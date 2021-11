Schutzmassnahme Baselbieter Schulkinder sollen eine Maske im Unterricht tragen – ab der 5. Primar gilt ab nächster Woche die Pflicht Schülerinnen und Schüler ab der 5. Primarklasse müssen im Baselbiet ab kommendem Montag eine Schutzmaske im Unterricht tragen. Der Sportunterricht und die Aussenareale der Schulen sind von der Massnahme nicht betroffen. Für die jüngeren Primarkinder wird das Tragen einer Maske empfohlen. Aimee Baumgartner 25.11.2021, 14.52 Uhr

Den Schülerinnen und Schülern der 1. bis 4. Primarklassen wird das Tragen einer Maske empfohlen. Symbolbild: Ennio Leanza / KEYSTONE

Damit reagiert der Regierungsrat auf die steigenden Fallzahlen, wie der Kanton am Donnerstag mitteilt. Diesbezüglich heisst es in der Meldung: «Aktuell verbreitet sich das Sars-CoV-2-Virus besonders unter Kindern und Jugendlichen deutlich stärker als in der übrigen Bevölkerung und gelangt über die Schülerinnen und Schüler auch zu den besonders gefährdeten Personengruppen.»