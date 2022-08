Baselland: Schwing-Boom dank Esaf und Fernsehübertragungen

Schwingen Die Jungen steigen in die Hosen – Schwing-Boom im Baselbiet dank Esaf und TV-Präsenz Schwingen erfreut sich in jüngster Vergangenheit steigender Beliebtheit. Davon profitieren auch die Schwingklubs im Baselbiet. Trotzdem müssen sie um ihren Nachwuchs kämpfen. Nicolas Blust Jetzt kommentieren 02.08.2022, 05.00 Uhr

Schwingen, wie hier im Schwingkeller des Schwingklub Pratteln, erfreut sich im Baselbiet grosser Beliebtheit. Zvg/Markus Portmann

In weniger als einem Monat startet in Pratteln das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (Esaf). Der Grossanlass mit nationaler Strahlkraft soll den Schwingsport im Baselbiet mehr ins Zentrum rücken. Die Baselbieter Schwingklubs hoffen, dass sich die erhöhte Aufmerksamkeit fürs Schwingen auch in den Neuanmeldungen bei den Jungschwingerinnen und Jungschwingern widerspiegelt. Doch wie steht es überhaupt um den Nachwuchs bei den einzelnen Schwingklubs im Kanton Baselland?

Ein Blick auf die Anzahl zeigt: Die Vereine dürfen sich über einen hohen Zulauf im Nachwuchs freuen. Besonders gut sieht die Situation in Sissach aus. «Bei den Jungschwingern stehen wir aktuell sehr gut da. Wöchentlich besuchen bis zu 16 Burschen das Training», sagt Andreas Fritz, Präsident des Bezirksschwingklub Sissach, auf Anfrage der bz. Das entspricht einem Höchststand an Nachwuchs für den Klub.

Fernsehübertragungen erhöhen die Popularität

Das wöchentliche Training erfreut sich einer derart grossen Beliebtheit, dass der technische Leiter jeweils von den Aktivschwingern des Vereins unterstützt werden muss. «Eine erfreuliche Entwicklung», hält Präsident Fritz fest. Es sei aber auch das Resultat harter Arbeit, denn der Bezirksschwingklub Sissach ist seit Jahren bemüht, den Ansprüchen der Jungschwinger gerecht zu werden, damit diese langfristig im Verein bleiben.

Ähnlich positiv sieht die Situation in Muttenz aus. Zwar schwanke die Anzahl der Jungen in den vergangenen Jahren stark, momentan trainieren aber wöchentlich zwischen 15 und 20 Jungen und Mädchen im Sägemehl mit. Damit gehört der Schwingklub Muttenz, was Jungschwingerinnen und Jungschwinger anbelangt, zu den grössten Adressen in der Region. Für Präsident Reto Schmid ist einer der Hauptgründe für die aktuell hohen Zahlen die grosse Beliebtheit des Sports in der Region:

«Im Moment hilft uns sicher die allgemeine Beliebtheit des Schwingens und natürlich auch die hohe Medienpräsenz des Esaf in der Region.»

Das bestätigt auch Andreas Fritz vom Schwingklub Sissach: «Durch die grosse mediale Präsenz, die das Schwingen seit einigen Jahren geniesst, hat sich auch die Nachwuchssuche für uns vereinfacht.» Viele Kinder würden nun Schwingfeste in der Liveübertragung am Fernsehen mitverfolgen. Dies trage dazu bei, dass die Schwingklubs aktuell einen solchen Boom erleben.

In der Agglomeration ist der Boom weniger gross

Ähnlich erklärt auch Michel Kuonen, Präsident des Bezirksschwingklub Waldenburg, die grosse Beliebtheit des Schwingens bei den Jungen:

«In den vergangenen Jahren ist Schwingen populärer geworden. Es kommt auch mehr im Fernsehen als früher.»

Das zeige sich aber nicht nur bei den erhöhten Zahlen des Nachwuchses. Auch bei den regionalen Schwingfesten nehmen die Besucherzahlen in jüngster Vergangenheit zu. Diese seien für die einzelnen Vereine immer noch zentral für die Rekrutierung von jungen Schwingerinnen und Schwingern.

Weniger erfreulich sieht die Situation in Oberwil aus. Hier leidet der ansässige Schwingklub seit Jahren unter rückläufigen Mitgliederzahlen. «Es ist für uns sehr schwierig, Junge fürs Schwingen zu motivieren», sagt Christian Zimmerli, Präsident des Schwingklubs Oberwil. Die steigende Beliebtheit des Schwingsports scheint im Leimental noch nicht angekommen zu sein. Darum wünscht sich Zimmerli auch einen Boost durch das Esaf:

«Wir hoffen natürlich, dass uns das Esaf in Pratteln ein wenig Nachwuchs bringt.»

Auf einem unveränderten Niveau bewegen sich die Zahlen bei den übrigen drei Schwingklubs in der Region in Pratteln, Liestal und Binningen. Doch auch hier dürfte nach dem Esaf die Zahl der Jugendlichen steigen, die sich für ein Schnuppertraining anmelden.

Die Zukunft des Schwingsports im Baselbiet scheint also vorerst gesichert. Doch das könne sich schnell wieder ändern, meint Schmid vom Muttenzer Klub: «Zu denken, es sei nun ein Selbstläufer, wäre eine Illusion. Wir müssen das Angebot weiter spannend und lukrativ halten.» Ansonsten könnten die jungen Schwingerinnen und Schwinger schnell wieder abwandern. Denn das Konkurrenzangebot ist in der Agglomeration wie auch auf dem Land mit Turnvereinen und Fussballklubs gross.

Aktuell herrscht im Baselbiet ein Schwing-Boom. Doch wie lange dieser anhält, liegt letztlich an den Schwingklubs und ihrem Angebot.

Youtube/Esaf Pratteln im Baselbiet

