Der Belchen-Sanierungstunnel ist offen

Sanierung Die Belchen-Sanierungsröhre ist offen: Ist sie das Ende des Baselbieter Tunnelfluchs? Die Belchen-Sanierungsröhre konnte nach acht Jahren dem Verkehr übergeben werden. Der Bau war kein einfaches Unterfangen. Kelly Spielmann 1 Kommentar 02.07.2022, 08.01 Uhr

Der Sanierungstunnel (ganz links) ist eröffnet. Ab rund 14 Uhr konnte der Verkehr in Richtung Süden durch die Röhre fliessen. Bruno Kissling

«Der grosse Tag ist da – der Belchentunnel wird heute eröffnet ... Ein gigantisches Werk hat damit seinen Abschluss gefunden.» Mit diesen Worten wurde sie am 23. Dezember 1970 in der Beilage zu den «Solothurner Nachrichten» gefeiert, die neue Tunnelverbindung der damaligen Autobahn N2 zwischen Eptingen und dem solothurnischen Hägendorf. Sie hätten am Freitag, fast 52 Jahre später, genauso gepasst, als der Baselbieter Baudirektor Isaac Reber und seine Solothurner Amtskollegin Sandra Kolly in Hägendorf den neuen, 3,3 Kilometer langen Belchen-Sanierungstunnel eröffneten.