Schlusspunkt Binninger Gemeindepräsident tritt vorzeitig zurück Mike Keller stellt Ende März 2023 nach rund zehn Jahren an der Spitze der Gemeinde sein Amt zur Verfügung. In seinem Rücktrittsschreiben macht der Freisinnige auch gesundheitliche Gründe geltend. Hans-Martin Jermann 02.01.2023, 19.48 Uhr

Die Gesundheit habe ihm Grenzen gesetzt: So begründet Mike Keller seinen Rücktritt als Binninger Gemeindepräsident. Bild: Juri Junkov

In einem Schreiben vom Montagabend kündigt der Binninger Gemeindepräsident Mike Keller nach knapp elf Jahren im Amt seinen Rücktritt an. Per Ende März 2023 setze er unter seine politische Tätigkeit einen Schlusspunkt. Für seinen vorzeitigen Abschied als Präsident – die Legislatur dauert noch bis Mitte 2024 – führt der FDP-Politiker auch gesundheitliche Gründe an.

Kein Engagement mit «angezogener Handbremse»

Im abgelaufenen 2022 habe ihm die Gesundheit die Grenzen seines Wirkens aufgezeigt. Das sei eine schmerzliche Erfahrung und rechtzeitige Warnung zugleich gewesen. Da das Gemeindepräsidium kein Engagement mit «angezogener Handbremse» zulasse, sei er nach reiflichen Überlegungen zum Schluss gekommen, dass Binningen eine neue politische Kraft benötige.

Zwar hatte das Engagement des 56-Jährigen in der Gemeindeexekutive ohnehin ein vorgegebenes Ablaufdatum: Binningen kennt eine Amtszeitguillotine von 16 Jahren. Da Keller vor seiner Zeit als Präsident bereits vier Jahre im Gemeinderat sass, hätte er bei den Wahlen 2024 ohnehin nicht mehr antreten dürfen. Der vorzeitige Rücktritt Kellers kommt nun dennoch überraschend.

Prägender Kopf in der Agglo

Mike Keller zählt zu den prägendsten politischen Persönlichkeiten des Unterbaselbiets: Teilweise in Verbindung mit dem Gemeindepräsidium engagierte er sich in zahlreichen überkommunalen Gremien, so etwa im Präsidium des Trinationalen Eurodistricts, im Vorstand von Metrobasel, im Vorstand der Region Leimental Plus. Er war einer der Initianten der Gemeinde-Initiative, welche die Ausfinanzierung der maroden Basellandschaftlichen Pensionskasse (BLPK) dem Kanton überlassen wollte.

Keller ist vom Binninger Stimmvolk drei Mal bereits im ersten Wahlgang zum Präsidenten gewählt worden. Zuletzt obsiegte er im Juni 2020 mit deutlicher Stimmenmehrheit gegen die Grünen-Herausforderin Rahel Bänziger Keel. Beruflich ist Mike Keller als CEO der Biopower Nordwestschweiz AG tätig.