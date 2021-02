Sammlung Der Werkstoff einer ganzen Epoche: Ein Riehener sorgt sich um seine international bedeutende Bakelit-Sammlung Der Riehener Jörg-Josef Zimmermann wirbt für einen festen Standort für seine international bedeutende Sammlung. Eine Lösung ist nicht in Sicht. Thomas Brunnschweiler 24.02.2021, 05.00 Uhr

Bakelit? Viele der nach 1960 Geborenen werden sich fragen: Was ist das? Tatsächlich war zwischen 1906 und etwa 1966 fast alles im Alltag aus Bakelit, einem nicht verformbaren Kunststoff auf der Basis von Phenol und Formaldehyd.

Eine riesige Sammlung von über 8'000 Bakelitgegenständen haben Jörg-Josef Zimmermann und seine Frau Manon aus Riehen seit 1985 von überall aus der Welt zusammengetragen: vom Armleuchter bis zur Zuckerdose. Diese Dinge bilden eine Epoche ab: die Ära des Bakelits. All die Föne, Radios, Telefone und anderen Haushaltsgegenstände sind Industrieware: Alltag 1906 bis 1966.

Lange Geschichte, wichtige Ära

Schon die Sumerer verwendeten Asphalt zur Abdichtung, und im antiken Indien gab es Gegenstände aus Schellack, dem Sekret der Lackschildlaus. 1530 entdeckte der Mönch Wolfgang Seidel das Casein. Der Hartgummi Ebonit wurde 1851 von Charles Goodyear zum Patent angemeldet. Zwei Deutsche entwickelten den Kunststoff Galalith. Der weisse Kunststoff war bahnbrechend für die Knopfindustrie in der ganzen Welt.

Noch bahnbrechender war jedoch die Erfindung des Belgiers Hendrik Baekeland, der den in alle Formen pressbaren, spröden und isolierenden Kunststoff Bakelit erfand. Ab 1906 verbreitete sich dieser Werkstoff rasch in der ganzen industriell geprägten Welt. Dieses Phenolharz prägte ein halbes Jahrhundert Technik-, Design- und Sozialgeschichte.

Bakelit war billig herzustellen

Schon die Vorläufer des Bakelits wurden aus dem bürgerlichen Streben nach Luxus geboren. Bakelit war billig herzustellen, hatte eine holzartige Anmutung und wurde auch von grossen Glaskünstlern wie Gallet und Lalique, den Bauhausdesignern oder Raymond Loewy, dem Erfinder des Stromlinien-Designs (Streamline), verwendet. Ohne Kunststoffe wie dem Bakelit wäre die zunehmende Elektrifizierung nie gelungen.

Jörg-Josef Zimmermann hat nun mit der Mini-Ausstellung «Bakelit» im Vorraum des Berufsinformationszentrums Liestal (BIZ) den Berufsanfängerinnen und -anfängern die Möglichkeit gegeben, den wichtigen Werkstoff kennen zu lernen und gleichzeitig für seine Idee eines festen Museums zu werben. Diese Mini-Ausstellung kann in Zukunft auch von anderen Institutionen oder Firmen für Lobbys, Kantinenvorplätze oder Empfangsräume geordert werden. Mit der kleinen Schau werden junge Menschen aufgefordert,

«ihre Welt dreidimensional zu betrachten und gestalterisch auf sie einzuwirken»,

sagt Zimmermann.

Dringend Patenschaft gesucht

Der umtriebige Dekorateur, Designer und Messestandgestalter Zimmermann zeigte früher seine Objekte im Untergeschoss des Swisscom-Hochhauses in Arlesheim, bis Eigennutzung angemeldet wurde. Die Gemeinde Arlesheim bot ihm freundlicherweise das alte Feuerwehrhaus zur dreijährigen Zwischennutzung an. Aber die Platzverhältnisse wären so beengt und die Auflagen so einschränkend gewesen, dass Zimmermann dankend auf diese Lösung verzichtete.

Schon früher wurden Versuche angestellt, die Sammlung in eine Stiftung zu überführen und danach eine feste Bleibe für ein Museum samt einem Lern- und Forschungszentrum zu suchen. Bisher konnte weder eine finanziell potente Institution noch der Kanton sich dazu entschliessen, diese monothematische Werkstoffsammlung zu fördern.

Politischer Vorstand erfolglos

Eine Interpellation von SP-Landrat Christoph Hänggi beim Regierungsrat, ein Museum von Seiten des Kantons zu fördern, erzielte nicht die gewünschte Wirkung. Die Regierung hält die Sammlung zwar für «bedeutend», aber ihr fehle der Bezug zur Region. Auch seien die Folgekosten bei einer Schenkung «nicht unerheblich». Beim Vorschlag zur Frage der Zuständigkeit wird auf das Schweizerische Nationalmuseum verwiesen. Oder sonst könne man die Sammlung im Bakelitmuseum in Kierspe in Nordrhein-Westfalen integrieren.

Beide Vorschläge sind für Zimmermann untauglich, da die Sammlung im Schrumpfformat ihren Wert verliert. Eine Dislozierung nach Kierspe kommt aus verschiedenen Gründen nicht in Frage. Es wird also ein Götti oder eine Gotte für diese einzigartige Sammlung gesucht.

Hinweis Wer sich über den Umfang der Sammlung ein Bild machen will, kann das mit 3 D-Rundgang tun auf www.bakelit.ch