Schwarzbubenland Ereignisse überstürzen sich: Gemeindepräsident von Hofstetten-Flüh tritt per sofort zurück Felix Schenker informierte gestern den Gemeinderat über seinen sofortigen Rückzug aus «persönlichen Gründen». Ob es einen Zusammenhang zum Mobbingfall und dem Disziplinarverfahren gibt, bleibt offen. Yann Schlegel Jetzt kommentieren 24.11.2022, 17.21 Uhr

Der Gemeinderat von Hofstetten-Flüh wird einen neuen Präsidenten erhalten. Kenneth Nars

Das Dorf im Schwarzbubenland muss einen neuen Gemeindepräsidenten suchen. Erst am Mittwoch informierte die Gemeinde über das abgeschlossene Disziplinarverfahren in einem verwaltungsinternen Mobbingfall. Noch am gleichen Abend soll Gemeindepräsident Felix Schenker die Exekutivmitglieder über seinen sofortigen Rücktritt informiert haben.