Schwarzbubenland Tempo 30 und Flüsterbelag: Rodersdorf lärmt für mehr Ruhe Die Leimentaler Gemeinde Rodersdorf fordert einen Flüsterbelag sowie Tempo 30. Beim Kanton macht sie deshalb Druck. Fabian Schwarzenbach Jetzt kommentieren 23.02.2022, 20.28 Uhr

Auf der Kantonsstrasse muss dringend etwas gehen, findet die Gemeinde Rodersdorf. Kenneth Nars

Gegen das Lärmsanierungsprojekt des Kantons Solothurn für die Gemeinde Rodersdorf sind bei der ersten Auflage 17 Einsprachen eingegangen, bei der zweiten, die soeben abgelaufen ist, deren elf.

Stein des Anstosses sind in erster Linie zwei Punkte, die mit weiteren verknüpft sind: Der Kanton will den Flüsterbelag erst 2025 statt wie versprochen bereits nächstes Jahr einbauen. Andererseits lehnt Solothurn eine Temporeduktion auf Tempo 30 ab. «Für Lärmschutz ohne Lärmschutzwände gibt es nur zwei Möglichkeiten, um die Rollgeräusche der Autos zu verändern: einen Flüsterbelag und eine Temporeduktion», stellt Gemeindepräsident Thomas Bürgi die Position des Schwarzbubendorfes klar. Daneben spiele natürlich auch noch die Verkehrssicherheit eine Rolle, die damit ebenfalls erhöht werden könne.

«Kanton soll Anliegen der Bevölkerung ernst nehmen»

Daniel Wassmer, Abteilungsleiter Strassenbau bei der kantonalen Verwaltung geht nicht auf die Einsprachen konkret ein, da diese «in Bearbeitung» seien. Zum Flüsterbelag äussert er sich aber ganz allgemein: «Wir suchen den optimalen Zeitpunkt.» Einerseits soll ein Strassenbelag solange halten wie geplant, damit sich die Investition rechnet, andererseits soll der Flüsterbelag so schnell wie möglich auf die Strasse gelegt werden.

Das kann auch Bürgi nachvollziehen: «Im 2023 den Belag einzubauen, wäre die maximale Variante. Für 2024 könnten wir sorgfältig auch die Verkehrsverlangsamung planen», räumt er ein. Trotzdem will er die Anliegen seiner Wählerschaft zur Kantonsregierung tragen.

«Der Kanton soll die Anliegen der Bevölkerung ernst nehmen und in das Projekt integrieren», fordert Bürgi. Neben dem Lärmproblem sind das die Entschleunigung mit einer Temporeduktion. Solothurn will in der zweiten Auflage des Lärmsanierungsprojektes weiter auf Tempo 30 auf der Kantonsstrasse verzichten.

Das Tempolimit sei dringend nötig

Gerade bei der Gemeindeverwaltung und beim Kindergarten seien geschwindigkeitssenkende Massnahmen notwendig, ist Gemeindepräsident Bürgi überzeugt. So gäbe es Automobilisten, die aus den beiden Kurven herausbeschleunigen würden, was laut und störend sei. «Es gibt einen Wandel der Grundprinzipien und die Beurteilung der Anforderungen ist nicht mehr so scharf», erklärt Strassenbau-Chef Wassmer ganz allgemein dazu – wiederum ohne auf die konkreten Einsprachen einzugehen. Konkret heisst das, dass Solothurn durchaus alle Argumente abwägt.

«Der Kanton ist zu wenig stringent in der Beurteilung», kritisiert dagegen Bürgi. So begrüsse der Regierungsrat, dass in der neuen Signalisationsverordnung Tempo 30 in siedlungsorientierten Strassen vereinfacht umgesetzt werden könne. Das geht aus einer Stellungnahme an das Bundesamt für Strassen von dieser Woche hervor.

Tempo-Tafeln aufzustellen ist schwierig

All dies zeigt bloss, wie schwer es ist, die Grenzen zu ziehen. Mit Tempo 30 wird meist auch die Strasse verengt oder ein Hindernis hingestellt. Baulich etwas zu ändern, wird aber schwierig, da Rodersdorf im Verzeichnis schützenswerter Ortschaften aufgelistet ist. «Der Ortskern ist als Ensemble geschützt», bestätigt der Gemeindepräsident. Daher würde es nur schon schwierig, die Tafeln mit der Tempo-30-Beschränkung aufzustellen. Lärmschutzwände sind daher ebenfalls unvorstellbar.

Neben dem Gemeinderat, weiteren Organisationen und Anwohnenden hat auch Bürgi als Privatperson Einsprache eingereicht: «Mich beziehungsweise uns trifft es direkt», erläutert er. Wassmer fügt an, dass die Einsprachen bereits analysiert worden seien und der Entscheid zusammengestellt werde. Dieser müsse allerdings noch vom Regierungsrat genehmigt werden. Das deutet drauf hin, dass auch bei den Einsprachen nicht mit Tempo 30 gearbeitet wird.

