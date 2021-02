Schwimmunterricht Nur jedes zweite Kind lernt im Baselbiet in der Schule schwimmen: Das soll sich jetzt ändern Die Zahlen schrecken auf: Über 15'000 Primar- und Sekundarschüler erhalten in Baselland keinen Schwimmunterricht. Eine Klausel im Lehrplan erlaubt es Schulen, darauf zu verzichten, wenn sie keinen Zugang zu Bädern haben. Jetzt wird die Politik aktiv. Michael Nittnaus 0 Kommentare 08.02.2021, 05.00 Uhr

Längst nicht an allen Primarschulen lernen die Kinder Schwimmen.

Symbolbild: Archiv

Es gab eine Zeit, da schossen Hallenbäder im Baselbiet wie Pilze aus dem Boden. Das Ziel war landesweit klar: Jedes Kind soll schwimmen lernen – nicht zuletzt zu seiner eigenen Sicherheit. Auch heute ist Schwimmunterricht an den Schulen in beiden Basel obligatorisch. «Die Schülerinnen und Schüler können sicher schwimmen», steht beispielsweise im Lehrplan der Volksschule Baselland. Oder auch: «Die Schülerinnen und Schüler können eine Situation im, am und auf dem Wasser bezüglich Sicherheit einschätzen.» Der Baselbieter Lehrplan enthält aber – im Gegensatz zu Basel-Stadt – einen unscheinbaren Satz, der alles verändert: «Gilt nur für Schulen mit Zugang zu entsprechender Infrastruktur.»

Nur ein Drittel der Baselbieter Schulen hat ein Hallenbad in der Nähe

Die Auswirkungen dieser Einschränkung, die der Baselbieter Bildungsrat schon vor Jahren guthiess, zeigen sich in einer Erhebung, die das Amt für Volksschulen durchführte. Sie war Teil der Beantwortung einer Interpellation von SP-Landrätin Miriam Locher. 2019 mussten demnach rund 15'250 von gut 30'000 Primar- und Sekschülern ohne Schwimmunterricht auskommen. Also jeder Zweite. Diese verteilen sich auf 589 Primar- und 245 Sekundarklassen. 53 von 88 Baselbieter Schulen dieser Stufen machen von der Ausnahmeklausel Gebrauch. 18 weitere bieten nur «teilweise» Schwimmunterricht. Lediglich zwölf Primar- und fünf Sekundarschulen haben laut der Auswertung «ständigen Zugang» zu einem Bad. Das Problem: Freibäder, von denen immerhin gut die Hälfte aller Schulen eines in «unmittelbarer Nähe» hat, wie es in der Interpellationsantwort heisst, eignen sich nur in den Sommermonaten. Ein Hallenbad in unmittelbarer Nähe haben wiederum nur etwa ein Drittel der 88 Schulen. Zum Vergleich:

«In Basel-Stadt hat jedes Kind in der Volksschule Zugang zum Schwimmunterricht»,

hält Simon Thiriet, Sprecher des Erziehungsdepartements, fest. Konkret schreibt die Basler Stundentafel der Primarstufe vor, dass jeder Schüler in der sechsjährigen Primarschulzeit 120 Einzellektionen Schwimmen besucht haben muss. In der Regel entspricht dies einer Lektion pro Woche in jeweils einem Semester pro Schuljahr. In Baselland gilt eine vergleichbare Regel bloss, wenn die Standortgemeinde der Schule über ein eigenes Hallenbad verfügt.

Gemeinden sollen sich besser untereinander absprechen

«Die Baselbieter Zahlen sind schockierend», hält Locher auf Anfrage fest. Die Präsidentin der SP Baselland zeigte sich schon bei der landrätlichen Beratung ihrer Interpellation Mitte Januar unzufrieden. Es sei zwar nachvollziehbar, dass Gemeinden ohne direkten Zugang zu einem Schwimmbad ein Stück weit aus der im Lehrplan festgeschriebenen Schwimmpflicht ausgeklammert würden. Doch Locher ist überzeugt:

«Es könnten Massnahmen in die Wege geleitet werden, damit sämtliche Kinder Schwimmunterricht erhalten.»

Allerdings ist das nicht so einfach. Zur bz sagt Locher, dass es wohl keine einzelne Massnahme gebe, die für alle Schulen funktioniere. Deshalb wird sie an der Landratssitzung vom kommenden Donnerstag ein Postulat einreichen, das der bz bereits vorliegt. Der Regierungsrat soll prüfen und berichten, wie Anreize für Gemeinden als Träger der Primarschulen geschaffen werden können, sich besser abzusprechen und so mehr Schwimmmöglichkeiten zu schaffen. Auch, ob die Schulen mit Zugang zu einem Garten- oder Hallenbad ihre Möglichkeiten wirklich ausschöpften, will Locher wissen. Letztlich ist ihr Ziel, dass der Lehrplan von allen Gemeinden erfüllt werden kann. «Es geht mir nicht darum, dass jedes Kind perfekt schwimmen, sondern dass es sich im Wasser sicher bewegen kann.»

Soll der Staat etwas an private Schwimmkurse zahlen?

Locher und die SP sind mit diesen Forderungen nicht allein. Das Postulat wurde von Exponenten mehrerer Fraktionen mitunterzeichnet, darunter Markus Dudler von der CVP, Ermando Imondi von der SVP und Peter Hartmann von den Grünen. Auch der Lehrerverein Baselland (LVB) begrüsst den Vorstoss, wie Präsident Roger von Wartburg auf Anfrage sagt:

«Es ist ein erhebliches Problem. Es geht hier schliesslich um die Sicherheit der Kinder. Längst nicht alle Eltern bringen ihnen privat das Schwimmen bei. Es gibt Oberstufenschüler, die nicht schwimmen können.»

Von Wartburg wird nun beim Baselbieter Verband der Sportlehrpersonen nachfragen, wo sie Verbesserungsmöglichkeiten sehen. Er findet, dass auch die Schulleitungskonferenz sowie die Tagsatzung der Baselbieter Gemeinden das Thema aufnehmen müsse.

Bloss, wie kann eine abgelegene Oberbaselbieter Gemeinde ihren Primarschülern eine Lektion Schwimmunterricht pro Woche bieten, wenn schon der Weg zum Hallenbad fast die gesamte Zeit auffrisst? Ein Wort taucht bei den Diskussionen immer wieder auf: Blockunterricht, etwa in Form von regelmässigen Schwimmprojektwochen. «Natürlich wäre das ein gewisser organisatorischer Aufwand, doch so könnte man alle Schüler erreichen», sagt von Wartburg. Wo das nicht möglich ist, bringt Locher in ihrem Postulat eine andere Variante ins Spiel: Kanton oder Gemeinde könnten den Eltern auch einen Teil des Kursgeldes für einen privaten Schwimmkurs zurückzahlen. «Das würde die Eigenverantwortung stärken», so Locher. Begleitend dazu wäre aber eine Informationsoffensive nötig, um den Eltern die Problematik überhaupt klarzumachen.

Bildungsdirektorin setzt auf Eigenverantwortung

Locher ist zuversichtlich, dass ihr Vorstoss überwiesen wird. Sollten die Abklärungen der Regierung noch nicht genug auslösen, behält sie sich vor, mit einer verbindlichen Motion nachzudoppeln. Das dürfte auch nötig werden. Bildungsdirektorin Monica Gschwind zeigte sich in der Landratsdebatte vor drei Wochen wenig begeistert:

«Die Schulen sind nicht in der Lage, alles zu leisten. Auch die Eltern haben eine Verantwortung dafür, dass ihre Kinder schwimmen lernen.»