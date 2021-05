Salina Raurica Normalerweise sind alle Grünen für den öffentlichen Verkehr – aber nicht am 13. Juni Philipp Schoch, Gemeinderat in Pratteln, ist für die Verlängerung des 14er-Trams nach Salina Raurica. Marco Agostini, Landrat aus Pfeffingen, ist dagegen. Beide sind Grün, und im Streitgespräch erklären sie beide mit ökologischen Argumenten, wie man am 13. Juni abstimmen sollte. Michel Ecklin und Hans-Martin Jermann 29.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Landrat Marco Agostini (l.) möchte kein Geld für ein Tram ausgeben, bevor Salina Raurica gebaut ist. Philipp Schoch sieht es umgekehrt. Kenneth Nars / BLZ

Herr Agostini, von grüner Seite kommt oft der Vorwurf, dass sich die Politik bei neuen Quartieren zu spät um die ÖV-Erschliessung kümmert, wenn bereits alle mit dem Auto hinfahren. In Salina Raurica will man mit dem Tram diesen Fehler nicht wiederholen. Doch manchen Grünen wie Ihnen ist das auch wieder nicht recht.

Marco Agostini: Erstens wissen wir nicht, ob und wie sich Salina Raurica in den nächsten Jahren entwickelt. Wir bauen ein Tram ins Nichts. Und zweitens ist das Gebiet bereits heute gut mit dem ÖV erschlossen, nämlich via S-Bahnhof Salina Raurica und Bussen.

Philipp Schoch: Will man in Salina Raurica ein neues Quartier bauen, braucht es auch einen anständigen öffentlichen Verkehr. Deshalb braucht es die Verlängerung der 14er-Linie, die das neue Quartier in Salina Raurica erschliessen soll und unterwegs auch bereits existierende, publikumsintensive Einrichtungen im Grüssen-Quartier bedient.

Das Gewerbegebiet Grüssen existiert seit Jahren und ist noch immer mangelhaft mit dem Öffentlichen Verkehr erschlossen. Was spricht gegen ein Tram ins Grüssen?

Agostini: Immerhin fährt ein Bus dorthin. Ich bin skeptisch, dass ein Tram den Modal Split zugunsten des Öffentlichen Verkehrs wesentlich verbessern könnte. Die geplante Tramstation im Grüssen ist rund 250 Meter entfernt von Ikea. Da können Sie genauso gut vom Bahnhof aus hin spazieren. Das Grüssen ist zudem – leider – zu gut mit dem Auto erreichbar. Zielführender, günstiger und zeitnaher realisierbar wäre eine Fussgänger- und Veloverbindung zwischen Bahnhof und Grüssen.

Schoch: Ich sehe das anders. Die künftige Tramstation Grüssen liegt gut im Gewerbegebiet. Von dort aus kann man gemütlich flanieren. Das gibt eine neue städtebauliche Situation. Zudem fährt nicht jeder zu Ikea, um einen Schrank zu kaufen. Die meisten Kunden decken sich mit Servietten und Rechaudkerzen ein und gehen noch im Restaurant Hackbällchen essen. Diese werden künftig viel öfter als heute im Tram, per Velo oder zu Fuss kommen.

Zu Salina Raurica: Herr Agostini, droht dem neuen Quartier ohne Tram nicht ein Verkehrskollaps?

Agostini: Man geht derzeit von einem eigenständigen, qualitativ hochwertigen Quartier mit vielfältiger Nutzung aus. Warum sollte man als Bewohner zum Bahnhof Pratteln fahren wollen, wenn alles dort unten vorhanden ist?

Schoch: Das wird ein Quartier Prattelns, das an den Rest der Gemeinde angeschlossen sein muss. Und wir wollen, dass man rasch zum Bahnhof Pratteln kommt. Dort kreuzen sich zwei Bahnlinien, im Viertelstundentakt kommt man nach Basel, man hat viel mehr Anschlüsse. Auch dafür braucht es die Verknüpfung Bahn-Tram.

Agostini: Mir hat noch keiner erklären können, warum man das nicht auch mit einem Bus machen kann. Der fährt in Zukunft elektrisch oder mit Wasserstoff, also umweltfreundlich.

Schoch: Die Leute nutzen ein Tram viel lieber und ganz anders als einen Bus. Ein Tram bleibt wegen eigener Trasse nicht oder weniger im Stau stecken, der Fahrplan ist stabiler. Das zeigen zahlreiche Untersuchungen. Zudem transportiert ein Tram mehr Fahrgäste.

