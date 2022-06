Esaf: Innert einer Stunde waren die letzten Plätze weg

Schwingfest Letzte Chance ... vorbei! 4500 Tickets fürs Esaf waren nach einer Stunde weg Für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest von Ende August in Pratteln kamen 4500 Tickets für die Arena in den freien Verkauf. Am Mittwoch, 10 Uhr, startete der Vorverkauf. Kurz darauf waren schon alle Tickets verkauft. Benjamin Wieland 01.06.2022, 14.49 Uhr

So sah das Esaf-Festgelände in Pratteln Mitte Mai aus: Hier werden am letzten Augustwochenende rund 400'000 Gäste erwartet. Sven Thomann/Blicksport

Das ging schnell. Schon nach knapp einer Stunde waren die 4500 Tickets für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (Esaf) 2022 in Pratteln weg. Das schreibt das Esaf-OK. Der Ansturm sei riesig gewesen. Und:

«Leider war die Nachfrage viel grösser als das Angebot. Wir bitten um Verständnis, dass weder Ticketcorner noch wir weitere Bestellungen entgegennehmen können.»

Die mobile Arena, das grösste mobile Stadion der Welt, fasst 50'900 Zuschauerinnen und Zuschauer. Da jedoch der grösste Teil der Plätze schon im Vorfeld fix an die Schwingerfamilie, an Sponsoren, Gäste und Helfende gehen, gelangt nur ein Bruchteil der Tickets in den freien Vorverkauf.

Beim Esaf 2019 in Zug fasste die Schwingerarena sogar 56'500 Plätze. Trotzdem habe man beinahe dieselbe Zahl an Plätzen für «neutrale» Zuschauerinnen und Zuschauer frei halten können, schreibt das Esaf-OK. Das «Eidgenössische», der grösste wiederkehrende Sportanlass der Schweiz, findet am Wochenende vom 26. bis 28. August in Pratteln statt.

Man kann noch bei Verlosungen mitmachen

Auch wenn man nun leer ausgegangen ist: Die Hoffnung komplett aufgeben auf einen Esaf-Besuch muss man sich nicht. Zahlreiche Sponsoren haben angekündigt, Tickets zu verlosen. Und da Esaf-Tickets vom Veranstalter weder umgetauscht, noch zurückgenommen werden, wird es am Fest selber eine Tauschbörse geben.

Und dann gibt es auch noch das Festgelände inklusive Public-Viewing-Bereich: Dort ist der Zutritt gratis, und auch so kann man etwas Schwingerluft schnuppern. Die Organisatoren erwarten am Festwochenende bis zu 400'000 Besucherinnen und Besucher. Die Hotels in Pratteln und Umgebung, aber auch in Basel, melden schon jetzt hohe Reservationszahlen, da parallel zum Esaf in Basel ein wichtiger Kongress stattfindet. Ebenso dürften die Campingplätze in der Region ausgebucht sein.