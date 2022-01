Verkehrsunterricht im Baselbiet pausiert nun doch nicht

Schwenker Verkehrsunterricht in den Primarschulen im Baselbiet pausiert nun doch nicht Ein dringliches Postulat eines Kantonsparlamentariers brachte die Verantwortlichen zum Umdenken. Simon Tschopp Jetzt kommentieren 17.01.2022, 05.00 Uhr

Die beliebten Verkehrsschulungen für Primarschülerinnen und -schüler sollen auch im kommenden Schuljahr stattfinden. Chris Iseli

Während des Schuljahrs 2022/23 müsse der Verkehrsunterricht in den 2. Klassen der Primarschulen voraussichtlich ausgesetzt werden – wegen Engpässen im Polizeikorps. Dies erklärte Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer in der Landratssitzung von Mitte Dezember. Die Polizei sei im Moment «sehr stark gefordert», dies in verschiedensten Bereichen wie Corona, einer steigenden Zahl an Einbruchdiebstählen, etc. «Deshalb kann die Polizei nicht einfach temporäre Vakanzen in einen anderen Dienst verschieben», legte die SP-Regierungsrätin dar.