Das Tram soll vom Prattler Bahnhof aus nordwärts zum Grüssen und danach östlich nach Augst fahren. Martin Ludwig / bz

Agostini: Im Baselbiet sind viele, auch stadtnahe Gemeinden nicht ans Tramnetz angebunden, zum Beispiel Biel-Benken oder Pfeffingen. Wir sollten im Kanton zuerst jene Orte besser an den ÖV anbinden, die das bitter nötig haben. Nicht Quartiere, die es erst in Zukunft vielleicht geben wird.

Schoch: Da bin ich nicht einverstanden. Wir müssen, um der Zersiedlung nicht weiter Vorschub zu leisten, jene Gebiete entwickeln, die zentral liegen und bereits heute gut erschlossen sind. Ein Dorf an Hanglage wie Pfeffingen wurde bewusst nicht stärker entwickelt. Wir wollen aus raumplanerischen Gründen keine Entwicklung am Rand.

Bredella, Zentrale, Rohner: Pratteln plant bereits einige neue Quartiere. Braucht es da wirklich noch mehr Wohnraum in Salina Raurica?

Schoch: Seit über 20 Jahren arbeiten wir an Salina Raurica und haben noch nicht viel erreicht. Wir wissen aber genug, um zu sagen: Wir brauchen ein Tram. Das fällt zeitlich zusammen mit den weiteren Entwicklungen in Pratteln. Ja, Pratteln wächst sehr rasch, und das haben die Tramgegner auch bemerkt. Erst jetzt kommen sie auf die Idee, sich gegen das Wachstum zu stellen. Sicherlich war es ein Fehler, dass man die Bevölkerung bisher nie gefragt hat, was dort unten geschehen soll.

Die Prattler Grünen hätten schon früh Gelegenheit gehabt, Salina Raurica zu bekämpfen.

Schoch: Wir haben schon vor 30 Jahren mit Initiativen versucht, die Ebene frei zu halten. Als junger Grüner habe ich dafür selber Unterschriften gesammelt. Unser Ziel war eine strukturierte Planung, und die haben wir jetzt erreicht, auch wenn es sehr lange dauerte.

Soll die Rheinebene einfach grün bleiben, wie das manche fordern?

Agostini: Das wäre im Sinne von uns Grünen. Wir kämpfen doch seit Jahren gegen die zunehmende Versiegelung. Deshalb sollte man nur noch im bereits gebauten Siedlungsraum bauen, nicht nach aussen. Ich verstehe nicht, warum im Oberbaselbiet Gemeinden ihre Bauzonen rückzonen müssen, und hier in Salina Raurica will man ohne Not grosse Flächen neu versiegeln.

Ist es Ihnen lieber, wenn das Bevölkerungswachstum in Einfamilienhäusern im Oberbaselbiet aufgefangen wird, Platz verschwendend und mit viel Autoverkehr?

Schoch: Das wäre sicher nicht grün.

Agostini: Es gibt in der Region doch viele weitere, bereits überbaute Orte, etwa das Wolf-Areal in Basel und das Dreispitz, die man noch stärker umnutzen und verdichten könnte. Auch in Pratteln gibt es der Bahn entlang einige ehemalige Industrieareale. Aber nein, man will auf der grünen Wiese in Salina Raurica Wohnbauten erstellen. Dabei ist das an der Autobahn, und da gehört Gewerbe und Logistik hin.

Schoch: Ja, es gibt solch überbaute Areale bereits, aber nicht so viele, wie man vielleicht meint. Im Gebiet Münchenstein und Arlesheim zum Beispiel tut sich einiges, aber genau dort gibt es neben der S-Bahn eben auch noch ein Tram. Und die Idee in Salina Raurica ist, dass man eine grössere Fläche bebauen und deshalb den künftigen Bewohnern ein Quartier mit vielfältigen Nutzungen anbieten kann. Das wäre auf kleineren, isolierteren Flächen nicht in dieser Qualität möglich.

Die Gegner machen die Abstimmung über das Tram zu einem Referendum über die Entwicklung von Salina Raurica. Ist das legitim?

Agostini: Das ist Demokratie pur. Man darf doch bis zum Schluss für seine Anliegen kämpfen.

