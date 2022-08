Die Instandsetzung der Frenkendörferstrasse entlastet das Esaf

Verkehrsvorteil für das Esaf Viele Wege führen zum Schwingfest: Bauunternehmen öffnen die Frenkendörferstrasse für das Fest Genau zum richtigen Zeitpunkt: Eine der wichtigsten Zufahrtsstrassen zum Prattler Schwingfest steht rechtzeitig zur Verfügung. Auf der

Frenkendörferstrasse werden reguläre Buslinien und Park&Ride-Busse die Gäste zum Festgelände bringen. Rahel Zimmermann Jetzt kommentieren 10.08.2022, 05.00 Uhr

Hier fährt bald der Verkehr zum Schwingfest. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Den Bauunternehmen gelingt eine Punktlandung. Genau eine Woche vor dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (Esaf), das am letzten Augustwochenende in Pratteln über die Bühne geht, steht eine der wichtigsten Zufahrtsstrassen wieder zur Verfügung. Am 19. August endet der erste Teil der Sanierung der Frenkendörferstrasse, die Augst und Pratteln miteinander verbindet und als Zubringer zur Autobahn 2/3 dient. Die Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion versichert auf Anfrage:

«Die Frenkendörferstrasse steht während des Esafs uneingeschränkt zur Verfügung.»

Erst nach dem Esaf, am 5. September, werden die Sanierungsarbeiten wieder aufgenommen. Dementsprechend beruhigt ist man wohl aufseiten des OK des Esafs. Schliesslich werden an den drei Festtagen insgesamt rund 400'000 Besucherinnen und Besucher auf dem Esaf-Areal erwartet. Gerade für deren Versorgung ist man auch auf die Strasseninfrastruktur angewiesen. Kaum vorstellbar, dass bei einem derart grossen Anlass eine zentrale Zufahrtsachse nur einspurig benutzbar gewesen wäre.

Instandsetzung grafisch dargestellt. (Grafik: Ludwig Martin/CH Media) Zur Verfügung gestellt

Uneingeschränkte Frenkendörferstrasse für das Esaf

Das Verkehrsnetz und die Verkehrsführung seien von Anfang an zentrales Thema im Austausch mit den Behörden gewesen, sagt Marion Tarrach. Sie ist die Sprecherin des Esafs. «Dies nicht zuletzt, da sich im Gebiet von Salina Raurica zwischen der Bahnlinie, der Rheinstrasse und der neuen Rauricastrasse ein Campingbereich befindet.»

Tarrach sagt, die Frenkendörferstrasse stehe für das Festwochenende regulär in beide Richtungen als Verkehrsachse zur Verfügung. Auf dieser Strasse führten Buslinien durch, die das Publikum zum Festgelände brächten. Zudem würden die Park&Ride-Busse ab den Parkplätzen in Kaiseraugst auf dieser Strecke verkehren.

Die uneingeschränkte Benutzung der Frenkendörferstrasse ist ein wichtiger Bestandteil für die Verkehrsplanung am Esaf. Eigentlich wurde sie aber für die Rauricastrasse erneuert – so heisst der neu gebaute Abschnitt der Rheinstrasse im Prattler Norden. Die Linienführung wurde vom Rheinufer ins Landesinnere verlegt, sodass sie zu der Verlegung der wichtigen Strassenverbindung wurde. Mit der Rauricastrasse waren viele Pläne verbunden. Das Entwicklungsgebiet Salina Raurica Ost zwischen Pratteln und Augst hätte florieren sollen. Firmen sollten sich erweitern, Familien neue Wohnungen beziehen, Arbeitssuchende einen Job ergattern. Doch es kam anders. Das Nein des Baselbieter Stimmvolks zur Verlängerung der Tram 14 legte viele Pläne auf Eis. Aber nicht alle: Die Verlegung Rheinstrasse wurde realisiert.

Die neue Rauricastrasse ist fertiggestellt

Das Projekt zur Verlegung der Rheinstrasse wurde 2008 lanciert. Das Ziel: das Rheinufer attraktiver machen. Das Ufer sollte für wertschöpfungsstarke Nutzungen zur Verfügung stehen und den Leuten einen besseren Zugang zum Wasser ermöglichen. Zudem war geplant, dass die Verlegung der Strasse grosse Baulandparzellen schafft und die Wohngebiete von Verkehrsemissionen entlastet. «Diese Aufgaben erfüllt die Strassenverlegung nach wie vor», heisst es bei der BUD. Ab Ende 2022 gebe es einen besseren Zugang zum Rhein und die Anwohnerinnen und Anwohner in Augst und Pratteln-Längi werden deutlich vom Lärm entlastet. Die Strassenverlegung sei eine Voraussetzung für ein neues Quartier im Gallisacher. Die neue Rauricastrasse sei bereits fertiggestellt und werde im Dezember in Betrieb genommen, schreibt die BUD.

Nach dem Bau der Rheinstrasse, folgen noch Abschlussarbeiten, die mit der neuen Rauricastrasse in Zusammenhang stehen und für diese unabdingbar sind. Wie beispielsweise die Instandsetzung der Frenkendörferstrasse und die Erstellung des Busbahnhofs in Augst.

Endkosten betragen fast 80 Millionen Franken

Die Arbeiten erfolgen in zwei Etappen. In der ersten Bauphase der Frenkendörferstrasse sollte ursprünglich der Bereich vom neuen Kreisel Frenkendörferstrasse bis zur Unterführung SBB in Angriff genommen werden. Während dieser Bauphase wollten die Fachleute auch die neuen Bushaltekanten in der Rheinstrasse erstellen. Aufgrund von Zusatzarbeiten und Materiallieferengpässen müsse der geplante Bauablauf umgestellt werden, schreibt die BUD. Gemäss ursprünglicher Planung sollte die zweite Bauphase von September bis Oktober dauern und den Teil von der Unterführung SBB bis und mit dem Einmündungsbereich in die Rheinstrasse am Knoten in Augst erfassen. Im Anschluss an die Instandsetzung der Frenkendörferstrasse war der Bau des provisorischen Bushofs bei der Kreuzung Rheinstrasse/Frenkendörferstrasse geplant.

Die verantwortlichen Fachleute seien derzeit daran, den Bauablauf zur überarbeiten, damit der Bushof in Augst Mitte Dezember fertiggestellt werden könne. Vor der zweiten Bauphase könne über den angepassten Bauablauf informiert werden, berichtet die BUD.

Die Endkosten betragen voraussichtlich rund 79,8 Millionen Franken: 68,5 Millionen für die Ausführung und 11,3 Millionen für den Landerwerb. Die Endkostenprognose hat sich seit der Landratsvorlage vom 23. November 2021 nicht verändert.

