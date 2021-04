Gemeinderat Schule abreissen und komplett neu bauen ist günstiger als sanieren? Ja, sagt Allschwil In Allschwil steigen die Schülerzahlen stark. Statt ein Schulhaus zu erweitern, will der Gemeinderat ein bestehendes ersetzen. 50 Millionen Franken soll das neue Schulhaus Neuallschwil kosten. Vom Vorgehen sind nicht alle überzeugt.

Benjamin Wieland 16.04.2021, 05.00 Uhr

«In seinem Lebenszyklus weit fortgeschritten»: Schulhaus Neuallschwil von 1974. Nars-Zimmer

Allschwil hat Gefallen gefunden am Schulhausbau. Kaum sind beim neuen Schulzentrum Gartenhof, das fast 70 Millionen Franken kostete, die gröbsten Baumängel behoben, will der Gemeinderat schon das nächste Projekt in Angriff nehmen. Das Primarschulhaus Neuallschwil soll einem Neubau weichen. Das sei günstiger als eine Ertüchtigung – und auch aus schulischer Sicht besser: Die Raumsituation im Gebäudekomplex aus dem Jahr 1974 entspreche nicht mehr den Standards für modernen Unterricht, argumentiert der Gemeinderat. Kosten soll der Neubau rund 50 Millionen Franken.