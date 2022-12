Schwarzbubenland Nach Rücktritt des Gemeindepräsidenten: Im Gemeinderat von Hofstetten-Flüh ist das Vertrauen zerstört Nach dem Rücktritt des Gemeindepräsidenten und der entsprechenden Ankündigung des Vizepräsidenten stellt sich die Frage, wer die Geschicke im Dorf ad interim leiten soll. Die jüngste Sitzung der Exekutive brachte dazu keine Lösung. Bea Asper 21.12.2022, 12.00 Uhr

Eine Baustelle: In der Gemeinde Hofstetten-Flüh (im Bild die katholische Kirche, in der es vor Jahresfrist gebrannt hat) liegt derzeit einiges im Argen. Kenneth Nars

Ende November hat Vizegemeindepräsident Peter Gubser in Hofstetten-Flüh das Zepter übernommen. Zuvor hatte Gemeindepräsident Felix Schenker über Nacht das Feld geräumt. Er verlegte auch gleich seine Schriften nach Breitenbach. Am 10. Dezember hat Gubser ebenfalls seine Demission bekanntgegeben. Am Dienstag nun wollte der Gemeinderat das weitere Vorgehen aufgleisen. Doch an seiner Sitzung zeigte er sich in dieser Frage handlungsunfähig.

Gubser leitete die Sitzung, beim Traktandum seiner Demission verabschiedete er sich in den Ausstand. Der Rat beschloss, das Geschäft zu vertagen. Eine Beschlussfähigkeit war nicht mehr gegeben. Denn dafür braucht es vier Gemeinderäte und am Dienstag waren nur drei weitere zugegen – nämlich Andrea Meppiel, Kurt Schwyzer und Stephan Hasler.

Ausschlag gab das Verhalten der Ratskollegen

Die Gemeinderatsmitglieder Brigitte Stoeckli und Saskia Aebi hatten sich krankgemeldet, Thomas Zeis fiel berufsbedingt aus. Wegen Krankheit konnte auch Gemeindeschreiberin Verena Rüeger der Sitzung nicht beiwohnen. Die Protokollführung übernahm Bauverwalter Patrick Gamba.

Die schwierige Situation in der Gemeinde sei nicht der Grund für seinen Rücktritt, stellte Vizepräsident Gubser am Dienstagabend klar. Den Ausschlag gab das Verhalten seiner Ratskollegen. Sie hatten am 6. Dezember einstimmig beschlossen, ihm das Ressort Finanzen und Sicherheit zu entziehen.

Der Entscheid wäre anfechtbar, weil er gar nicht traktandiert war, gab Gubser zu verstehen. Beschwerde zu führen, sei aber nicht seine Art. «Es war unfair und ich ziehe meine Konsequenzen. Das Vertrauen für eine weitere Zusammenarbeit ist zerstört worden», sagte er.

Gemeinderat kritisiert Ansprüche seines Vizepräsidenten

Für den Gemeinderat wiederum war die Anspruchshaltung des Vizegemeindepräsidenten nicht nachvollziehbar. Gubser wollte nebst seinem Beruf mit einer 80-Prozent-Stelle das Gemeindepräsidium, das mit einer 40-Prozent-Stelle entschädigt wird, übernehmen und gleichzeitig Chef des Ressorts Finanzen und Sicherheit bleiben. Der Rat kam zum Schluss, dass Gubsers Ressort an Stephan Hasler übergehen soll, der nach dem Ausscheiden von Gemeindepräsident Schenker nachgerückt ist.

Gubser stellte klar, spätestens auf den 11. März nicht mehr zur Verfügung zu stehen, wobei er bereit wäre, den Rat früher zu verlassen, wenn die Nachfolge geregelt ist. Wie die Gemeindeführung sichergestellt werden kann, will der Rat am 9. Januar diskutieren. Die Volkswahl für den Ersatz des Gemeindepräsidiums hat er für den 30. April festgelegt, demnach müssen Wahlvorschläge bis am 6. März eingereicht werden.

Hohe Ausfallquote auf der Verwaltung

Auf der Verwaltung ist die Ausfallquote derzeit hoch. Der Gemeindeverwalter, der sein Pensum vor einiger Zeit auf 50 Prozent reduzierte, ist für mehrere Wochen krankgeschrieben.

Für die Mitarbeiterin, deren Computer von einem Arbeitskollegen über Monate manipuliert worden war, wie ein Untersuchungsausschuss im November bestätigte, möchte der Gemeinderat nach einer «einvernehmlichen Lösung» suchen. Dies gab er an der Gemeindeversammlung bekannt. Weiterhin auf der Verwaltung tätig ist jener Mitarbeiter, der dieses Mobbing zu verantworten hat. Die Ratsmehrheit verzichtete darauf, ihm zu kündigen. Die Bestrafung erfolge durch Lohneinbussen, hiess es.