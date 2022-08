Seewen schickt seine Abwasser bald nach Birsfelden.

Schwarzbubenland Zwingen wäre näher – Seewen schickt seine Abwasser trotzdem bald nach Birsfelden Seewen schliesst sich der Ara Birs an. Dafür baut die Gemeinde eine Leitung nach Duggingen. Das ist günstiger, als die alte Abwasserreinigungsanlage zu sanieren. Michel Ecklin 04.08.2022, 05.00 Uhr

Wird ab kommendem Frühling auch Abwasser aus Seewen bearbeiten: Die Ara Birs beim Schänzli in Birsfelden. Juri Junkov

Von Seewen nach Birsfelden ist es deutlich weiter als von Seewen nach Zwingen – ungefähr doppelt so weit. Trotzdem ist es in Zukunft die Abwasserreinigungsanlage (Ara) Birs beim Schänzli in der Unterbaselbieter Gemeinde, die die Abwasser des Schwarzbuben-Dorfs reinigen wird, und nicht die Ara in Zwingen des Zweckverbands Abwasservereinigung Laufental-Lüsseltal.

Hintergrund ist, dass die Gemeinde Seewen schon seit vielen Jahren eine geeignete Lösung sucht, wie man mit den eigenen Abwässern umgehen soll. Derzeit fliessen sie in eine eigene Abwasserreinigungsanlage, die aber erneuert werden muss. Die Gemeinde hätte sich für eine Sanierung entscheiden können. Alternativ hätte man eine Leitung nach Hochwald bauen können, das an die Ara Birs angeschlossen ist.

2,4 Kilometer bis Duggingen

All diese Varianten wurden vom Gemeinderat geprüft. Man entschied sich schlussendlich dafür, eine Leitung nach Duggingen zu bauen. Bis zu den obersten Wohnhäusern in der Nachbargemeinde sind es 2,4 Kilometer. Duggingen ist an die Ara Birs angeschlossen. Die Abwasser aus Seewen gelangen dann so über das Netzwerk der Ara Birs bis nach Birsfelden.

Deshalb ist Seewen Mitglied der Ara Birs geworden und nicht des Zweckverbands Abwasservereinigung Laufental-Lüsseltal. Der Seewner Vizepräsident und zuständige Gemeinderat Thomas Müller sagt:

«Eine Leitung nach Zwingen wäre weiter gewesen als nach Duggingen. Und sie hätte drei Mal mehr gekostet.»

Seewen ist zwar deutlich höher gelegen als Zwingen in der Laufentaler Talsohle. Trotzdem wäre es fraglich gewesen, ob das Gefälle ausgereicht hätte für eine Leitung.

Der Spatenstich für den Bau der neuen Leitung nach Duggingen war vergangene Woche. 2,6 Millionen Franken lässt sich die 1000-Einwohner-Gemeinde Seewen das Bauwerk kosten. Unter dem Strich kommt der Bau einer neuen Leitung drei Mal günstiger als die Sanierung der aktuellen Anlage, so Müller.

Durchgangsentschädigung an die IWB

Die Summe hat die Gemeinde aus der Wasserrechnung in den vergangenen Jahren auf die Seite gelegt. Im Gegensatz zum Baselbiet sind im Kanton Solothurn die Gemeinden alleine für ihre Abwasserbeseitigung zuständig. Allenfalls hätte es für eine neue Ara vor Ort Beiträge vom Kanton gegeben, aber vor allem der Unterhalt wäre teuer zu stehen gekommen, wie Müller betont.

Für die Durchleitungsrechte in der Leitung im Abschnitt Duggingen, die den Basler IWB gehören, zahlt die Gemeinde eine einmalige Entschädigung. In die Ara Birs muss sich die Gemeinde einkaufen, danach zahlt sie pro durchgeleiteten Kubikmeter eingespeistes Abwasser. Müller erklärt:

«Dass es nach Birsfelden weit ist, spielt dabei keine Rolle.»

Die heutige Ara wird zum Rückhaltebecken umfunktioniert. Die neue Leitung braucht dann zwei Pumpen, weil die Rohre erst einige Meter hochmüssen, bevor es runter nach Duggingen geht. Wenn beim Bau alles gut läuft, wird ab kommendem Frühling das gebrauchte Wasser der Gemeinde Seewen in Birsfelden gereinigt.

Womöglich wird der Bau der neuen Leitung eines Tages für Seewen im Nachhinein etwas günstiger. Laut Müller hatte nämlich Anfangs noch die Nachbargemeinde Bretzwil ihr Interesse bekundet, sich an der Leitung nach Duggingen zu beteiligen. Aber vorerst hat man dort die bestehende Ara aufgerüstet. Müller:

«Unsere Leitung wäre jedenfalls gross genug.»