Schwarzbubenland: Urs Meier ist auf der Suche nach perfektem Bier

Schwarzbubenland Brauerei-Quereinsteiger ist auf der Suche nach dem perfekten Bier Der ehemalige Coop-Pressechef Urs Meier hat sich nach einem Burnout neu orientiert und ist nun Inhaber der Chastelbach-Brauerei in Himmelried. Im ehemaligen Milchhüsli der Schwarzbuben-Gemeinde braut Meier vier klassische Biere, die er direkt verkauft, aber auch an Beizen und Läden in der Region liefert. Peter de Marchi Jetzt kommentieren 13.12.2021, 05.00 Uhr

8000 bis 10'000 Liter Bier pro Jahr: Urs Meier in seinem Himmelrieder Brauhüsli, das früher ein Milchhüsli war. Nicole Nars-Zimmer

(8. Dezember 2021)

Urs Meier füllt in Flaschen ab, passend zur Jahreszeit sein Winter- und sein Weihnachtsbier. Vor allem das Weihnachtsbier ist in der Adventszeit beliebt – ein Bockbier, stark, malzbetont, bitter-süsslich mit einem Hauch von Zitrus und Orangen. «Als Hopfen nehme ich Sorachi Ace mit seinem ausgeprägten Zitrusgeschmack, und meine ganz geheime Zutat verleiht dem Bockbier schliesslich seine unverwechselbare weihnachtliche Note, diesen Hauch von Orange.» Es verkaufe sich sehr gut, das Weihnachtsbier, auch Frauen würden das malzig-süssliche Bier lieben. Insgesamt hat Meier in diesem Winter rund 1200 Flaschen des Weihnachtsbiers abgefüllt.

Noch vor drei Jahren war er weit weg vom Bierbrauen

Urs Meier ist Inhaber der Chastelbach-Brauerei in Himmelried. Gebraut wird im alten Milchhüsli am Dorfeingang zwischen Bäckerei und Restaurant Frohsinn, das heute nur noch Vereinslokal ist. Das Hüsli ist wirklich ein Hüsli, auf engstem Raum zwängen sich ein Tresen, Barhocker, ein Maischekessel und Läuterbottich samt dazugehörigem Würzetopf für 300 Liter Bier pro Sud. Im hinteren Teil noch ein kleiner Raum mit den Gärtanks und ein Kühlraum. Das ist sie, die Chastelbach-Brauerei in Himmelried. Vom Milch- zum Brauhüsli.

Noch vor drei Jahren hätte sich Urs Meier nicht träumen lassen, dass er einmal als professioneller Brauer arbeiten wird. Er wurde in Basel geboren und wuchs in Reinach auf. Nach der Matur am Gymnasium Münchenstein begann er ein Germanistik-Studium. Neben dem Studium arbeitete er zwischen 1994 und 1999 als Parteisekretär der CVP Baselland. Die damalige CVP-Regierungsrätin Elsbeth Schneider, wie Meier aus Reinach, warb ihn an für diesen Posten. Er sang im Extrachor des Stadttheaters, liebäugelte mit einem Wechsel ans Konservatorium. «Ich hatte wohl eine sehr gute Stimme, hätte aber noch Klavierunterricht nehmen müssen. Das war mir dann aber doch zu viel Aufwand.»

Morgan Freeman durch Zürich chauffiert

Noch immer war er an der Uni, so richtig aber befriedigte in das Studium der deutschen Literatur und Sprache nicht; 2004 bewarb er sich auf eine Annonce hin bei der amerikanischen Filmgesellschaft Warner Brothers in Zürich als Presseverantwortlicher und bekam den Job. Sechs Jahre blieb er. In diesen Jahren habe er viele interessante Leute kennen gelernt. «Ich habe beispielsweise Morgan Freeman durch Zürich chauffiert und war mit ihm Essen», sagt er.

2010 wechselte Urs Meier als Pressesprecher zu Coop und übernahm 2016 die ganze Presseabteilung. Der Job aber sei immer härter und aufreibender geworden, der Druck habe ständig zugenommen, so schnelllebig sei alles geworden. Auf der Abteilung hätten sie fast nur noch in Abwehrhaltung verharrt. Neuorientierung nach einem Burnout «Es kam schon vor, dass um sechs Uhr morgens der oberste Boss anrief wegen irgend eines Pressebeitrages, auf den wir sofort reagieren mussten.» Es kam, wie es kommen musste. Burnout.

Berufliche Neuorientierung nach dem Burnout

Seine Frau habe es als Erste bemerkt, habe ihm geraten, den Job an den Nagel zu hängen, neu zu beginnen. Seine Frau arbeitet als schulische Heilpädagogin und sagte damals, dass sie alle auch allein von ihrem Gehalt leben könnten. Urs Meier gab den Job bei Coop auf und versuchte, sich neu zu orientieren. Zuerst habe er mit Holz arbeiten wollen, Bänke, Stühle, Tische schreinern. «Da wäre ich wohl rasch pleite gegangen», sagt er lachend. Dann stiess seine Frau 2019 auf eine Annonce: Der Gründer der Chastelbach-Brauerei Gilbert Oberson hatte aus gesundheitlichen Gründen seinen Betrieb in Himmelried zum Verkauf ausgeschrieben.

«Das wär doch was für Dich», habe seine Frau gemeint. Und Urs Meier, damals 49 Jahre alt, griff zu. «Obwohl, ich hatte ja keine Ahnung von Bier – ausser, dass ich es gerne trank.» Perfekt: Eine Brauerei direkt vor der Haustür; Urs Meier lebte damals schon seit sieben Jahren in Himmelried, mit seiner Frau, ihren drei Kindern und einem Hund. Im September 2019 war Meier mit dem Verkäufer handelseinig geworden. Ab dem 1. Januar 2021 war er definitiv sein eigener Braumeister.

Heute braut Urs Meier zwischen 8000 und 10'000 Liter Bier pro Jahr: ein Amber und ein Blondes gehören zum Standardsortiment, dazwischen immer auch wieder eine Spezialität wie ein Ale, ein Stout, ein Sommerbier oder wie eben jetzt ein Weihnachts- und ein Winterbier.

Ausfälle wegen Corona mit Rampenverkauf kompensieren

Natürlich hat das Coronavirus auch bei Urs Meier seine Spuren hinterlassen. Die Bar und der Biergarten mussten immer wieder geschlossen werden, der Biergarten mit dem plätschernden Brunnen und der herrlichen Aussicht auf das Birstal und die Jurahöhen sind bei schönem Wetter immer rappelvoll; die Bar ist zu einem gemütlichen Treffpunkt geworden, auch für Firmen und Vereine. Die drei Restaurants, die er beliefert, mussten auch coronabedingt immer wieder schliessen, verkauften weniger Bier. Die Ausfälle hat Meier mit Heimlieferungen und Rampenverkäufen zu kompensieren versucht. «Das ist zwar aufwändig, läuft aber sehr gut und macht mir Spass.» Er hat einen Kreis an Stammkunden gewonnen bis nach Basel und in die Agglomeration.

Was die Zukunft betrifft, gibt sich Urs Meier bescheiden und bodenständig.

«Ich mag keinen modischen Schnickschnack, meine Biere sollen urtümlich sein.»

Vier Biere wolle er in seinem Sortiment führen, vier klassische Biere, die er immer mehr zu perfektionieren suche, von denen er sagen könne: «Die finde ich vollkommen.» Er sei auf der Suche nach dem perfekten Bier, im Wissen, dass es das gar nicht geben kann.

