Nach Unruhen: Gemeinderat in Seewen wieder vollständig besetzt

Schwarzbubenland Nach den Unruhen: Gemeinderat in Seewen ist wieder vollständig besetzt Wie die Gemeinde mitteilt, erhält die Exekutive ab Anfang 2023 zwei neue Mitglieder. Zudem ist die Baukommission wieder besetzt, womit sich Seewen von der Zwangsverwaltung lösen will. Yann Schlegel 07.12.2022, 17.20 Uhr

In Seewen konnten die vakanten Ämter besetzt werden. Kehrt nun die Ruhe zurück? Nicole Nars-Zimmer

Ende Oktober war es in Seewen an einer Gemeinderatssitzung zu einem Eklat gekommen. Als Folge traten zwei Exekutivmitglieder zurück – Zerwürfnisse in der Schwarzbuben-Gemeinde kamen zum Vorschein.