Schoch: Absolut einverstanden. Darin sehe ich ebenfalls kein Problem. Es ist zu bedauern, dass sich das Volk bis heute nie zu den Plänen für das Entwicklungsgebiet äussern konnte.

Droht nach einem Nein am 13. Juni in Salina Raurica der Stillstand?

Agostini: Das ist nicht gesagt. Wir sagen ja nicht einmal grundsätzlich Nein zur Tramverlängerung. Wenn wir in einigen Jahren realisieren, die Investoren kommen wirklich, die Preise steigen, dann wird sich die Frage nach dem Tram erneut stellen. Wie gesagt: Ich wehre mich nicht partout gegen das Tram. Aber ich will zuerst wissen, wie sich Salina Raurica genau entwickelt.

Schoch: Bauen wir Salina Raurica ohne Tram, haben wir eine Katastrophe.

Agostini: Das ist Angstmacherei. Man kann ja einen Bus einrichten.

Schoch: Kann man schon, aber ein Tram ist immer besser.

Je besser der ÖV ist, umso mehr lassen die Leute ihr Auto stehen. Das ist ein ur-grünes Anliegen.

Agostini: Das stimmt grundsätzlich. Nur sehe ich in Salina Raurica zwei Probleme: Erstens haben die künftigen Bewohner zwei Autobahnausfahrten fast vor der Haustüre. Sie zum Umsteigen zu bewegen, ist nicht einfach. Zweitens stellt sich für mich die Frage, warum man das Tram genau bauen will. Ist das künftige Quartier wirklich so attraktiv, wie die Befürworter dies behaupten, und bietet Schulen, Shopping und kulturelle Angebote, dann fragt sich, weshalb die Einwohner in den Ortskern von Pratteln fahren wollen. Darauf hätte ich gerne mal eine Antwort.

Schoch: Sie wollen zum Bahnhof.

Agostini: Wenn das wirklich so ist, dann bauen wir doch den Bus aus. Ich als Grüner kann nicht dafür sein, dass man für das Tram Fläche versiegelt und eine 300 Meter lange Betonbrücke baut. Das müssen doch Kernanliegen der Grünen sein.

Schoch: Wir gehen davon aus, dass Salina Raurica gebaut wird. Dann bin ich als Grüner sehr dafür, dass man mit einem Tram erschliesst. 200 Millionen Franken sind viel Geld, ja. Aber lieber so viel ausgeben für ein Tram als für Strassen, wie wir das in den vergangenen 50 Jahren getan haben.

Agostini: Das ist ein schlechtes Argument, um 200 Millionen für ein sinnloses Tram zu verlochen.

Mehrere Volksabstimmungen in der Agglo in letzter Zeit zeigen: Grossprojekte haben es schwer, viele Menschen haben genug von immer mehr Beton. Der verlängerte 14er ist aber der Schlüssel zu einem zusätzlichen Bauprojekt.

Schoch: Die Bevölkerung wächst, zudem steigt der Wohnflächenbedarf pro Person. Dann bin ich sehr dafür, dass man dieses Bedürfnis in Pratteln umsetzt, weil wir schon gut erschlossen sind und nur noch eine Feinjustierung mit dem Tram brauchen.

Agostini: Vernünftig wäre es doch, regional Firmen mit Zahlungen dorthin zu locken, wo es Sinn macht, etwa nach Salina Raurica, damit Platz für attraktives Wohnen frei wird. Will man gute Steuerzahler nach Salina Raurica locken, dann muss es extrem attraktiv sein. Das ist es meines Erachtens aber nicht. Wo sind dort die guten Lagen?

Das Rheinufer soll umgestaltet werden, dort sind Wohnungen mit Ausblick vorgesehen.

Agostini: Genau: Just jener Bereich, den wir als Grüne für schützenswert halten, soll Tausende von Leuten anlocken. Das ist doch ein Witz.

Schoch: Man kann den Uferbereich so gestalten, dass Erholung und Naturschutz gut aneinander vorbeikommen. Dass dies möglich ist, zeigen viele andere Beispiele.

Das Baselbieter Stimmvolk hat erst 2017 den Margarethenstich abgelehnt, ein relativ günstiges Tramprojekt, gerade mal 300 Meter lang. Wieso sollte es jetzt zu einem viel teureren, über drei Kilometer langen Tram Ja sagen?

