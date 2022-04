Max Tschopp aus Ziefen ist der grösste Mäusejäger des Baselbiets

Schwanzprämie Er ist der grösste Mäusejäger des Baselbiets: Der Ziefner Max Tschopp hält eine alte Tradition hoch 4500 Mäuse hat der rüstige Pensionär im vergangenen Jahr gefangen und die Schwänze auf die Gemeinde gebracht. Mit seinem ungewöhnlichen Hobby hält sich der ehemalige Polizist fit. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 08.04.2022, 05.00 Uhr

Seit dem Tod seiner Frau vor 15 Jahren geht Max Tschopp in Ziefen auf Mäusejagd. Nicole Nars-Zimmer

Auf einigen Dächern in Ziefen ist der Schnee der vergangenen Tage noch nicht ganz weggeschmolzen. Die tiefen Temperaturen, die Anfang April herrschen, halten Max Tschopp aber nicht davon ab, in kurzen Hosen nach draussen zu gehen. Mit frisch gefangenen Mäusen und den Fallen, in denen die Tiere ihr Leben liessen, posiert der 89-Jährige für die Fotografin.

Seit dem Tod seiner Frau vor 15 Jahren nimmt die Mäusejagd einen nicht unwesentlichen Teil seines Lebens ein. «Ich musste etwas tun, damit mir das Dach nicht auf den Kopf fällt», sagt er. Durch seine Tätigkeit sei er an der frischen Luft und halte sich fit. Sein Hausarzt rate ihm sogar dazu, das spezielle Hobby so lange auszuüben, wie es geht. Der ehemalige Polizist scherzt:

«Früher habe ich Verbrecher gejagt, heute ziehe ich Mäuse aus dem Verkehr.»

Die Jagd nach Mäusen sei eine Wissenschaft

Während Jahrzehnten war er aus beruflichen Gründen nicht mehr auf die Jagd nach Mäusen gegangen. In höheren Alter fing er wieder an, womit er in jüngeren Jahren aufgehört hatte: Er bringt Mäuseschwänze auf die Gemeinde, wofür er ein kleines Entgelt von einem Franken erhält. Die als Mittel gegen Mäuseplagen eingeführte Schwanzprämie existiert noch heute in vielen Gemeinden im Oberbaselbiet. Mit 4500 Schwänzen, die Tschopp im vergangenen Jahr sammelte, stellte er einen neuen persönlichen Rekord auf, der im Kanton Baselland seinesgleichen sucht.

Wer nun erwartet, dass Max Tschopp die Mäuse in seinem eigenen Garten fängt, liegt falsch. «Hier sind die Mäuse kein Problem», sagt der Ziefner, und lässt den Blick über die kleine Wiese hinter dem Einfamilienhaus gleiten. «Ich unterstütze mit der Mäusejagd die Landwirtschaft. Mit den Bäuerinnen und Bauern aus der Umgebung verstehe ich mich gut.» Sie erlauben ihm, Fallen auf ihren Feldern aufzustellen. «Momentan gibt es viele Mäuse, die erhebliche Schäden anrichten können.» Das regenreiche vergangene Jahr ermöglichte es den Mäusen, viele Nester anzulegen und sich dort zu vermehren.

Max Tschopp fängt die Mäuse meist mit Fallen aus Chromstahl. Nicole Nars-Zimmer

Im Verlauf der Zeit hat der menschliche Mauser an seiner Technik gefeilt und sie konstant verbessert. «Die Jagd nach Mäusen ist eine Wissenschaft», sagt Tschopp. Es sind Aussagen wie diese, die zeigen, dass ihm trotz, oder vielleicht gerade wegen der blutrünstigen Beschäftigung der Schalk im Nacken sitzt. 20 Fallen, die den Tieren bei einer Berührung das Genick brechen, stellt er jeden Vormittag in den verschiedenen Feldern auf.

«Ich kontrolliere die Fallen dreimal täglich.»

Insgesamt widme er pro Tag rund fünf Stunden der Jagd nach Mäusen.

Hat mit Rotmilan und Fuchs Freundschaft geschlossen

Ist der Garaus gemacht und der Schwanz abgeschnitten, gelangen die toten Nager an die unterschiedlichsten Orte. «Sie werden in der Vogelwarte Sempach und in der Storchenstation Möhlin verfüttert.» Auch lege er Mäuse an den Eingang eines Fuchsbaus in der Nähe seines Hauses.

«Mit dem Fuchs und dem Rotmilan habe ich Freundschaft geschlossen.»

Katzen hingegen seien wählerisch und verschmähten die Mäuse, sobald sie nicht mehr warm sind.

Auf der Gemeinde reagierten die Mitarbeiterinnen manchmal ein wenig angeekelt. Mittlerweile würden sie ihn aber kennen. «Ich bin einer der wenigen im Dorf, der die Tradition fortführt.» Vor einigen Jahren seien Mausefallen rausgerissen worden. «Ich vermute, dass es Tierschützer waren.» In derlei Kreisen stösst die Schwanzprämie auf Kritik. Offen angefeindet sei er jedoch nie worden.

Selbst wenn er mittlerweile unzählige Tiere auf dem Gewissen hat, überkommen Max Tschopp hin und wieder Zweifel:

«Wenn ein Muttertier und die Jungen in den Fallen landen, frage ich mich schon, wie man denn so böse sein kann.»

Dann rufe er sich in Erinnerung: «Die Mäuse sind eine Plage.»

