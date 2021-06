Salina Raurica Ost: Kanton und Gemeinde verhängen Planungsstopp

Salina Raurica Kanton und Gemeinde Pratteln stoppen die Entwicklung von Salina Raurica Ost Erste Konsequenz der an der Urne abgelehnten Tramverlängerung 14: Kanton und Gemeinde sortieren sich neu. Bojan Stula 24.06.2021, 11.27 Uhr

Am Neubau der Rauricastrasse als Ersatz der alten Rheinfelderstrasse wird nicht gerüttelt. Kenneth Nars

Der Kanton und die Gemeinde Pratteln stoppen vorerst alle weiteren Planungen in «Salina Raurica Ost». Dies als Folge der an der Urne abgelehnten Tramverlängerung 14. Betroffen vom Planungsstopp ist das Gebiet zwischen dem Prattler Längi-Quartier und dem am Rhein anliegenden Gallisacher-Quartier in Augst. Dies geht aus einer gemeinsamen Medienmitteilung der kantonalen Baudirektion sowie der Gemeinden Pratteln und Augst vom Donnerstagvormittag hervor.

Zwar seien der Kanton und die Gemeinden Pratteln und Augst nach wie vor vom Gesamtprojekt Salina Raurica überzeugt; für das eingezonte Bauland mit Quartierplanpflicht besteht ein umfassender Rahmenplan. Aufgrund des Abstimmungsergebnisses vom 13. Juni wollen Pratteln und der Kanton nun aber «die strategische Stossrichtung» der Planungen überprüfen: «Die Gemeinde Pratteln beabsichtigt ein räumliches Entwicklungskonzept für das gesamte Gemeindegebiet mit Leitlinien für die weitere Innenentwicklung sowie eine vorwärts gerichtete Planung Pratteln Mitte zu den Arealen HIAG, Bredella und Zentrale zu erarbeiten.» Der Kanton trägt laut Mitteilung diese Entscheidung mit und wird den Gemeinderat «bei der weiteren nachhaltigen und massvollen Entwicklung» von Pratteln unterstützen.

Ausdrücklich nicht betroffen vom Planungsstopp ist die Gebietsentwicklung im Augster Gallisacher-Quartier, auf welchem 200 bis 250 neue Wohneinheiten sowie Dienstleistungsnutzungen vorgesehen sind.

Provisorischer Ausbau der Buslinien könnte nun langfristig bestehen bleiben

Nicht gerüttelt wird zudem am Weiterbau der neuen Rauricastrasse, die Anfang 2023 eröffnet werden soll. Ebenso wenig am anschliessenden Rückbau der alten Rheinfelderstrasse, die zu einer Velo- und Fussgängerachse umgestaltet werden soll. Dafür soll neu der Busbetrieb ausgebaut werden und eine neue Vorlage bezüglich des vorgesehenen Augster Bushofs an den Landrat geprüft werden.

Was vorerst nur als Überbrückung gedacht war, bis die Tramverlängerung fertiggestellt ist, könnte nun zu einer permanenten Verdichtung des Busfahrplans führen. Im 9. Generellen ÖV-Leistungsauftrag 2022–2025 sind bis Ende 2022 verbesserte Anschlüsse an die Buslinien 74, 81, 83 und 84 am Knoten Rheinstrasse/Frenkendörferstrasse vorgesehen. Ob und wie auch die S-Bahn-Verbindungen nach Salina Raurica verbessert werden sollen, bleibt vorerst unerwähnt.

EBL plant Innovationszentrum in Salina Raurica West

In ihrer Medienmitteilung betont die Baselbieter Baudirektion, dass im Bereich Salina Raurica West Arbeitsplatzgebiete von kantonaler Bedeutung bestünden, «welche gemäss Zonenvorschriften entwickelt werden». Bereits heute gäbe es «verschiedene interessante Ansiedelungen und Interessenten». Zusätzlich plane der Liestaler Energieversorger EBL dort ein Innovationszentrum rund um die E-Mobilität.