Schoch: Das Nein zum Margarethenstich war ein Novum, ich verstehe das damalige Ergebnis bis heute nicht. Die Baselbieterinnen und Baselbieter stimmen eigentlich ÖV-Projekten zu. Ich bin überzeugt: Vorliegend verstehen die Leute, dass es für die Neuerschliessung eines Gebiets ein Tram braucht.

Ist es letztlich nicht die Frage nach dem Huhn und dem Ei, ob man in Salina Raurica zuerst das Tram oder zuerst die Siedlung erstellt?

Agostini: Nein, für mich ist klar, dass man kein Geld ausgeben soll, bevor man weiss, was gebaut wird.

Schoch: Es ist ja nicht so, dass nach einem Ja das Tram bereits am 14. Juni fährt. Wir stimmen bekanntlich über die Projektierung der Tramverlängerung ab. Die weitere Planung des Trams und des Gebiets geht Hand in Hand.

Agostini: Warum bauen wir für die 200 Millionen Franken nicht hundert Kilometer Velobahn durchs Baselbiet?

Schoch: Gut, bei einem Nein am 13. Juni zähle ich auf dich, dass Du ein solch umfangreiches Velowegprojekt im Landrat durchbringst.

Langes Seilziehen um die Rheinebene

Bereits vor einem halben Jahrhundert kam die Idee auf, die Ebene zwischen Pratteln und Augst zu bebauen. Bald erstellte man zu Augst hin das Prattler Wohnquartier Längi, in der Meinung, die ganze Fläche zwischen den beiden Gemeinden werde sowieso bald zum Siedlungsgebiet gehören. Damals rechnete Pratteln mit 50'000 Einwohnern.

Früh gab es aber auch Stimmen, die sich wünschten, dass das Gebiet unbebaut bleibe. So lehnten die Prattler Stimmberechtigten 1987 vier Erschliessungsprojekte für die Ebene ab. Das Referendum ergriffen hatte der Prattler Landesring der Unabhängigen (der später zur Ortssektion der Grünen wurde). Im gleichen Jahr wurden zwei kommunale Volksabstimmungen eingereicht, die ebenfalls ökologisch motiviert waren: «Ja zu Pratteln» verlangte, dass Pratteln nördlich der Autobahn vollständig unbebaut bleiben solle; «Denkpause» wollte alle Areale ohne baureife Projekte für zehn Jahre grün lassen. Beide Volksbegehren lehnten die Stimmbürger in den 1990ern ab.

1998 erklärte dann der Kanton die Ebene zu einem Arbeitsgebiet von kantonaler Bedeutung. 2009 verabschiedete der Baselbieter Landrat den kantonalen Spezialrichtplan Salina Raurica mit der Absicht, einen Mix von Industrie, Gewerbe, Handel und Wohnen sowie einen Park zu ermöglichen. Es gab Möglichkeiten, das Referendum zu ergreifen Die Kritiker hätten mit einem Referendum eine kantonale Grundsatzabstimmung für oder gegen Salina Raurica erzwingen können. Doch das taten sie nicht.

Stattdessen gab der Spezialrichtplan den Startschuss zu weiteren Planungen, so auch fürs Tram. 2015 genehmigte die Augster Gemeinde­versammlung den kommunalen Nutzungsplan für Salina Raurica, im Jahr darauf tat dies der Prattler Einwohnerrat. In keiner der Gemeinden wurde das Referendum ergriffen. Und so bleibt der Bau des neuen Quartiers Salina Raurica bis heute auf der Tagesordnung der Gemeinden und des Kantons. Es ist am 13. Juni das erste Mal, dass die Baselbieter Stimmberechtigten dazu befragt werden.

Abgestimmt wird allerdings nicht über den Bau des Quartiers, sondern nur über die Projektierung der Tramverlängerung inklusive Landerwerb. Das Referendum ergriffen hat die Aktionsgruppe «Aapacke Pratteln», die damit ein Ziel verfolgt: Dass Salina Raurica ohne Tram für Investoren weniger attraktiv ist und deshalb gar nie gebaut wird.

Offen ist, ob die Prattler Stimmberechtigten sich nochmals dazu äussern dürfen, ob die Fläche grün bleiben soll. Das fordert, zumindest auf absehbare Zeit, die kommunale Initiative «Salina Raurica Ost bleibt grün» von «Aapacke Pratteln». Der Einwohnerrat hält sie für ungültig, weil die Planung bereits zu weit fortgeschritten sei. Ob das tatsächlich der Fall ist, entscheidet demnächst das Kantonsgericht. (mec)