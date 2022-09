Sekundarschule Aesch: Schulrat verteidigt heikles Datenmail

Sekundarschule Aesch Nach dem Massenmail voller sensibler Daten: Schulrat wehrt sich gegen Vorwürfe Der Baselbieter Datenschützer untersucht, ob ein Schulleiter Angaben zur Speziellen Förderung von 67 Schülern an sämtliche Lehrer hätte verschicken dürfen. Nun nimmt auch der Schulrat Stellung. Jeannette Weingartner Jetzt kommentieren 01.09.2022, 19.49 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dass alle Lehrpersonen der Sekundarschule Aesch sensible Daten über 67 Schüler erhielten, sorgt für Aufruhr. Kenneth Nars

«Aescher Schulleitung droht ein Disziplinarverfahren», titelte der Verein «Starke Schule beider Basel» (SSbB) vor zwei Wochen auf seiner Website. Einen Monat zuvor wurden ihm Informationen von einer Gruppe anonymer Eltern zugespielt, die sich auf ein E-Mail der Schulleitung der Sek Aesch ­beziehen.

Datenschützer hält Massenmail für «nicht zulässig»

Offenbar hat ein Schulleitungsmitglied per E-Mail Dokumente, die sensible Schülerdaten enthalten, an alle Lehrpersonen der Sekundarschule Aesch verschickt. Nebst Berichten zu psychologischen Abklärungen einzelner Schülerinnen und Schüler enthielt das Mail eine Liste mit den Namen von 67 Jugendlichen, die im aktuellen Schuljahr spezielle Förderung erhalten.

Inzwischen wurde von der Aufsichtsstelle Datenschutz (ASD) des Kantons Baselland eine «Sachverhaltsabklärung» eingeleitet. Die Schulleitung muss nun eine Stellungnahme abgeben. Grundsätzlich sei es so, dass Lehrpersonen Informationen über ihre Schüler brauchen, um ihren Beruf ausüben zu können, erklärt Datenschützer Markus Brönnimann. In diesem Fall habe die Lehrperson der Klasse X aber auch Informationen über Schüler einer anderen ­Klasse erhalten, die nicht benötigt wurden. Dass das Mail an die ganze Lehrerschaft verschickt wurde, «erscheint in diesem Fall nicht zulässig».

Schulrat kritisiert, dass Fall an Öffentlichkeit gelangte

Als Reaktion auf die Enthüllungen der SSbB hat der Sekundar-Schulrat zu Beginn des Schuljahres einen Brief an die Eltern verschickt. Der Schulrat schreibt darin, dass er die Anschuldigungen und Befürchtungen der Eltern sehr ernst nehme und unverzüglich den Datenschutzbeauftragten um eine Stellungnahme gebeten habe.

Den Resultaten der verschiedenen Untersuchungen wolle er nicht vorgreifen, aber der Schulrat sagt:

«Wir möchten Ihnen aber heute versichern, dass diese Behauptungen nach unserer ersten Prüfung ehrverletzend und falsch sind.»

Während des Schuljahreswechsels müsse es einen Datenaustausch geben und dieser laufe über die Schulleitung. Alle involvierten Personen unterlägen strengen Geheimhaltungsregeln, schreibt der Schulrat weiter. Noch sei unklar, wie die Informationen an Aussenstehende weitergeleitet wurden. Der Schulrat spricht hier von einem «Vertrauensbruch, der durch nichts zu entschuldigen ist».

Kanton prüft, wie Risiko solcher Vorfälle reduziert werden kann

Dass sich die Gruppe anonymer Eltern mit ihrem Anliegen nicht direkt bei der Schulleitung, der ASD oder dem Schulrat gemeldet habe, stösst beim Schulrat indes auf Unverständnis. «Leider sind infolge des gewählten Vorgehens vertrauliche Daten einer grossen Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Das Resultat dieser Kampagne ist ein unnötiger, belastender Vertrauensverlust», schreibt Schulratsmitglied Rolf Coray auf Anfrage. Die Schulleitung hingegen war trotz mehrfacher Versuche nicht zu erreichen.

Der «Fall Aesch» ist nicht der Erste, mit dem sich die Aufsichtsstelle Datenschutz auseinandersetzen muss. Brönnimann stellt fest, dass die zunehmende Digitalisierung die Schulen immer wieder vor grössere Herausforderungen stellt. Zusammen mit der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion prüfe die ASD nun parallel, ob und wie das Risiko solcher Vorfälle reduziert werden könnte.

Datenmail beschäftigt nun auch den Landrat Nicht nur der Baselbieter Datenschutzbeauftragte beschäftigt sich mit dem E-Mail-Versand der Aescher Sek-Schulleitung. Am Donnerstag reichte SVP-Landrätin Anita Biedert einen Vorstoss ein. In ihrer Interpellation hält die Lehrerin fest, dass die Sekundarschule Aesch bereits im Juni vom Datenschützer zurückgepfiffen wurde. Sie musste einen virtuellen Rundgang durchs Schulhaus von der Website nehmen, weil man Fotos und Listen von Schülern mit Adressen und Telefonnummern erkennen konnte. Zum aktuellen Mail der «Speziellen Förderung» von 67 Schülerinnen und Schülern schreibt Biedert: «Die Schulleitung darf nicht davon ausgehen, dass Daten dieser Art nicht an die Öffentlichkeit gelangen respektive Massenmails mit heiklen Informationen geheim bleiben.» Die 69-Jährige fragt die Regierung deshalb, welche Möglichkeiten die Bildungsdirektion sehe, um einen derartigen Umgang mit sensiblen Daten zu vermeiden. Auch möchte sie wissen, was mögliche Konsequenzen für Schulleitungen sind. Und Biedert fragt, ob das Massenmail ein Einzelfall war oder weitere ähnliche Datenübermittlungen von Sek-Schulleitungen bekannt seien. (mn)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen