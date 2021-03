Fringe Benefits Günstigere ÖV-Billette statt Rabatt beim Tanken? Was sich für Baselbieter Kantonsangestellte ändern könnte Angestellte des Kantons Baselland beziehen seit Jahren Treibstoff zu einem reduzierten Preis. Dem will GLP-Landrat Yves Krebs mit seinem Vorstoss ein Ende setzen. Maximilian Karl Fankhauser 25.03.2021, 05.00 Uhr

Baselbieter Kantonsangestellte profitieren von Fringe Benefits. So können sie unter anderem günstiger tanken. Bild: Kenneth Nars

Angestellte des Kantons Baselland tanken günstiger. Solche Vergünstigungen, Finge Benefits genannt, sind auch in der Privatwirtschaft bekannt. Doch der Staatsangestelltenrabatt auf Treibstoff ist einigen Personen ein Dorn im Auge. So auch Yves Krebs, GLP-Landrat aus Oberwil. Er hat nun einen entsprechenden parlamentarischen Vorstoss lanciert.

Krebs bittet die Baselbieter Regierung, zwei Dinge zu überprüfen. Erstens, welche Alternativen es gäbe zu vergünstigtem Treibstoff, und zweitens, welche weiteren Fringe Benefits im Bereich Mobilität möglich wären für jene Kantonsangestellten ohne Auto. Krebs gibt auch gleich Beispiele: Denkbar wären gemäss dem Oberwiler etwa Vergünstigungen auf das Umweltschutzabonnement, TNW-Job-Ticket genannt, oder geschlechtergetrennte Duschen, um den Arbeitsweg per Velo möglichst attraktiv zu machen.

Krebs fordert Rabatt auf U-Abo statt auf Benzin

Wenn man sich die Geschichte hinter dem Vorstoss zu Gemüte führt, kann man Krebs Überlegungen gut nachvollziehen. Diese reichen nämlich bis weit in die Schulzeit des Oberwilers zurück, wie er der bz erzählt: «An einen Lehrer mag ich mich besonders gut erinnern. Dieser kritisierte schon damals, dass Angestellte des Staates vergünstigt an Treibstoff gelangen.» Keinesfalls will Krebs hierbei den Klimawandel als Ausrede benutzen. Für ihn sei es einfach ein störender Zustand, gerade auch wenn man bedenke, dass es «sicher nicht an Alternativen mangelt.»

Was Krebs dabei am meisten erstaunt: «Für die Mitarbeiter gibt es nicht einmal ein TNW-Job-Ticket.» Dies, obwohl laut ihm immer wie mehr Angestellte mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit erscheinen. Zudem bemängelt Krebs die nicht zureichende Infrastruktur, vor allem auch in grösseren Gebäuden. «Wer sich sportlich betätigen will und mit dem Rennvelo oder Elektrofahrrad zur Arbeit fährt, sieht sich im Stich gelassen.» Es sei ihm deshalb ein grosses Anliegen, dass der Regierungsrat über die Möglichkeit nachdenkt, Garderoben mit Duschen an verschieden Standorten einrichten zu lassen.

Staatlich subventionierte CO 2 -Produktion?

Auch Klaus Kirchmayr, Chef der Grünen Fraktion im Baselbieter Landrat, findet, es gebe grundsätzlich nichts gegen Fringe Benefits einzuwenden. Sie seien Teil eines gesunden Verhältnisses zwischen zwei Sozialpartnern, in diesem Fall dem Staat als Arbeitgeber und dem Staatsangestellten als Arbeitnehmer. Jede noch so kleine privatwirtschaftliche Institution sei bemüht, einen Zusatzanreiz für die Angestellten schaffen. Deshalb sei es verständlich, wenn auch der Kanton das tue, damit er als Arbeitgeber attraktiv bleibe. Nur etwas müsse gewährleistet sein: Es müsse Transparenz herrschen.

Dass mit vergünstigtem Treibstoffbezug aber ein Anreiz gesetzt wird, das Auto zu benutzen, darüber enerviert sich Kirchmayr sehr: «Es kann nicht sein, dass durch diesen Preisvorteil die Produktion von CO 2 staatlich subventioniert wird. Das ist Hahnebüchen.» Wenn Krebs am Donnerstag seine Motion einreicht, werden auch Kirchmayr und seine Kollegen die bisherige Praxis scharf kritisieren. Doch wer kritisiert, sollte auch Verbesserungsvorschläge auf Lager haben - das ist Kirchmayr klar, und er hat auch ein paar Ideen auf Lager: «Wieso nicht in Stromzapfsäulen für Elektrovelos und -autos investieren und diese dem Kantonsangestellten günstiger bereitstellen? Das wäre doch zeitgemässes Denken.»

Basler Kantonspersonal profitiert von 200 Angeboten

Baselland verteilt ein paar Zückerchen an seine Angestellten. Basel-Stadt hingegen klotzt. Ganze 21 Seiten lang ist die Liste mit Rabatten für Mitarbeitende des Kantons, welche die Verwaltung seit 2006 führt. So gewähren unzählige Geschäfte und Betriebe Staatsangestellten Rabatt. Sie können günstiger speisen, Bücher beziehen oder sogar Blumen kaufen, es winkt ein Konto bei der Basler Kantonalbank zum Nulltarif und für den Hundehaarschnitt gibt es zehn Prozent Reduktion.

Von Fringe Benefits dürfe hier aber nicht die Rede sein, meint David Gelzer, stellvertretender Leiter von Human Resources Basel-Stadt. Denn die Produkte, die vergünstigt an die Mitarbeitenden abgegeben würden, stammten von Externen - der Staat sei selber nicht finanziell beteiligt. Deshalb müsse von einer Rabattliste gesprochen werden. Rund 200 Unternehmen und Betriebe bieten diese Rabatte von sich aus an. «Der Kanton betreibt hierbei keinerlei Aquisition», schreibt Gelzer.

Wie es im Landkanton weitergeht und ob es sich für die Baselbieter Kantonsangestellten bald ausgetankt hat, wird sich nach der Behandlung von Krebs Vorstoss zeigen. Der GLP-Politiker sagt, er sei positiv gestimmt, da er mit seinem Vorstoss dem Regierungsrat die Chance gebe, sich zu dieser Thematik Gedanken zu machen Was Krebs unbedingt klarstellen will: «Bei diesem Vorstoss handelt es sich in keinster Art und Weise um Beamtenbashing. Ich möchte, dass wir gemeinsam eine zeitgemässere Lösung finden.»