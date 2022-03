Schützengesellschaft Biel-Benkemer Schützen: Älter als der Kanton Baselland, doch jetzt ist Schluss Die Schützengesellschaft Biel-Benken, 1826 gegründet, streckt sprichwörtlich die Waffen: Der Nachwuchs fehlt. Noch gibt es aber einen Funken Hoffnung. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 02.03.2022, 05.00 Uhr

Hier, beim 175-Jahr-Jubiläum 2001, präsentierten die Biel-Benkemer Schützen noch stolz die Fahne. zvg

Am 16. Juni 1827 gab der Basler kleine Rath, die Exekutive des damals noch ungeteilten Kantons Basel, sein Einverständnis: Vier Einwohner der zwei Dörfer Biel und Benken durften eine Schützengesellschaft gründen. Der Statthalter des unteren Bezirks erteilte dem Gründungsquartett den Rat, sich einen Platz zu suchen, an dem niemand in Gefahr geraten könnte.

Geschossen wird nicht mehr bei der SG Biel-Benken. Sie löst sich per Ende 2022 auf, nach dannzumal über 195-jährigem Bestehen und fünf Jahre vor dem 200-Jahr-Jubiläum, das am 9. Juni 2027 begangen worden wäre – als offizielles Gründungsdatum gilt der Tag, an dem die Bittschrift verfasst wurde.

Das Ende hatte die ausserordentliche Generalversammlung im Dezember 2021 beschlossen. «Ausserordentlich schmerzlich» sei der Schritt gewesen, heisst es im Abschiedsschreiben in der «Dorf-Zytig».

Hans Zehnder, der letzte Vereinspräsident, sagt, es mache wenig Sinn weiterzumachen. Man habe zwar noch genügend Mitglieder, doch es seien immer weniger dabei, die Aufgaben im Vorstand übernehmen wollten.

Vor allem auch gibt es immer weniger, die wirklich schiessen.»

Im vergangenen Jahr habe ein einziger Pflichtschütze der Gemeinde das Obligatorische Programm bei der SG Biel-Benken absolviert.

Zehnder, selber auch schon 79 Jahre alt, sagt, er werde nun alle Archivalien der Gemeinde übergeben, darunter die erste Fahne. «Sie sieht zwar ein wenig aus wie ein Härdöpfelsack. Doch wir haben gut auf sie aufgepasst.»

Heikler Punkt: Das Aus des eigenen Schiessstands

Das Engagement war früher offenbar grösser. Als es im Jahr 1950/51 darum ging, einen neuen Schiessplatz anzulegen, hoben die Schützen die Gräben von Hand aus, mit Hacke und Schaufel, sagt Zehnder. «Das damalige Schützenhaus wurde kurzerhand auf Eselskarren an den neuen Ort transportiert.»

Die erste Fahne von 1826. zvg

Zwar war die SG Biel-Benken nicht die erste im Baselbiet – jene in Sissach (gegründet 1822) und Liestal (1824) etwa sind älter. Trotzdem hat sie ein stolzes Alter erreicht.

Zur Zeit ihrer Gründung erlebte das organisierte Schützenwesen in der Schweiz einen Aufschwung. Ebenfalls 1826 entstand in Basel der Schweizerische Schützenverein. Die Gruppierungen hätten eine «nationalpolitische und paramilitärische Funktion» eingenommen, heisst es im Historischen Lexikon der Schweiz. Bei den politischen Auseinandersetzungen vor 1848 seien auch Schützen eingeschritten, «zum Teil mit der Waffe in der Hand».

Bevölkerung wollte den Lärm nicht mehr

Doch der Stellenwert des Militärs ist gesunken, gerade in den vergangenen Jahren. Das habe man etwa daran gespürt, sagt Zehnder, dass die Bevölkerung immer weniger bereit gewesen sei, den Schiesslärm zu akzeptieren. Auch deswegen wurde der örtliche Schiessstand aufgehoben.

Im Jahr 2000 zog die SG nach Aesch, in die Gemeinschaftsschiessanlage (GSA) Schürfeld. «Der Wegzug aus Biel-Benken hat das Vereinsleben erschwert», heisst es im Abschiedsinserat. Noch 2016 gab es einen Anlauf, alle Vereine der GSA im Schürfeld zusammenzuschliessen – ohne Erfolg. Schon vor der SG Biel-Benken haben die Schützen aus Rodersdorf, Ettingen und Grellingen buchstäblich die Waffen gestreckt.

Noch sei nicht alle Hoffnung gestorben, sagt Zehnder. Die Archivalien und das Vereinsvermögen würden zehn Jahre aufbewahrt.

«Vielleicht findet sich ja doch noch jemand, der den 200. Geburtstag feiern will.»

