Region Basel: Fusion der kantonalen Schützenverbände gescheitert

Schiesssport Laufentaler Bezirksschützen schiessen die grosse Fusion ab Der grosse Schulterschluss der regionalen Schiessverbände ist am Widerstand eines kleinen Teilverbandes gescheitert. Nun werden verzweifelt Alternativen gesucht. Alan Heckel Jetzt kommentieren 11.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dem regionalen Schiesssport gehen langsam, aber sicher die ehrenamtlichen Funktionäre aus, befürchten die Fusionsbefürworter.

Martin Töngi

Menschen, die sich im Ehrenamt in Vereinen engagieren, sind dünn gesät – und werden immer rarer. Unter dieser Tatsache leidet auch der Schiesssport. «Es gibt nur wenige Fronarbeiter, die aber sehr viel für die Schützen leisten», sagt Benjamin Haberthür. Der Präsident des Kantonalschützenverbands Basel-Stadt (KSV-BS) weiss zudem, «dass unser Verband demnächst die Hälfte seiner Delegierten verlieren wird».

Weil es dem Sportschützenverband beider Basel (SVBB) und der Kantonalschützengesellschaft Basel-Landschaft (KSG-BL) ähnlich ergeht, begann man vor ein paar Jahren über eine Fusion zum Schiesssportverband Region Basel (SVRB) nachzudenken. Einer Machbarkeitsstudie 2014 folgte drei Jahre später eine informelle Abstimmung. «Mehrheitlich waren alle Verbände dafür», so Haberthür. Umso überraschter waren er und die anderen Befürworter, als die Fusion von den ausserordentlichen Delegiertenversammlungen am 18. September abgelehnt wurde, weil die erforderliche Dreiviertelmehrheit nicht zu Stande kam.

Der Ärger des Basler Kantonalpräsidenten

Während der Präsident der Sportschützen Jean-Pierre Roubaty sich nicht zu den Gründen äussern will und auf die offizielle Mitteilung auf der Website verweist, zeigt sich Haberthür deutlich gesprächiger:

«Eine Minderheit hat es geschafft, die Fusion zu kippen. Das ist einfach nur traurig.»

Die angesprochene Minderheit ist der Bezirksschützenverband Laufental (BSVL), einer von vier Baselbieter Bezirksschützenverbänden, die zusammen den Kantonalverband ausmachen. Haberthür bedauert:

«Sie haben etwas zerstört, was das Schiesswesen in der Region langfristig gesichert hätte, ohne eine Art von Hilfe anzubieten. Das ist unsportlich im Quadrat.»

Über die Gründe für die Haltung der Laufentaler gibt der Ehrenpräsident der Baselbieter Kantonalschützen Walter Harisberger Auskunft. Er war auch der Projektleiter der Fusion. Einerseits hätten die Laufentaler Angst davor gehabt, im neuen Verband an Einfluss zu verlieren. «Aus ihrer Optik kann es nicht sein, dass Basel-Stadt ein Übergewicht hat.» Der zweite Grund ist finanzieller Natur. Die Schützenverbände aus Basel Stadt haben ein sogenanntes Schützenkonto, dessen Geld für die Instandhaltung und Erneuerung der Schiessanlagen verwendet wird. Dieses Konto wäre bei der Fusion aber nicht in den SVRB überführt worden, weil im Kanton Baselland die Gemeinden das Geld zur Instandhaltung und Erneuerung der Anlagen sprechen, wie Harisberger ausführt: «Sie denken, man will ihnen etwas wegnehmen.»

Corona-Zertifikatspflicht kam dazwischen

Dass die Stimmen der opponierenden Laufentaler an der entscheidenden Delegiertenversammlung ein derartiges Gewicht erhielten, hängt auch mit der Zertifikatspflicht zusammen. «Viele sind wohl deshalb ferngeblieben», sagt Walter Harisberger. Genaue Zahlen kennt er nicht, schätzt aber, dass lediglich 130 von 280 Baselbieter Delegierten gekommen seien. Die Dreiviertelmehrheit an der entscheidenden Abstimmung wurde indessen nur ganz knapp, um zehn Stimmen, verpasst. Aufgrund dieser Umstände prüfen die Fusionswilligen derzeit, ob die Möglichkeit besteht, die Abstimmung ein weiteres Mal durchzuführen.

Auch eine «Fusion light», bei der sich nur die Sportschützen und der Basler Kantonalverband zusammenschliessen, wird diskutiert. Denn das nötige Personal fehlt den Verbänden weiterhin. «Wir brauchen Leute», benennt Benjamin Haberthür das Problem. Mit Ablauf seiner Amtszeit will er dem Schiesssport in der Region unbedingt eine Perspektive geben. «Andernfalls müssten wir den Service auf ein Minimum zurückfahren und nur noch Lizenzverwaltung betreiben. Unser Sport, wie wir ihn kennen, würde still und leise sterben.»