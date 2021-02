Schulareal Schönthal

Im Schönthal in Füllinsdorf soll eine neue Schulanlage für 21,5 Millionen Franken realisiert werden. Geplant sind Räume für drei Kindergärten, die 1. und 2. Primarschulklassen inklusive Einführungsklasse samt Nebenräumen, die Schulbibliothek sowie eine Doppelturnhalle und Aula. Im Untergeschoss befinden sich Garderoben, Duschen, WC-Anlagen, Nebenräume und Archive. Der Neubau beinhaltet zudem eine Aussensportanlage für den Schul- und Vereinssport. Den Kredit hatte die Gemeindeversammlung im September 2020 mit 81 gegen 42 Stimmen bei 9 Enthaltungen bewilligt. Dagegen kam das Referendum mit 717 gültigen Unterschriften zu Stande; nötig gewesen wären deren 279. Nun wird am 7. März an der Urne abgestimmt. Gleich nach der Fertigstellung des Neubaus sollen in einer zweiten Phase die bestehenden Gebäude für sechs Millionen Franken saniert und erweitert werden. Damit wird die Schule auf den einen Standort Schönthal konzentriert; das Areal, auf dem das Schulhaus Dorf steht, wird frei und soll der Gemeinde Entwicklungsmöglichkeiten bieten. (stz)