Schwingfest-Fieber Promi-Gedränge beim Esaf: Gleich drei Bundesrats-Mitglieder haben Interesse angemeldet Es ist Usus, dass ein Mitglied der Landesregierung am «Eidgenössischen» die Rede zum offiziellen Festakt hält. Bei der Ausgabe vom 26. bis 28. August in Pratteln könnte der Bundesrat nun aber gleich dreifach vertreten sein. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 17.02.2022, 05.00 Uhr

Beim Esaf 2019 in Zug sprach der damalige Bundespräsident Ueli Maurer am Festakt am Sonntag. Maurer will nun auch in Pratteln zugegen sein. Archiv/Zuger Zeitung

So eine Party gabs in Pratteln noch nie. Rund 300’000 Besucherinnen und Besucher werden am Schwingfest-Wochenende vom 26. bis 28. August 2022 erwartet. Darunter auch viele VIP. Wie die bz weiss, haben bereits drei Bundesratsmitglieder ihr Interesse an einem Abstecher zum Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests (Esaf) angemeldet.