Schliessung Nachfrage geht konstant zurück: SBB machen Sissacher Reisezentrum dicht Ab Anfang Oktober können am Bahnhof im Bezirkshauptort nur noch an Automaten Billette bezogen werden.

Am Bahnhof in Sissach verschwindet der bediente Schalter. Archivbild: Boris Burkhardt

Das Oberbaselbiet muss bald ohne SBB Reisezentrum auskommen. Auf 1. Oktober verliert Sissach den bedienten Verkauf am Schalter. Dies hat das Bahnunternehmen kürzlich bekannt gemacht. Dann verfügt Baselland nur noch über drei SBB Reisezentren: in Liestal, Laufen und Dornach-Arlesheim.

Der Bahnhof Sissach wird in eine Station mit Selbstbedienung umgewandelt. Grund dafür sei die konstant abnehmende Nachfrage nach bedientem Verkauf. SBB-Mediensprecher Reto Schärli erklärt:

«Der Trend, dass immer mehr Kundinnen und Kunden ihre Billette online oder am Billettautomaten kaufen, hält seit vielen Jahren an.»

Die Coronapandemie habe besonders bei den digitalen Kanälen einen Schub gegeben. Die Delle 2020 ist mit dem Lockdown und den darauffolgenden Monaten zu erklären.

Sperrfrist abwarten

Die SBB haben die Gemeinde Sissach Ende April über ihre Absicht in Kenntnis gesetzt. Gemeindepräsident Peter Buser bestätigt, vorinformiert worden zu sein, «aber wir mussten die Sperrfrist abwarten». Er und der Gemeindeverwalter hätten Gespräche mit den SBB geführt, diese aber nicht umstimmen können. Buser berichtet:

«Da kannst du nichts mehr machen. Die SBB haben ihr Konzept und ihren Auftrag, und dafür müssten sie schauen, wie sie sagen.»

Bisher gingen bei der Gemeinde noch keine Reaktionen aus der Bevölkerung ein, weil die Schliessung des SBB-Schalters erst kürzlich kommuniziert worden war. Greift das Bahnunternehmen zu solchen Massnahmen, fällt die Resonanz von aussen ganz unterschiedlich aus. «Es gibt einige Standorte ohne und einige wenige mit einer stärkeren Reaktion», sagt Schärli.

Nachfrage wird stetig überwacht

Laut dem SBB-Mediensprecher werden nur noch fünf Prozent aller Billette am Schalter verkauft. In den mittleren und grossen Reisezentren nehme der Wunsch nach persönlicher Beratung laufend zu, während an den kleinen Standorten die Anzahl Kundinnen und Kunden weiter stark abnehme.

Könnten bald andere hiesige SBB Reisezentren von einer Schliessung betroffen sein? Dazu Reto Schärli: «Die SBB prüfen seit jeher laufend, wie sich die Nachfrage entwickelt. Aktuell sind im Kanton Baselland keine weiteren Änderungen geplant.»

