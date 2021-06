Salina Raurica Damit der Bus nicht stecken bleibt: Links-Grün fordert separate Express-Spuren Landräte von SP und Grünen wollen dafür sorgen, dass in Salina Raurica trotz des Neins zum Tram die ÖV-Erschliessung möglich bleibt. Das Massnahmen-Paket enthält auch Forderungen für den Langsamverkehr, so etwa eine neue Brücke über den Rhein und die schnelle Realisierung einer Velo-Vorzugsroute. Benjamin Wieland 23.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hat der Bus keine separate Spur, kommt er den Autos in die Quere – und umgekehrt. Das soll in Salina Raurica nicht passieren, finden zwei Landräte.



Nicole Nars-Zimmer

In einem Punkt herrscht bei der Diskussion über Salina Raurica Einigkeit: Der Bus wird das Tram nicht einfach so ersetzen können. Was nun zu tun sei, darüber gehen die Meinungen jedoch auseinander. Die neue Rheinstrasse ausbauen, die alte Rheinstrasse stehen lassen, lautet eine Forderung. Jetzt kommen neue Vorschläge – dieses Mal von Seiten Rot-Grün.