie habe ich in der Gemeinde Seewen ein so unglaubliches Chaos erlebt. Es kann wohl nur noch besser werden, hoffentlich.»

Eine knappe Mehrheit des Seewner Gemeinderats folgte der Argumentation von Simon Esslinger. Aufgrund der ausbleibenden Rückmeldungen der beiden Gemeinderäte, die auch der Baukommission angehören wollten, muss deren Intention im Dunkeln bleiben. Fakt ist jedoch: Schon in der zurückliegenden Legislatur präsidierte der im vergangenen Juni zum Gemeindepräsidenten gewählte Roger Weber junior die Baukommission.

Gleichzeitig Gemeinderat und Baukommission anzugehören, ist erlaubt

Seit den Ereignissen ist die Baukommission von Seewen unbesetzt geblieben. Eine für diesen Februar ins Auge gefasste Neuwahl fiel mangels neuer Kandidierenden ins Wasser. Selbst wenn in der Gemeinderatssitzung laute Kritik zu hören war, die dazu geführt hat, dass nun sogar der Kanton eingreift, ist die monierte Ämterkumulation im Solothurnischen grundsätzlich erlaubt.

«Es wird auch häufig so praktiziert», bestätigt André Grolimund, Chef des Solothurner Amts für Gemeinden. Gerade in kleineren Ortschaften, in denen es schwerfalle, interessierte Kandidatinnen und Kandidaten für Kommissionen zu finden, sei dies oft der Fall.

«Über allem steht aber das gute und rechtlich sauber abgestützte Funktionieren.»

Im Baselbiet ist es gemäss Gemeindegesetz nicht verboten, dass Gemeinderäte gleichzeitig auch Mitglied einer Kommission sind. Davon ausgenommen sind jedoch die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission als Kontrollorgan sowie die Gemeindekommission.

Einzelne Gemeinden sehen sogar eine Delegation des Gemeinderats in einzelne Kommissionen vor. In Muttenz gehören etwa der Bau- und Planungskommission von Amtes wegen die für Tiefbau und Werke sowie Hochbau und Planung zuständigen Exekutivmitglieder an.

Auch Miriam Bucher, Leiterin der Stabsstelle Gemeinden beim Kanton Baselland, betont:

«Wo sogenannte Ämterkumulationen möglich und staatspolitisch unbedenklich sind, wird so vor allem in kleinen Gemeinden die Problematik, Behördensitze besetzen zu können, entschärft.»

Als einen allfälligen Nachteil sieht aber auch sie, was in Seewen von einer knappen Mehrheit im Gemeinderat moniert wurde: zu viele oder verschiedene Hüte für ein und dieselbe Person.

