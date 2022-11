Analyse Seewner Gemeinderäte zwischen Machtkonzentration und Überforderung Die idyllische Ortschaft im Schwarzbubenland sorgt wiederholt für Negativschlagzeilen. In der 1000-Einwohner-Gemeinde stösst das Milizsystem an seine Grenzen. Wie konnte es zu den chaotischen Verhältnissen kommen? Dimitri Hofer 15.11.2022, 05.00 Uhr

In der Schwarzbuben-Gemeinde Seewen ist die Kontrolle des Kantons Solothurn gering. Nicole Nars-Zimmer

Seewen sucht eine neue Gemeindeschreiberin oder einen neuen Gemeindeschreiber. Vor wenigen Tagen schaltete die Gemeinde eine Zeitungsanzeige. Der Rückzug von Amtsinhaberin Claudia Castañal Bouso nach rund dreieinhalb Jahren kommt für diejenigen, die das politische Geschehen im Schwarzbuben-Dorf beobachten, nicht überraschend. Der Zeitpunkt, an dem sie entschieden hat, «sich beruflich neu zu orientieren», wie die Gemeinde schreibt, ist wohl kein Zufall.

Wer Ende Oktober der Sitzung des Seewner Gemeinderats beiwohnte, musste mehr als einmal leer schlucken. Zwei Sätze, welche die Gemeindeschreiberin aussprach, lassen tief blicken:

«Ich sehe Dinge, von denen ich weiss, dass sie nicht in Ordnung sind. Aber am Ende setze ich dennoch meine Unterschrift drunter.»

Die anwesenden Gemeinderätinnen und Gemeinderäte schienen über die Worte nicht sonderlich erstaunt.

Die Gemeinderatssitzung zeigte schonungslos auf, wie es in der Exekutive einer einwohnermässig kleinen Ortschaft zugehen kann: Gemeinderätin Jeannette Itin trat unter Tränen von ihrem Amt zurück und gestand ein, in den vergangenen Monaten von Ratskollegen immer wieder drangsaliert worden zu sein. Gemeindepräsident Roger Weber Junior, eigentlich für die Sitzung entschuldigt, stürmte ins Zimmer im alten Schulhaus und forderte die Kollegin und die Kollegen in harschem Ton auf, die Sitzung sofort zu beenden. Die Szenen zeugten vom politischen Ton, der in Seewen herrscht.

Unwissen über Abwasseranschlüsse und eine verwaiste Baukommission

Lokalpolitik fusst auf dem Milizsystem und ohne Menschen, die sich für wenig Geld für kommunale Ämter zur Verfügung stellen, würde sehr vieles nicht funktionieren. Das System stösst jedoch an seine Grenzen, wenn Machtkonzentration, Animositäten und Überforderung mit im Spiel sind. Dass kommunale Politik völlig frei von solchen Kollateralschäden der partizipativen Demokratie sein kann, ist zwar eine Illusion. In Seewen kam es aber zu einer Verbindung der genannten Problematiken. Personen aus Seewen äusserten gegenüber dieser Zeitung zudem wiederholt Filzvorwürfe.

Fest steht seit langer Zeit: Im Bauwesen der Gemeinde Seewen liegt einiges im Argen. Das zeigte sich nicht zuletzt an der Gemeinderatssitzung. Bevor sie vom Gemeindepräsidenten jäh unterbrochen wurden, diskutierten die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte lange über zwei stornierte Rechnungen über Anschlussgebühren mit einem Gesamtbetrag von rund 100'000 Franken. An einer vergangenen Gemeindeversammlung waren diese von einer Einwohnerin angesprochen worden. Ebenso weiss die Gemeinde bei zahlreichen Liegenschaften im Dorf nicht, wie und ob diese an die Kanalisation angeschlossen sind. Hier waren zumindest Bemühungen zu spüren, sich der Thematik anzunehmen. Eine interne Liste mit den Gebäuden ist bereits seit mehreren Legislaturen hängig. Eine Tatsache, die auf abenteuerliche Zustände hindeutet.

In der Sitzung musste der Gemeinderat eingestehen, über die beiden Rechnungen nur unzureichend Bescheid zu wissen. Eine Aufarbeitung durch den Rat wäre unmöglich, da beinahe alle Mitglieder befangen sind und in den Ausstand treten müssten. Es sind dies Realitäten einer Gemeinde mit rund 1000 Einwohnerinnen und Einwohner, in der viele Ämter zu besetzen sind, die politische Arbeit aber an wenigen hängen bleibt. Die Schwierigkeit, genügend Personen für Gemeinderat und Gemeindekommissionen zu finden, lässt sich auch in Seewen feststellen.

Eine Konsequenz davon ist die Bündelung von Macht: Sowohl Gemeindepräsident Roger Weber Junior als auch Vizepräsident Thomas Müller, beide Sprosse alteingesessener Familien, wollten, neben ihrem Amt im Gemeinderat, auch der Seewner Baukommission angehören. Da die restlichen Gemeinderatsmitglieder dies ablehnten, blieb die Kommission solange verwaist, bis Solothurn einschreiten musste. Seit März wird die Baukommission durch den Kanton zwangsverwaltet.

Mehr Kontrolle durch den Kanton und professionellere Strukturen

Die professionellen Strukturen, welche die Arboldswiler Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG als Sachwalterin dem Bauwesen in Seewen derzeit überstülpt, tun der Gemeinde gut. Die Verantwortlichen in Seewen sind gut beraten, vom Oberbaselbieter Unternehmen zu lernen und dafür zu sorgen, dass sich vergangene Fehler nach dem Ende der Zwangsverwaltung nicht wiederholen. Ziel ist es, Anfang 2023 wieder eine Baukommission zu stellen.

Der Kanton Solothurn legt, mehr noch als andere Kantone, grossen Wert auf Gemeindeautonomie. Wirft man jedoch den Blick auf die Ereignisse in mehreren Gemeinden im Schwarzbubenland, wäre es wünschenswert gewesen, der Kanton hätte noch genauer hingeschaut. In den Thiersteiner Ortschaften Meltingen und Zullwil waren die Gemeinderäte derart zerstritten, dass die Gemeinden zwangsverwaltet werden mussten. Vielleicht spielt hier auch die räumliche Distanz zu Solothurn eine Rolle.

Die Herausforderungen für Seewen sind gross: Nicht nur gilt es, die Baukommission wieder zu besetzen. Neben Jeannette Itin ist auch Gemeinderat Simon Esslinger aus dem Gemeinderat zurückgetreten. Bei ihm gab jedoch ein Wohnortwechsel den Ausschlag. Einen grösseren Einfluss des Kantons Solothurn und eine verstärkte Professionalisierung des Strukturen wären zwei Möglichkeiten. die Situation zu verbessern.

Wobei letzteres von den Seewnerinnen und Seewnern gar nicht gewünscht scheint. Bitte Ironie: Vor einem Jahr entschieden sie an der Urne, dass die Gemeinderäte weiterhin strategisch und operativ tätig sein sollten. Hätten sie die Totalrevision der Gemeindeordnung angenommen, wären die operativen Aufgaben an die Verwaltung übergegangen.