Schleifenbergtunnel Liestal leidet noch mindestens eine Generation weiter unter der A22 Lokale Politiker fordern zusehends lauter, dass die Umfahrungsstrasse in einen Tunnel müsse – beim Bund ist das Anliegen noch nicht einmal auf dem Radar. Andreas Hirsbrunner 04.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die A22 drängt sich noch lange durch Liestals Wohnquartiere und bedrängt die Ergolz. Nicole Nars-Zimmer

Die A22 wird immer mehr zur Hypothek für Liestal. Das zeigte sich in den vergangenen Tagen gerade zweifach. Vorletzte Woche scheiterte ein Vorstoss von SP-Landrat – und Liestals Stadtbaumeister – Thomas Noack im Kantonsparlament, sich beim Bundesamt für Strassen (Astra) für eine Geschwindigkeitsreduktion auf dem Abschnitt Liestal von 80 auf 60 Stundenkilometer starkzumachen. Er wollte damit die Anwohner möglichst rasch lärmmässig wenigstens ein bisschen entlasten (bz berichtete).

Und letzte Woche liess der Präsident der Liestaler Bau- und Planungskommission, Werner Fischer (FDP), im Einwohnerrat seinem Frust über die Sünden der Strassenbauer vor einem halben Jahrhundert ungebremsten Lauf: «Es ist verfehlt, nur noch einen Franken in die A22 zu stecken. Diese Strasse ist ein Verbrechen aus den 1970er-Jahren und soll endlich in einen Tunnel.»

Liestal ist weit weg von Bern, wo die Entscheide gefällt werden

Man müsse jetzt mit vollen Kräften darauf hinwirken und beim Astra Druck für ein gutes Projekt machen, damit wenigstens ein Trennstrich, der Liestal teile, wegfalle, so Fischer; der zweite ist die Bahnlinie. Stadtpräsident Daniel Spinnler dankte seinem Parteikollegen für den Sukkurs:

«Man muss das jetzt angehen. Es kann nicht sein, noch mehr Geld für das Flickwerk A22 auszugeben.»

Fischers Sicht dürfte in Liestal mittlerweile Mehrheitsmeinung sein. Kaum noch jemandem käme heute in den Sinn, mit einer Hochleistungsstrasse einen Bach – die Ergolz – zuzudecken und Wohnquartiere entzweizuschneiden. Doch für Liestal rächt sich jetzt, dass die A22 seit Anfang des letzten Jahres dem Bund gehört. Wenn dieser mit jemandem über eine neue Linienführung spricht, dann mit dem Kanton. Die Gemeinden hingegen sind weit weg vom Geschütz.

Jetzt kommen andere Regionen zum Handkuss

Dass die A22 für den Bund ein Problem von absolut untergeordneter Bedeutung ist, gibt Samuel Hool, Sprecher der Astra-Zweigstelle Zofingen, die für die Nationalstrassen in der Nordwestschweiz zuständig ist, indirekt zu verstehen. Der Bund habe Anfang 2020 mehr als 20 Strassenabschnitte ins Nationalstrassennetz übernommen. Damit seien auch zahlreiche kantonale Ausbauvorhaben in unterschiedlichen Projektphasen zu ihm gelangt, darunter 16 Grossprojekte.

Von diesen würden zunächst nur drei – die Umfahrungen von Le Locle, La Chaux-de-Fonds und Näfels – umgesetzt. Die übrigen würden aktuell durch das Astra bewertet und so weit bearbeitet, dass das eidgenössische Parlament später über deren Umsetzung entscheiden könne. Und jetzt das Wichtige für Liestal: «Die A22 figuriert nicht darunter», so Hool.

Falls der Tunnel je kommt, dann frühestens um 2050

Was insofern nicht erstaunt, weil das kantonale Tiefbauamt erst nächstes Jahr die Machbarkeit eines Tunnels durch den Schleifenberg anstelle der heutigen offenen Linienführung der A22 abklären und dem Astra vorstellen will. Das mit Geldern, die der Landrat 2017 gesprochen hat (bz vom 21. April). Urs Roth, stellvertretender Kantonsingenieur, sagt: «Wir beginnen jetzt bei null. Bis ein Schleifenbergtunnel allenfalls gebaut ist, vergeht mindestens ein Vierteljahrhundert.»

Deshalb erteilt er den Liestaler Stimmen, die fordern, kein Geld mehr in die A22 zu stecken, eine klare Absage: «Es ist unmöglich, die A22 bis dann nicht zu sanieren. Sie ist als Umfahrung von Liestal extrem wichtig.» Wann und was genau saniert werde, darüber entscheide aber der Bund. Der Kanton sei nur noch Interessenvertreter, der Empfehlungen abgeben könne. Und zu diesen gehörten ein lärmmindernder Belag und höhere Lärmschutzwände. Aber auch als Sanierungsprojekt ist die A22 noch in keiner Pipeline des Bundes.

An die Adresse Liestals sagt Roth: «Im günstigsten Fall muss die A22 nur noch einmal saniert werden, weil vor der übernächsten Sanierung der Tunnel eröffnet wird.» Der Kanton selbst hat die A22 in den Jahren 2016 und 2017 für rund sechs Millionen Franken notsaniert, indem er diverse Bauteile des 800 Meter langen Ergolzviadukts verstärkt und Leitschranken eingebaut hat, um zu verhindern, dass Lastwagen kritische Aussenbereiche befahren können.