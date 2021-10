Nicht nur Postkartenschweiz am Eidgenössischen in Pratteln

Schwingfest Kebab statt Kuhglocken: Das Eidgenössische 2022 soll die Agglo so zeigen, wie sie ist Am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest will sich Pratteln als multikulturelle Agglogemeinde darstellen. Denn die Industriegemeinde entspricht nicht der Postkartenschweiz, die üblicherweise an Schwingfesten zelebriert wird. Michel Ecklin Jetzt kommentieren 13.10.2021, 05.00 Uhr

Kuhglocken, Fahnenschwingen, Ländlermusik, und am Ende nimmt der Sieger einen Muni heim: So stellt man sich ein Schwingfest vor, und all das wird das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) im kommenden August in Pratteln auch bieten, daran lässt das Organisationskomitee bisher wenig Zweifel. Es feierte das eigens produzierte Sennenhemd und die Lebendgeschenke von Bauernhöfen, in den Videos auf der Website ist von «Bodenständigkeit» und «unserer Schweizer Tradition» die Rede. Und das Plakat ist dem Riemen einer Kuhglocke nachempfunden – Postkartenschweiz pur.

Doch die mehreren hunderttausend Zuschauer vor Ort und vor den Fernsehern sollen auch einen anderen Aspekt des Festes mitkriegen: Wie multikulturell die Standortgemeinde Pratteln ist. Schliesslich leben hier über 100 Nationen zusammen, der traditionelle Industriestandort ist bunt wie kaum ein anderer im Land. In Pratteln zeigt man sich jetzt bestrebt, dass das in den vielen Schweizerfahnen am ESAF nicht untergeht. Deshalb hat die Gemeinde «Tracht lacht Brauchtum verbindet» ins Leben gerufen. Die Projektverantwortliche Andrea Sulzer, die in der Gemeinde die Abteilung Bildung, Freizeit und Kultur leitet, meint:

«Agglomeration heisst heute das Verschmelzen von unterschiedlichen kulturellen Hintergründen.»

Dieses Hybride wolle man hervorheben, etwa ab kommendem Frühling an einer Ausstellung im Bürgerhaus, wo es um die Frage gehen werde: «Was ist heute überhaupt Identität?»

Trachten sollen hervorstechen

Konkreter wird «Tracht lacht Brauchtum verbindet» bereits am 6. November. Im Kultur- und Sportzentrum dürfen die Prattlerinnen und Prattler, egal welcher Herkunft, ihre Trachten bringen. Das Ziel: Möglichst viele Trachten aus der ganzen Welt zusammenkriegen, die dann am ESAF am grossen Umzug präsentiert werden sollen – inmitten der Masse von traditionellen Kleidungen aus der ganzen Schweiz. «Die vielfältigen Prattler Trachten sollen hervorstechen», hofft Sulzer.

Am Umzug, das hat man ihr zugesichert, darf man so ein Stückchen Multikulturalität zelebrieren. Sie betont:

«Das OK ist sehr offen gegenüber der Idee, dass der Umzug die Vielfalt Prattelns zeigen soll. Ich spüre den Willen, mit dem Zeitgeist zu gehen.»

Natürlich gebe auch Kräfte, die die Tradition bewahren wollten, so Sulzer. «Das ist ebenso wichtig, solange eine Kultur des Miteinanders gepflegt wird.» In der Arena, dem Herzen des ESAF, gelten jedenfalls strenge Regeln.

«Für die Arena-Festakte ist definiert, dass Jodeln, Alphorn und Fahnenschwingen im Programm enthalten sind», sagt ESAF-Geschäftsführer Matthias Hubeli auf Anfrage. In der ganzen weiteren Gestaltung seien die Veranstalter ebenso frei wie zum Beispiel in der Planung des Festumzugs. «Gerade dort wollen wir die Lebendigkeit und Vielfalt der Kulturen, Brauchtümer, Traditionen, Nationen und auch Trachten integrieren, welche die Festgemeinde Pratteln prägen.» Dass das Schwingfest im Turnus in unterschiedlichen Landesteilen stattfinde, sieht Hubeli als «Chance, auf die unterschiedlichen Traditionen einzugehen und sie gesamtschweizerisch präsentieren zu können».

Allerdings ist nicht unbedingt anzunehmen, dass die Prattler Agglo-Kultur den Erwartungen aller Zuschauerinnen und Zuschauer entspricht, dessen ist sich Sulzer bewusst. «Wir wollen die Zuschauer überraschen», sagt sie. Über die Ästhetik der fremdartigen Trachten wolle man sie neugierig machen auf Neues. Schliesslich sei Multikulti in Pratteln «unser tägliches Brot, und das ESAF soll in Pratteln kein Fremdkörper sein».