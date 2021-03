Seit diesem Schuljahr

Auch Basel-Stadt hat per 2020/21 die geleitete Lehrmittelfreiheit eingeführt. Eine Auswahl gibt es bisher für die Fächer Französisch, Deutsch und Mathematik. Auf Anfrage der bz gibt Erziehungsdirektor Conradin Cramer bekannt, dass man analog zu Baselland ab kommendem Schuljahr «Ça roule» als Alternative zu «Mille feuilles» zulässt. Auf der Basler Lehrmittelliste fehlt aber weiterhin das Zürcher «Dis donc!». Laut Cramer wolle man nur Lehrmittel für Schüler, die Französisch und nicht wie in Zürich Englisch als erste Fremdsprache lernen. Deutlich kleiner als in Baselland ist die Auswahl auch auf der Sekstufe. Hier ist «Clin d'Oeil» in der dritten Klasse sogar noch alternativlos. Cramer sagt, dass ab 2021/22 mit «Ça bouge» eine erste Alternative eingeführt werde. In Englisch soll auf der Sekstufe kommendes Schuljahr «Beyond» bereitstehen. In der Primar bleibt «New World» vorerst obligatorisch, «Beyond» wird aber zumindest getestet. Skeptisch zeigt sich Cramer gegenüber der von der «Starken Schule» geplanten Basler Initiative: «Sie will eine völlige Freigabe aller weltweit verfügbaren Lehrmittel. Das ist weder im Interesse der Schülerinnen und Schüler noch der Lehrpersonen.»