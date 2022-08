Esaf: Tausende säumen die Parade-Route durch Pratteln

Schwingfest Von Ur-traditionell bis Multi-Kulti: So schön war der grosse Festumzug durch Pratteln Jetzt ist das erste «Eidgenössische» im Baselbiet Realität. An der Fahnenübergabe und am Festumzug am Freitag zeigte sich: Pratteln ist parat. Und die Gäste aus dem ganzen Land auch. Benjamin Wieland und Dimitri Hofer 1 Kommentar 26.08.2022, 20.26 Uhr

Gestossen voll und bunt: Das Fahnenmeer kommt beim Festareal an. Juri Junkov Im Sennenhemli-Look: Angeführt wurde der Umzug von einem Patrouillen-Fahrzeug der Prattler Gemeindepolizei. Juri Junkov Zu bestaunen gab es wunderbare Uniformen. Juri Junkov Diese Zaungäste hatten Logenplätze. Juri Junkov Eine der zwölf Ehrendamen. Juri Junkov Auch hier gilt: beste Sicht. Juri Junkov Unter ihren schweren Uniformen kamen die Aktiven zünftig ins Schwitzen. Juri Junkov Eine regierungsrätliche Kutsche, mit der Baselbieter Regierungspräsidentin Kathrin Schweizer, Regierungspräsidentin (hintere Bank, rechts), und Landschreiberin Elisabeth Heer Dietrich (vorne, zeigend). Juri Junkov Die Zuger Beresina-Grenadiere, im Hintergrund das Prattler Schloss. Juri Junkov Auch der Prattler Butz (rechts), eine Fasnachts-Figur, durfte nicht fehlen. Juri Junkov Die Zugpferde hatten mächtig Durst bei der Ankunft. Juri Junkov Von Regierungsrat und Esaf-2022-OK-Präsident Thomas Weber wurden ganz neue Qualitäten bekannt. Juri Junkov Der Fahnenübergang begann um 13 Uhr hinter dem Schloss. Juri Junkov

Im Jahr 2014 hat der Basellandschaftliche Kantonal-Schwingerverband zum ersten Mal mit dem Gedanken gespielt, eine Kandidatur fürs «Eidgenössische» im Baselbiet einzureichen. Acht Jahre später trifft die Fahne des Eidgenössischen Schwingerverbands beim Schloss Pratteln ein.

Am frühen Nachmittag nimmt das OK des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests (Esaf) Pratteln im Baselbiet die Fahne in Empfang. Offiziell übergeben wird sie jedoch erst am Sonntag, beim Festakt in der Arena auf dem riesigen Festgelände. Bis dann bleibt die Fahne in der Obhut des OK des Vorgänger-Esaf, jenes von 2019 in Zug.

Keine Kühe und keine Berge, aber tolles Potpourri

Die zwölf Ehrendamen des Schwingfests haben sich genauso beim Schloss eingefunden wie die Musikgesellschaft Pratteln und viel Politprominenz aus Baselland und Basel-Stadt. Dazu gehört auch der Baselbieter Regierungsrat Thomas Weber, der dem Esaf-OK als Präsident vorsteht.

In seiner Ansprache wünscht er sich und dem in Scharen erschienenen Publikum beim Schloss:

«Geniessen wir das Esaf gemeinsam mit Schwung und Herz.»

Nach der gemeinsamen herzhaften Intonation des Baselbieter Lieds ist auch das Prattler Lied an der Reihe. Der Prattler Gemeindepräsident Stephan Burgunder erklärt:

«Pratteln ist weit weg vom Kuh-, Käse- und Bergidyll. Wir bieten aber ein tolles Potpourri, von dem alle in den kommenden Tagen profitieren können.»

Mit dem Flug eines Adlers, dem Prattler Wappentier, endet der Empfang der Fahne beim Schloss. Viele Anwesende, und noch Tausende mehr, machen sich anschliessend beim Festumzug auf in Richtung Festgelände.

Punkt 14 Uhr – Schwinger sind pünktlich – setzt sich der Umzug in Bewegung. An der Spitze: Das Patrouillen-Fahrzeug der Prattler Gemeindepolizei im «Schwingerhemmli»-Look. Dahinter Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule Pratteln, welche die Fahnen aller Gemeinden aus Baselland und Basel-Stadt mit sich tragen, ebenso die Kantonalfahnen der beiden Basel.

Insgesamt laufen rund 250 Tiere und 4000 Personen am Festumzug mit: die OKs der Esaf in Zug und Pratteln, Vertreter des Eidgenössischen Schwingerverbands und die Ehrendamen. In einer der historischen Kutschen haben die Baselbieter Regierungspräsidentin Kathrin Schweizer und Landschreiberin Elisabeth Heer Dietrich Platz genommen.

Unter den total 90 Gruppierungen sind auch solche, die man auf den ersten Blick nicht in einem Schwingfestumzug erwartet hätte, etwa die Freunde Aserbaidschans oder ein serbischer Kulturverein. Zu sehen sind auch die Flaggen von Albanien und Bosnien-Herzegowina. Das macht klar: Das Schwingfest findet in Pratteln statt, eine der multikulturellsten Gemeinden der Schweiz. Hier sind Menschen aus hundert Nationalitäten zuhause.

Dass man diese Vielfalt am Esaf abbilden wollte, ist dem OK hoch anzurechnen. Das bunte Grüppchen des Vereins Russkij Basel, das eine russische Flagge mitführte, kommentierte ein Zuschauer mit den Worten: «Die haben auch noch Mut.»

Volksfeststimmung schon am ersten Tag

Eines der auffälligsten Fahrzeuge in der Parade ist der Wagen der Oberbaselbieter Ländlerkapelle. Die Musizierenden sitzen in einem Anhänger, der von einem Traktor gezogen wird. Die Trachtengruppe Sissach führt einen Maibaum mit, samt Bändeln, die mittels eines Tanzes – dem Bändeltanz – um den Stamm geflochten werden.

Eineinhalb Stunden nach dem Beginn des Umzugs im Dorf kommt auch die Trachtengruppe auf dem Esaf-Festgelände im Gebiet Hülften-Leimen an.

Der Festbetrieb auf dem Areal begann schon am späten Vormittag. Rasch ist das rund 70 Hektaren grosse Gelände voller Menschen. Nach Ende des Festumzugs um 17 Uhr kommt bereits Volksfeststimmung auf. Mit rund 400'000 Besucherinnen und Besuchern rechnet das OK für die drei Tage. Bleibt das Wetter so gut, wird dieser Wert sicher erreicht.

Esaf 2022 in Pratteln Das weitere Programm: Am Samstag beginnt der sportliche Teil der Schwinger. Die Arena öffnet um 6 Uhr, um 7.30 Uhr ist der Einmarsch der Athleten. Der sportliche Teil endet um 17.15 Uhr, bis spät in die Nacht gibt es Festbetrieb und Livekonzerte.

1 Kommentar René Nyfeler vor 15 Minuten Ich verstehe dass möglichst viele in den Umzug eingebunden wurden!Aber nach zweitrittel fragte man sich schon ob das eine Schau der Schulen war Schade denn die Kulturvielfalt wer sehr gut vertreten Alle Kommentare anzeigen