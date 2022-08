Münchenstein: Sanierung wegen Rohstoff-Preisexplosion gestoppt

Schulraum Weil Rohstoff-Preise explodieren: Münchenstein stoppt Sanierungsprojekt Die Gemeinde wollte ab August einen Schul- und Kindergarten-Pavillon sanieren. Doch die eingegangenen Unternehmerangebote fielen um über 50 Prozent teurer aus als budgetiert. Der Gemeinderat zieht jetzt die Reissleine. Benjamin Wieland 05.08.2022, 05.00 Uhr

Kostensteigerung von über 56 Prozent: Der Schulpavillon Dillacker bleibt vorerst so, wie er ist. Nicole Nars-Zimmer

Der Schulpavillon Dillacker im Südwesten Münchensteins ist in die Jahre gekommen. Die Gemeinde wollte die Anlage sanieren, die Arbeiten hätten am kommenden Montag beginnen sollen. Doch jetzt hat der Gemeinderat das Projekt abrupt gestoppt. Die Kosten wären zu stark gestiegen, teilt die Gemeinde am Donnerstag mit. Deshalb habe er den für 8. August vorgesehenen Baustart auf Eis gelegt.