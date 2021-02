Baselbieter Militärgeschichte In Titterten wird gebunkert: Betonbauten sollen für die Bevölkerung zugänglich werden Der neu gegründete Bunkerverein Titterterberg möchte die geschichtsträchtigen Betonbauten für die Bevölkerung zugänglich machen. Doch bis zum geplanten Bunkermuseum gilt es noch einige Hürden zu meistern. Eva Oberli 06.02.2021, 05.00 Uhr

Der Bunkerherr Michael Lüscher. Bild: Juri Kunkov

Für den in Arboldswil aufgewachsenen Michael Lüscher erfüllte sich ein langgehegter Traum: Im vergangenen Jahr konnte er einen alten Bunker am Titterterberg ergattern. Dieser Bunker ist einer von vieren in der Sperrstelle Titterten, welche die Schweizer Armee schon vor Jahren aufgegeben und an die Gemeinde übergeben hat.

Lüscher erhielt diesen Bunker von der Gemeinde Titterten zur Miete; für einen, wie er es nennt, «Unkostenbeitrag, der nicht einmal für ein Nachtessen reichen würde». Nun will er den historischen Zeitzeugen in seinen originalgetreuen Zustand zurückbauen. Mit diesem Museum möchte Michael Lüscher einen Beitrag zur «Werterhaltung der Schweizer Geschichte in der Bevölkerung leisten.»

Faszination für Bewaffnung und die Hintergründe des Zweiten Weltkrieges

Michael Lüscher selbst ist laut eigener Aussage schon von Kindesbeinen an ein Armeefreund. Das Leben im Bunker mit der dazugehörigen Technik, der Bewaffnung und auch der geschichtliche Hintergrund des Zweiten Weltkrieges haben ihn seit jeher fasziniert. Als Jungschützenleiter von Titterten und Arboldswil sowie des Bezirksschützenverbands Waldenburg komme auch sein Interesse an Schusswaffen nicht von ungefähr.

Auf Empfehlung des Bunkervereins Waldenburg hin entschied sich Lüscher, für seinen Bunker ebenfalls einen Verein zu gründen. Er holte seine Kinder und einen Freund ins Boot, übernahm gleich selbst das Amt des Vereinspräsidenten und sucht nun aktiv nach weiteren Mitgliedern, Sponsoren und Gönnern. Reaktionen seien schon einige eingetroffen. So etwa von einem ehemaligen Ausbildner an Panzerabwehrkanonen, der viel Fachwissen über die Bewaffnung mitbringt, die einst wieder im Bunker zu begutachten sein soll.

Ehefrau hält sich bewusst aus allem raus

Während Tochter Nathalie und Sohn Reto gleich von Anfang an mit von der Partie waren, hielt sich seine Frau Claudia bewusst aus dem Bunkerverein Titterterberg heraus. Etwas dagegen habe sie nicht, sie sage nur immer «Das ist Dein Ding!» und mische sich nicht ein in seine manchmal vielleicht wirklich etwas übereifrig wirkenden Vorhaben, sagt Lüscher und lacht.

Die Gründung eines Vereins sei deswegen wichtig, weil man nur so an originale Materialien herankomme, die von der Zentralstelle Historisches Armeematerial ZSHAM als Leihgabe ausschliesslich an Vereine ausgeliehen würden, erklärt Lüscher.

Für den Bunker am Titterterberg könnte er von der ZSHAM etwa die originale Bewaffnung, eine 9 cm Panzerabwehrkanone und ein Maschinengewehr sowie die originalen Rohrleitungen gestellt bekommen. Vorerst aber steht der Bunker noch völlig leer da, ausgeschlachtet und von Wind und Wetter gezeichnet.

Bis zur Eröffnung wird sich das Äussere des Bunkers noch stark verändern. Bild: Juri Junkov

Deswegen sei es jetzt erst einmal wichtig, dass

«man sieht, dass es uns ernst ist und dass etwas geht hier am Bunker».

Lüscher ist voller Tatendrang. In einem ersten Schritt stehen Holzfällerarbeiten an, um den Bunker von umstehenden Bäumen zu befreien. Diesbezüglich habe man bereits mit dem Revierförster gesprochen, die Arbeiten sollten bis Ende März abgeschlossen sein. Danach geht’s an die Aussenansicht, der Bunker wird über den Sommer einen neuen Tarnanstrich erhalten. Ab Winter dieses Jahres möchte sich der Verein dann schliesslich dem Innenausbau widmen.

Noch ist es im Innern recht kahl Bild: Juri Junkov

Bis die ersten interessierten Besucherinnen und Besucher den restaurierten Bunker am Titterterberg bestaunen können, wird es also noch ein Weilchen dauern. Was bereits feststeht, der Bunker wird grundsätzlich nur im Rahmen von Führungen, etwa an einem Tag der offenen Tür oder nach Voranmeldung, betretbar sein.

In der Region kümmern sich noch weitere Bunkervereine aktiv um ein Stück Schweizer Militärgeschichte, etwa in Waldenburg, Diepflingen, Magden oder Kleinlützel.