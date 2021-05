Salina Raurica Eine Tramlinie in ein Quartier, das noch gar nicht existiert Der zukünftige Prattler Stadtteil Salina Raurica soll ein Tram erhalten. Am 13. Juni stimmen die Baselbieter über die Verlängerung des 14ers ab. Die Gegner machen daraus ein Referendum darüber, ob der neue Stadtteil überhaupt gebaut werden soll. Michel Ecklin 18.05.2021, 05.00 Uhr

Der 14er soll zukünftig ab Pratteln in Richtung Augst fahren. zvg/Martin Ludwig

Über einen Kredit von 8,5 Millionen Franken, mit dem die Verlängerung des Trams 14 von Pratteln nach Augst geplant ­werden soll. Gleichzeitig geht es um Landkäufe für 7 Millionen und einen provisorischen Busbahnhof in Augst für 1,7 Millionen. Insgesamt geht es also um 17,2 Millionen Franken.

Derzeit endet der 14er südlich des Bahnhofs Pratteln. In einer scharfen Kurve nach Norden soll die Linie künftig die SBB-Gleise unterqueren, wo auch die Umsteigehaltestelle sein soll. Danach fährt das Tram durch das Gewerbegebiet Grüssen, auf einer 280 Meter langen Brücke über die Autobahn A2 und die verlegte Kantonsstrasse hinunter auf die Ebene, wo Salina Raurica geplant ist. Die Linie endet in Augst, wo Anschluss an diverse Buslinien besteht.

In Salina Raurica, der Ebene zwischen Pratteln und Augst, möchten der Kanton und die Gemeinden Pratteln und Augst ein neues, verdichtetes Quartier entstehen lassen. Es soll Raum für 2500 neue Bewohner und ebenso viele Arbeitsplätze bieten. Das Areal gilt als eines der grössten Entwicklungsgebiete der Schweiz, seit über 20 Jahren wird daran geplant. Noch ist unklar, was genau gebaut wird und wer investieren soll. Mit dem frühzeitigen Bau des Trams soll das Quartier aber von Anfang an auf den öffentlichen Verkehr ausgerichtet sein. Denn die Gegend ist bereits stark durch den motorisierten Verkehr belastet.

Ein Grossteil des Areals wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. Zudem stehen dort bereits einige Gewerbebauten. Durch das Areal führen Spazierwege, die allerdings wegen der vielen Verkehrswege starkem Lärm ausgesetzt sind.

Nein, bedient werden soll auch das Gewerbegebiet Grüssen mit den vielen Fachmärkten, aber auch das Längi-Quartier und Augst. Die Gegner sind der Meinung, dass dafür ein Bus reicht.

Der Landrat hat es im Dezember 2020 mit 63 zu 13 Stimmen abgesegnet. Jetzt haben sich alle Baselbieter Parteien dafür ausgesprochen. Im Ja-Komitee ­sitzen Politiker aller Parteien und Vertreter verschiedenster Organisationen wie dem VCS und der Handelskammer beider Basel.

Weil die Aktionsgruppe «Aa­packe Pratteln» das Referendum gegen den Projektierungskredit ergriffen hat. Im Nein-­Komitee befinden sich einzelne Vertreter fast aller Parteien und aus allen Kantonsteilen.

Sie sind gegen eine Tramverlängerung auf Vorrat, die danach als Vorwand dienen werde, die «Retortenstadt» Salina Raurica zu erstellen. Ihrer Meinung nach wurde der Bedarf nach neuen Wohn- und Arbeitsflächen nicht belegt. Die Gegner verbinden ihre Haltung mit einer grundsätzlichen Kritik daran, dass im Baselbiet Grünraum überbaut werde und es dabei vor allem um Profit gehe. Und die Bevölkerung sei nie befragt worden, ob sie ­Salina Raurica wünsche.

Hier geht ein Riss durch die Grünen. Die kantonale Partei, und übrigens auch die Prattler Ortssektion, ist mehrheitlich für die Verlängerung des Trams. Sie geht davon aus, dass Salina Raurica sowieso gebaut wird und man das neue Quartier präventiv vor einer Blechlawine bewahren müsse. Die Gegner betonen, sie seien nicht grundsätzlich gegen neue Tramlinien. Sie erachten aber den Erhalt der aktuellen Grünfläche für wichtig und sind deshalb gegen dessen Erschliessung mit dem Tram.

Einige Tramkritiker finden, das neue Quartier solle gebaut werden, es brauche aber kein Tram, ein Bus genüge. Gesagt wird auch, man könne das Tram immer noch bauen, wenn fest­stehe, was und wie viel genau in Salina Raurica gebaut werde «Aapacke» hingegen macht die Tramabstimmung zu einem Referendum über Salina Raurica. Ihre Mitglieder sind überzeugt, dass man mit einem Nein am 13. Juni das Quartier bodigen kann, zumindest auf absehbare Zeit.

Für die Ebene bestehen rechtskräftige Zonenpläne. Es darf also gebaut werden. Ein Tram ist nicht zwingend, zumal schon die S-Bahn-Haltestelle Salina Raurica existiert. Aber: Ein Tram dürfte das zukünftige Quartier für Bewohner, Arbeitnehmer und ansässige Firmen attraktiver machen, folglich also einen Anreiz geben für Investoren. Für den Kanton ist das Tram eine «Schlüsselmassnahme». Umgekehrt würde Salina Rau­rica ohne Tram wohl auf mehr Autoverkehr ausgerichtet.

In der bisherigen Planungen von Kanton und Gemeinden gab es einige Gelegenheiten, das Referendum zu ergreifen. Sie wurden nie genutzt, obwohl es vor allem bei den Prattler Grünen immer wieder Kritik gab am neuen Quartier. Hängig ist die kommunale Volksinitiative «Salina Raurica Ost bleibt grün», die «Aapacke» lanciert hat und die eine Denkpause der Planung fordert. Über deren Gültigkeit werden Richter entscheiden. Wird Salina Raurica auf politischem Weg zu Fall gebraucht, ist mit Millionen Entschädigungsforderungen der Landbesitzer zu rechnen.

Laut Regierung 170 Millionen Franken. Der Bund soll einen Teil im Rahmen des Agglo-Programms übernehmen. Die Gegner reden von 200 Millionen.